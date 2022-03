Akhalaia punge, Bessaggio smuove il Grifone. Vince l'equilibrio

Pari a reti bianche, più risposte alle domande e poche risposte ai tanti dubbi fanno uno 0-0 con qualche tiro timido qua e là tra il Torino di Coppitelli e il Genoa di Chiappino. Per un punticino che non toglie il timore di non restare agganciato al trenino che conta a prevalere sulla voglia di osare al di là, alla ricerca di tre punti che avrebbero avuto tutt'altra sostanza. Un tempo per squadra che non porta però punti a nessuno in una partita che poteva valere come trampolino in ottica playoff, ma che in realtà è stata talmente tanto equilibrata da sporcare a malapena i guanti di Milan e Mitrovic.

Equilibrio, ma il Toro preme Gara molto piacevole a Biella sin dalle prime battute con il Torino molto propositivo tanto da arrivare al tiro dopo centoventi secondi con Akhalaia, conclusione però alta. Il Genoa però non resta a guardare e seppur con qualche minuto di ritardo si fa vedere nella metà campo granata. La prima vera chance per i liguri è di Macca al 24', servito da Delle Piane, ma il centrocampista mette troppa potenza e poca precisione. Per quanto la gara sia equilibrata, i granata sembrano però più convincenti negli ultimi metri e prova spesso dalla distanza a beffare Mitrovic, bravo a dire di no a La Marca e Akhalaia. Proprio quest'ultimo si avvicina al gol alla mezz'ora quando servito da Garbett tira alto non di molto. Si conclude senza reti il primo tempo, come detto risultato che ci può stare sebbene il gruppo di Coppitelli risulta più attivo e presente nella metà campo avversaria. Toccherà migliorare la mira, per il Genoa invece è più un discorso di lucidità e consapevolezza.

Cresce il Genoa, ma poco cambia La ripresa vede sempre il Torino spingere maggiormente con una grande occasione intorno al 55' con un possibile due contro due sprecato da Garbett nel momento del passaggio ad Akhalaia. Chiappino vuole dare una scossa e per farlo inserisce Besaggio, autore di 9 gol e 5 assist. Al ventesimo del secondo tempo Garbett aspetta troppo per calciare e nonostante un bel tiro prende l'esterno della rete, probabilmente il neozelandese avesse tirato un attimo prima non ci sarebbe stato molto da fare per Mitrovic. L'ingresso del dieci del Grifone fa alzare il baricentro e la pericolosità degli ospiti che provano più volte ad affidarsi a lui per le sortite offensive tanto da far ammonire anche Angori. A livello di occasioni si può dire che il Genoa sia effettivamente cresciuto nel secondo tempo, ma non abbastanza da spaventare Milan. Le ultime chance sono per il Torino tra calci d'angolo e rimesse in zone pericoloso, niente da fare però per quanto riguarda un gol che ormai poteva decidere la gara come se fosse un golden goal. L'arbitro Fiero emette il triplice fischio senza che le due squadre siano state in grado di segnare.

IL TABELLINO

TORINO-GENOA 0-0

TORINO (4-2-3-1): Milan, Dellavalle, N'Guessan, Anton, Angori; Garbett, Savini; Baeten, La Marca (22' st Gineitis), Zanetti (37' st Ciammaglichella); Akhalaia (30' st Caccavo). A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Sassi, Amadori, Wade, Rosa, Giorcelli, Antolini. All. Coppitelli.

GENOA (3-4-1-2): Mitrovic; Gjini, Bolcano, Marcandalli; Boci, Macca, Sadiku, Dellepiane; Accornero (31' st Likendja); Sahli (31' st Bornosuzov), Ambrosini (13' st Besaggio). A disp.: Corci, Cenci, Biaggi, Calvani, Ghigliotti, Parodi, Palella, Vassallo, Losomba. All. Chiappino

ARBITRO: Fiero di Pistoia.

ASSISTENTI: Martinelli di Seregno e Piazzini di Prato

AMMONITI: N'Guessan, Sadiku, Sahli, Macca, Angori

LE PAGELLE

TORINO

Milan 6 Rientro da titolare senza troppi sussulti per lui, si limita a seguire la gara.

Della Valle 6.5 Dalla sua fascia i pericoli corsi sono pochissimi, molto concentrato. In fase offensiva c'è spazio a miglioramenti, ma rimane fondamentale per Coppitelli.

N'Guessan 7 Deve migliorare solo nella troppa foga che a volte costa il cartellino, per il resto sempre più una sicurezza.

Anton 7 Si trova bene con il compagno francese, duro ma corretto e pulito negli interventi.

Angori 6.5 L'unico che destabilizza un attimo è Besaggio, ma lo tiene a bada a costo di prendersi un giallo. La porta imbattuta è anche merito suo.

Garbett 6 Sempre nel vivo del gioco, costruisce ottime trame per far salire il gioco. Uniche noti dolenti nel secondo tempo tra il tiro non preciso e l'ultimo passaggio non concretizzato per Akhalaia.

Savini 7 Si dimostra uno dei migliori recupera-palloni del campionato, fa impazzire il centrocampo rossoblu che sembra risucchiato dalle sue qualità. Partita sontuosa, ancora una volta.

Baeten 6 A volte impreciso davanti alla porta, è vero, ma impossibile dare un'insufficienza per come ha giocato: tecnica da vendere, lotta su ogni pallone e una mano immensa a far salire la squadra.

La Marca 6 Lavora bene da collante tra il centrocampo e l'attacco, non si ricorda occasioni dove lo vedono protagonista ma nonostante questo è riuscito ad uscirne bene da questa sfida.

22' st Gineitis 6 Utilizzato soprattutto per sfruttare l'errore del Genoa negli ultimi metri, ci prova all'ultimo secondo a regalare e regalarsi una gioia ma non colpisce benissimo

Zanetti 5.5 Siamo sempre abituati al meglio con lui, stavolta non riesce in nessun modo a liberarsi della marcatura dei ragazzi di Chiappino.

Akhalaia 6 Si sbatte tanto, stappa la partita per quanto riguarda le occasioni. Come a tutto l'attacco manca quella lucidità sotto porta, però è stato senza dubbio il più attivo tra i granata.

All. Coppitelli 6.5 La gara è stata preparata bene, se i ragazzi non riescono a completare l'ultimo step per il gol può farci poco. Da parte sua errori quasi a zero, giuste anche le sostituzioni.

GENOA

Mitrovic 6 Guarda da spettatore non pagante per la maggior parte del match, si sporca i guanti quando deve.

Gjini 6.5 Si fa sentire con la giusta cattiverai agonistica che lo contraddistingue.

Bolcano 6.5 Aggiunge alla sua grinta anche tanta intelligenza che permette a lui e alla sua retroguardia di respirare in più situazioni all'apparenza difficili.

Marcandalli 6.5 Anche in fase offensiva si vede la sua tecnica, bravo in entrambe le fasi a gestire la gara.

Boci 6 Riesce a dare una mano in difesa ripiegando più e più volte.

Macca 6.5 Lotta tanto, spreca una buona chance calciando alto ma è presente in tutto il campo.

Sadiku 6 Tanta quantità che serve molto a Chiappino per il giusto ritmo da mantenere a metà campo.

Delle Piane 6.5 Gara positiva, è bravo nel dare la giusta spinta in attacco ma senza perdere l'equilibrio.

Accornero 6 Si fa vedere meno del previsto, ma in quei pochi tocchi dimostra la grande tecnica che ha in dotazione.

Sahli 5.5 A volte esagera con gli interventi, qualche fallo di troppo molto evitabile fino ad arrivare all'ammonizione.

Ambrosini 5.5 Viene arginato benissimo dalla difesa del Torino, riesce a malapena a muoversi per inventare.

13' st Besaggio 6.5 Entra e riesce a dare la spinta decisiva per far alzare il baricentro e l'indice di pericolosità del Genoa. Forse da titolare sarebbe andata diversamente.

All. Chiappino 6.5 Torna a Genova con un punto su un campo difficile, si può ritenere soddisfatto di come la squadra ha retto e limitato il Torino.

ARBITRO

Fiero di Pistoia 6.5 Si fa valere con le buone e con le cattive, predilige un arbitraggio ricco di cartellini per sedare la partita.