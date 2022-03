Mayr illude il Südtirol in apertura, Bosia fa doppietta e il Lecco vola

Il Lecco non fallisce contro il Südtirol l'occasionissima di rimanere attaccata a Feralpisalò, Padova e Modena a vince 3-1 a Bolzano, grazie ad uno scatenato Lorenzo Bosia (autore dei primi due gol) e a Lorenzo Berra, che cala nel finale il gol del 3-1. Eppure, la partita era iniziata nel peggiore dei modi, con un rigore trasformato dopo neanche un minuto da Noah Mayr i cui dubbi restano. I blucelesti collezionano il settimo risultato utile consecutivo e la sesta vittoria nelle ultime sette gare (è la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno, ben 19 su 24), che fa sperare così la squadra di Mastrolonardo di poter migliorare il proprio posizionamento in chiave playoff nell'ultimo turno di campionato, negli ultimi 90 minuti della stagione contro il Padova.

Bosia man of the match. Il match inizia nel peggiore dei modi per il Lecco, che dopo soli trenta secondi si vede fischiare un rigore (molto dubbio): pronti, partenza, via e lancio del Sudtirol all'interno dell'area di rigore, con Paltrinieri che va allo scontro con l'avversario. Il direttore di gara assegna calcio di rigore, per un fallo del numero 6: alla battuta si presenta Noah Mayr, che spiazza Malivindi e porta in vantaggio i biancorossi. Sembra l'inizio di una giornata negativa, ma la doccia fredda non arriva in casa Lecco, perché la squadra di Mastrolonardo trova la forza per agguantare il pareggio al 37' con Lorenzo Bosia, che stacca più in alto di tutti sul calcio d'angolo battuto da Paltrinieri e rimette le cose a posto. La squadra di Mastrolonardo costruisce diverse palle gol che però non concretizza, e chiude il primo tempo sull'1-1.

Berra cala il tris. Nella ripresa, il Lecco riparte come meglio non si potrebbe, trovando il sorpasso dopo soli 5 minuti dall'inizio del secondo tempo con Bosia: ancora lui, ancora protagonista. Su una punizione giocata corta (solita schema bluceleste), cross di Perez con i tempi giusti che trova nuovamente la testa del numero 2, per una rete che dà serenità a tutta la squadra e che incanala il match sui binari giusti. Nel secondo tempo c'è solo una squadra in campo, ed è il Lecco. Al 15' i gol potrebbero essere tre, ma Sberna dal dischetto - su un rigore conquistato da Berra - si fa ipnotizzare e sbaglia, fallendo una grande chance. Ma Berra, oltre a guadagnarsi il calcio di rigore, nei minuti finali si rende protagonista anche del terzo gol: grande azione personale, con il numero 11 che si presenta al limite dell'area di rigore, salta il suo avversario e fa partire un grande destro che s'infila sotto l'incrocio, per la rete che chiude definitivamente i conti.

IL TABELLINO

SUDTIROL-LECCO 1-3

RETI (1-0, 1-3): 1' rig. Mayr (S), 37' Bosia (L), 5' st Bosia (L), 37' st Berra (L).

SUDTIROL (4-3-3): Theiner 5.5, Zandonatti 5.5 (1' st Muka 6), Obexer 6, Salaris 6, Manfredi 5.5 (12' st Rottensteiner 5.5), Vasilico 6, Lechl 6.5, Buccella 6 (1' st Gambato 6), Xhafa 5.5 (1' st Buzi 6), Mayr 7, Langebner 6. A disp. Dregan, Gruber, Cominelli, Loncini, Rabensteiner. All. Ljubisic 5.5.

LECCO (3-4-1-2): Malivindi 6.5, Bosia 8, Sberna 6, Balesini 6.5, Lorenzi 6.5, Paltrinieri 7, Perez 7, Gini 6.5 (44' st Checcacci sv), Bonacina 6.5 (35' st Grieco sv), Calacoci 6.5 (32' Gittini 6.5), Berra 7.5. A disp. Picarelli, Bianchi, Castoldi, Sorgente, Cozzi, Mazzarini, Benti, Cereghini, Maira. All. Mastrolonardo 7.5.

ARBITRO: Ali di Merano 5.5.

ASSISTENTI: Lanz di Bolzano e Salerno di Bolzano.

AMMONITI: Zandonatti (S), Buccella (S), Calacoci (L), Berra (L).

L'INTERVISTA

Super felice a fine partita il tecnico del Lecco Roberto Mastrolonardo, che sogna ancora il terzo posto: «Sono molto soddisfatto. Noi dovevamo per forza vincere per credere ancora al terzo posto e vedremo sabato prossimo cosa succederà contro il Padova. Prendere gol dopo 30 secondi è dura, ma siamo stati bravissimi a resettare subito, iniziando a giocare come se niente fosse. La risposta è stata importantissima, soprattutto di testa. Abbiamo giocato molto bene e creato molto. Anzi, il risultato poteva essere anche più largo. Siamo comunque iper soddisfatti della stagione. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo playoff e ora lottiamo per il terzo posto».