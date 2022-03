Lozza non sbaglia, 7; Fontanarosa il migliore in difesa, 6.5; Fini incubo per Zanotti, 7

Un doppio botta e risposta e un risultato finale di 2-2 che alla fine può andare bene sia all'Inter, che recupera due volte lo svantaggio, che all'Empoli, che porta via da Sesto San Giovanni un punto che tornerà sicuramente utile in ottica salvezza. Tra i padroni di casa bene Fabbian, autore del gol del pari, e dei subentrati Abiuso, Peschetola e Owusu; tra gli ospiti Degli Innocenti il migliore, benissimo anche Fini e Lozza.

LE PAGELLE

INTER

Rovida 6 Sul rigore di Degli Innocenti sceglie l’angolo sbagliato, poi deve solo guardare sfilare a lato un destro da fuori di Fazzini. Niente da fare anche sul secondo gol, ma senza colpe.

Zanotti 5 Mezzora di inusuale incubo per il capitano, che soffre terribilmente la vivacità di Fini: prende un giallo dopo 7 minuti, poi commette fallo da rigore rischiando la seconda ammonizione. L’arbitro Lovison lo grazia, come al 26’ quando ferma una ripartenza sempre di Fini costringendo Chivu al cambio per non rischiare di rimanere in inferiorità numerica.

32’ Silvestro 6 Entra con tanti pensieri ma riesce a limitare Fini.

Hoti 6 Tutto sommato fa buona guardia su Lozza, i problemi arrivano qualche metro più avanti. Come a inizio secondo tempo quando stende Baldanzi e si prende il giallo: sul 2-1 non ha colpe, poi abbassa la saracinesca andando a murare diverse conclusioni avversarie.

Fontanarosa 6.5 Un paio di buone chiusure e anche pericolosità nell’area avversaria. Il migliore della retroguardia imnterista per come combatte e per come gioca di anticipo.

Carboni F. 5.5 Propositivo a sinistra, sia su calcio d’angolo sia quando va a imbucare una bella palla per Zuberek che però si fa chiudere. Cala però nella ripresa, e sbaglia totalmente il rilancio che provoca il secondo vantaggio dei toscani. Si riaccende parzialmente nel finale con un paio di cross pericolosi.

Casadei 5.5 Primo tempo non da lui, si vede poco e anche sui calci piazzati non fa valere il suo pezzo forte, il colpo di testa. Più nascosto del solito, anche nella ripresa non riesce a trovare la giusta posizione. Tanta paura nel finale, ma esce dal campo con le sue gambe e con la voglia di tornare in campo: buon segno.

Nunziatini 6 In mezzo al campo a dettare i tempi con fortune alterne. Fa comunque la sua parte, ma rischia tantissimo a inizio ripresa con un intervento da arancione su Fazzini. (27' st Grygar 6).

Fabbian 7 Come Casadei inizialmente si vede poco, ma riesce almeno a calciare verso lo specchio della porta anche se la conclusione è fuori misura. Nella ripresa cresce esponenzialmente fino alla zampata che vale il 2-2: gol da centravanti vero.

Carboni V. 6 Alle spalle delle punte prova a inventare, anche se non è attivo come nelle ultime uscite.

20' st Peschetola 6.5 Entra e dà vivacità alla zona offensiva. Non spacca la partita, ma permette ai nerazzurri di alzare il baricentro.

Jurgens 5.5 Chiede un rigore per un contatto con Boli: è l’unico guizzo di un primo tempo insufficiente.

1’ st Abiuso 6.5 Entra in partita piano piano, ma alla fine è utilissimo per i falli che prende e per l'apporto fisico che dà. Nel finale fa ammonire Renzi e Fini.

Zuberek 5 Fa troppo poco, non dà profondità e non riesce nemmeno a far salire la squadra.

20' st Owusu 6.5 Lui sì che sposta l'inerzia della partita. Da un suo destro nasce il gol del 2-2 firmato da Fabbian.

All. Chivu 6 Si trova di fronte un Empoli vivace e risponde con carattere e voglia di non mollare mai. Premiato da un episodio dopo lo 0-1, poi dall'intenzione di non perdere.

EMPOLI

Biagini 6 Tradito dal fuoco amico (l’autogol di Rizza) e poi da una deviazione sottoporta sulla quale non può fare nulla.

Boli 6 Spinge bene nel primo tempo, anche se deve sempre dare un occhio a Carboni. Nella ripresa cala, ma comunque fa la sua parte.

Guarino 6 Prestazione più che onesta al centro della difesa.

Filì 6 Anche per lui pochi brividi nel primo tempo, ha più lavoro nella ripresa.

Rizza 5 Arriva bene sul fondo, ma è suo il goffo intervento che provoca l’1-1 dell’Inter poco prima dell’intervallo.

Kaczmarski 6.5 Grande sostanza sul centro-destra, il polacco si è inserito subito nei piani tattici di Buscè e questa è un’altra buona prova.

Degli Innocenti 7 Solita lucidità in fase di regìa e solita freddezza dagli undici metri. Spiazza Rovida e porta in vantaggio i suoi, poi pennella l'angolo da cui nasce il 2-1.

Fazzini 6.5 Sul centro-sinistra dà il suo contributo di sostanza e qualità: va anche al tiro, ma il suo destro è largo. Nella ripresa fa ammonire Nunziatini e prende un sacco di botte, tant’è che a un certo punto deve alzare bandiera bianca. (16’ st Renzi 6).

Baldanzi 6 Un paio di guizzi dei suoi, ma dal migliore giocatore del campionato ci si aspetta sempre qualcosa in più. È appena tornato, crescerà.

Fini 7 Indemoniato nel primo tempo, mette nel mirino Zanotti e lo fa impazzire fino al cambio. Lo fa ammonire, si prende il rigore del vantaggio empolese e poi lo costringe a un altro fallo su cui l’arbitro decide di non sventolare il secondo giallo.

Lozza 7 Fa da riferimento davanti spondeggiando bene con Fini e Baldanzi, poi infila la zampata del 2-1 con una conclusione precisa sul primo palo dopo l’errato disimpegno di Carboni.

All. Buscè 6.5 Dallo Scudetto alla lotta per non retrocedere, la squadra sembra aver superato il momento difficile. Giocando così non ci saranno problemi.

ARBITRO

Lovison di Padova 6 Corretta la decisione sul calcio di rigore, il fallo di Zanotti su Fini è netto. Forse sbaglia a non sventolare il secondo giallo, recidivo poco dopo quando grazia ancora il terzino dell'Inter che ferma una ripartenza dello stesso Fini. Si rifà con la chiamata corretta sul tocco di mano di Degli Innocenti nella ripresa: non è rigore.