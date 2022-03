Zampata di Fabbian, paura per Casadei: l'Inter agguanta due volte l'Empoli

Doppio svantaggio e doppia rimonta. L'Inter risponde due volte all'Empoli e porta a casa un punto che guardando la classifica non può essere accettato con il sorriso, ma guardando la prestazione può anche andare bene così. I toscani infatti giocano meglio, passano prima con Degli Innocenti e poi, dopo l'autogol di Rizza, con Lozza prima di incassare il gol del definitivo 2-2 firmato da Fabbian. Un pareggio che ci può stare per quanto visto in campo: i ragazzi di Buscè hanno fatto meglio a livello di estetica, quelli di Chivu hanno risposto con carattere e sostanza. Un 2-2 con brividi finali, e cioè l'infortunio occorso a Casadei nell'ultima mischia in area empolese: il centrocampista è stato colpito da una ginocchiata in faccia (assolutamente non volontaria) di Biagini, grande spavento tra i ragazzi in campo ma alla fine tutto bene, con il classe 2003 che addirittura voleva tornare in campo per l'ultimo assalto interista. Stoppato dallo staff medico, ma anche dal direttore di gara che non fa nemmeno riprendere il gioco certificando un pareggio che alla fine può anche andare bene a entrambe.

EMPOLI FRIZZANTE, INTER DI CARATTERE

L'Empoli ha un bisogno estremo di fare punti, e con il ritrovato Baldanzi conta di riprendere un passo che ormai non può essere quello dello Scudetto ma che sicuramente non può essere da retrocessione. Il ritorno del trequartista - che con Fini si muove alle spalle di Lozza - si sente, sia nella fluidità della manovra empolese sia nella pericolosità nei pressi dell'area di rigore avversaria. La chiave del primo tempo è tutta nel confronto diretto sulla destra nerazzurra tra Zanotti e Fini: un confronto stranamente impari, con il capitano interista che non riesce a contenere le folate del fantasista toscano. Si comincia al 7' con il primo fallo e conseguente ammonizione per il numero 2, si continua al 22' con l'intervento da rigore trasformato poi da Degli Innocenti per l'1-0, si conclude al 26' con un'altra trattenuta che ferma una ripartenza dell'Empoli con l'arbitro Lovison che decide però di graziare il difensore, poi tolto prontamente da Chivu (dentro Silvestro). L'Inter è in affanno, il centrocampo è in apnea e davanti Jurgens e Zuberek non trovano centimetri buoni per farsi vedere dalle parti di Biagini. L'Empoli al contrario è frizzante, e con Fazzini cerca il raddoppio al 37': il destro del centrocampista sfila fuori alla sinistra di Rovida. Quello che però non manca mai ai ragazzi di Chivu è il carattere, e prima dell'intervallo i nerazzurri tornano in partita anche con un po' di fortuna: angolo dalla trequarti di destra, Rizza di testa colpisce all'indietro e la palombella beffa il proprio portiere per il gol dell'1-1.

L'undici titolare dell'Inter schierato da Cristian Chivu allo stadio Breda di Sesto San Giovanni

MAI DARE PER MORTI I NERAZZURRI

Che il rientro in gara dei nerazzurri possa sembrare un fuoco di paglia lo si capisce già nei primi secondi della ripresa, quando Hoti e Nunziatini si beccano due ammonizioni per i rispettivi interventi su Baldanzi e Fazzini: un segnale del costante ritardo su cui gli interisti arrivano sui dirimpettai, problema evidentemente non risolto con l'ingresso di Abiuso per Jurgens all'intervallo. L'inerzia della gara dovrebbe portare al nuovo vantaggio dell'Empoli, che puntuale arriva all'11': angolo da sinistra di Degli Innocenti, Lozza colpisce di testa, Franco Carboni sbaglia il rinvio calciando addosso a Hoti e palla che torna sul piede di Lozza che stavolta non perdona. Il nuovo vantaggio sembra tranquillizzare l'Empoli, che qui commette un errore capitale e cioè considerare chiusa la pratica. Mai farlo in questa categoria, e mai farlo contro l'Inter che anche dalla panchina ha carte importanti da giocare: e quando entrano Peschetola e Owusu, infatti, il match cambia ancora. I nerazzurri trovano più spazi, e al 26' pareggiano grazie a un altro calcio piazzato: angolo dalla sinistra e palla che arriva sul destro di Owusu, conclusione rasoterra sulla quale Fabbian ci mette il piede deviando alle spalle di Biagini il gol del 2-2. Il finale di gara è tutto dell'Inter, a questo punto lanciata alla ricerca della vittoria: Abiuso fa ammonire Renzi e Fini conquistando altrettante punizioni interessanti che però i nerazzurri non sfruttano, poi l'episodio finale con l'infortunio di Casadei colpito in maniera fortuita da una ginocchiata in faccia di Biagini. Tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 2-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2): 22' rig. Degli Innocenti (E), 43' aut. Rizza (E), 11' st Lozza (E), 26' st Fabbian (I).

INTER (4-3-1-2): Rovida 6, Zanotti 5 (32' Silvestro 6), Hoti 6, Fontanarosa 6.5, Carboni F. 5.5, Casadei 5.5, Nunziatini 6 (27' st Grygar 6), Fabbian 7, Carboni V. 6 (20' st Peschetola 6.5), Jurgens 5.5 (1' st Abiuso 6.5), Zuberek 5 (20' st Owusu 6.5). A disp. Basti, Botis, Iliev, Muller Cecchini, Moretti, Mirarchi, Pelamatti. All. Chivu 6.

EMPOLI (4-3-2-1): Biagini 6, Boli 6 (42' st Evangelisti sv), Guarino 6, Filì 6 (20' st Pezzola 6), Rizza 5, Kaczmarski 6.5 (42' st Rossi sv), Degli Innocenti 7, Fazzini 6.5 (16' st Renzi 6), Baldanzi 6, Fini 7 (42' st Magazzù sv), Lozza 7. A disp. Fantoni, Morelli, Barsi, El Biache, Bonassi, Peralta, Dragoner. All. Buscè 6.5.

ARBITRO: Lovison di Padova 6.

ASSISTENTI: Caso di Nocera Inferiore e Torresan di Bassano del Grappa.

AMMONITI: Zanotti (I), Nunziatini (I), Fini (E), Renzi (E), Hoti (I).