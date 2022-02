Dea sull'Olimpo, Milan all'Inferno: sorpasso orobico

Uno, due, tre. Non sono solo i gol messi a segno dall'Atalanta, ma anche i grandi protagonisti del successo dei ragazzi di Brambilla contro un Milan apparso poco in partita. I rossoneri soffrono per quasi tutti i novanta minuti, riuscendo a ritagliarsi uno spazio a metà primo tempo, complice il vantaggio di Traorè propiziato da Nasti. Il tridente bergamasco, però, oggi è incontenibile e disputa una gara tutta furore e tecnica: Cissè, ad una manciata di secondi dall'intervallo, pareggia i conti e appena rientrati in campo ricomincia segnando la doppietta personale. Sidibe chiude la pratica con un gol delizioso e suggella una maestosa prestazione. Ai due si aggiunge De Nipoti, probabilmente il migliore in campo per impegno, abnegazione e tecnica. Dall'altra parte, Giunti oggi non può essere soddisfatto: squadra poco pericolosa anche dopo aver subito lo svantaggio. Serve dimenticare la doppia sconfitta consecutiva e ripartire, per inseguire la fase finale ancora alla portata. Con il successo odierno, i neroazzurri volano a 33 punti, staccando proprio gli avversari, fermi a quota 30.

Colpo Traorè. Il primo guizzo della partita è orobico, con Cissè che approfitta di un errore difensivo e involatosi in area viene murato da un ottimo intervento in uscita di Desplanches al 9’, replicando un minuto dopo su delizioso invito di Sidibe, ma ancora una volta senza riuscire ad andare a segno. La prima conclusione arriva ancora dagli ospiti, con De Nipoti che appena entrato in area approfitta del mancato contrasto di Bozzolan e calcia col mancino, non riuscendo a inquadrare lo specchio. Atalanta più fluida, mentre i rossoneri faticano ad impostare. Eppure, a sorpresa, sono proprio i padroni di casa a passare: al 19’, alla prima vera occasione costruita, un pallone in area è preda di Nasti, che controlla e tira, ma la conclusione si trasforma in assist per Traorè, che di sinistro non fallisce e porta in vantaggio i suoi. Doccia gelata per Brambilla, che recrimina per un presunto tocco di braccio di Nasti nella circostanza: il replay non chiarisce in modo nitido. Il capocannoniere del campionato prova a sfruttare immediatamente la corrente favorevole, ma stavolta non riesce a superare Dajcar. Capone e Traorè invertono spesso le posizioni e il Milan prende fiducia; viceversa, la Dea accusa il colpo. Il campo non in perfette condizioni inficia la qualità e la partita non decolla, non dando spazio a quei sussulti che avrebbe nel suo potenziale, ma proprio quando le squadre sembrano andare all’intervallo, Cissè gela il centro di Vismara, bruciando Makengo sul tempo e dall’interno dell’area di rigore sul settore mancino colpisce in diagonale a fil di palo, rimettendo il match in equilibrio.

Il trio delle meraviglie. De Nipoti è un moto perpetuo, e già al rientro in campo spaventa la difesa rossonera. È solo l’assaggio, perché al 3’ di gioco, l'autore del pari Cissè innesca l’azione che porta al gol ancora a sua firma, segnando da poco fuori dall’area al termine di una combinazione con Sidibe: rete pregevole e doppietta. La mazzata è pesante, e Giunti deve riorganizzare, ma alcuni errori e la sicurezza atalantina non rendono facile la reazione. È infatti ancora l’Atalanta a rendersi pericolosa, con Giovane al 15’ che mette un rasoterra in mezzo, su cui la retroguardia milanista stavolta è attenta e impedisce a 0 di battere a rete. Ancora il numero 23 insegue con ostinazione la rete, ma l’ennesimo tentativo a metà ripresa non riesce a trovare la porta, con Desplanches che tiene. I cambi milanisti non danno la sterzata sperata, anzi, al 29’ Sidibe mette la parola fine al match, sfruttando un pallone perso da Bosisio e lanciato a rete con un tocco soft scavalca l’estremo difensore avversario, incidendo il suo nome sul tabellino e chiudendo la contesa.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-3

RETI (1-0, 1-3): 19' Traorè (M), 45' Cissè (A), 3' st Cissè (A), 39' st Sidibe (A).

MILAN (4-3-3): Desplanches 6.5, Stanga 6, Nsiala 5.5, Bosisio 5.5, Bozzolan 5.5 (1' st Obaretin 5.5), Robotti 6 (22' st Eletu sv), Di Gesù 6, Gala 6 (22' st Alesi sv), Capone 5.5, Nasti 6 (34' st Roback sv), Traorè 6.5 (34' st Rossi sv). A disp. Di Chiara, Pseftis, Coubis, El Hilali, Camarà, Foglio, Omoregbe. All. Giunti 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Dajcar 6, Del Lungo 6, Berto 6.5 (10' st Panada 6.5), Ceresoli 6, Chiwisa 6, Zuccon 6.5, Giovane 6.5 (36' st Renault sv), Bernasconi 7, Sidibe 7.5, De Nipoti 7.5, Cissè 7.5 (36' st Pagani sv). A disp. Sassi, Hecko, Muhameti, Fisic, Omar, De Palma. All. Brambilla 7.

ARBITRO: Virgilio di Trapani 6.5.

ASSISTENTI: Pompei e Voytyuk.

AMMONITI: Bosisio (M), Bozzolan (M), Zuccon (A), Gala (M).