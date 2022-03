Gala nota lieta per Giunti: 6.5; Coubis nella norma: 6; D'Agostino alla Maradona: 7.5

Addio sogni playoff? Questa la domanda che si porranno i tifosi rossoneri dopo la debacle patita a Napoli. Tre reti subite in 29 minuti hanno annullato la squadra di Giunti, oggi disattenta in difesa e mai pungente davanti. Vergara ha stregato la partita, l'ex Saco e l'immenso Ambrosino l'hanno chiusa. Per il Milan bene Gala e il subentrante Omeregbe. Il cammino per i playoff è però sempre più complicato: urgono rimedi urgenti.

LE PAGELLE

NAPOLI

Idasiak 6.5 Sicuro nelle poche volte che viene chiamato in causa.

Barba 6.5 Ci mette voglia e carica. Sempre sul pezzo.

Hysaj 6 Si perde Bosisio in una marcatura nella ripresa, ma per il resto prestazione valida.

Costanzo 6.5 Annulla l’attacco rossonero. Una sicurezza.

Marchisano 6.5 Autore di una buona prova, esce per un problema muscolare. (25’ st Di Dona sv).

D’Agostino 7.5 Avesse segnato il gol del 4-0 con una cavalcata alla Maradona sarebbe stato complicato negargli un 10. Pregevole, dispendioso, attivo: migliore in campo. (40' st Pesce sv).

Saco 7 Da buon ex, riserva un gol ai rossoneri. Si fa trovare pronto.

Spavone 6.5 Non molla un centimetro.

19’ st Gioielli 6 Entra e tiene il campo come richiesto nell’ultima parte di gara.

Ambrosino 7 Affonda e colpisce, approfittando della disattenzione di Stanga. Calciatore totale.

19’ st Cioffi 6 Ordinaria amministrazione.

Vergara 7 La prodezza che spiana la strada al successo maestoso dei suoi merita una menzione a parte. Superlativo. (40' st Flora sv).

All. Frustalupi 7 La sua squadra gioca spensierata. Un piacere per gli occhi.

MILAN

Pseftis 5.5 Una bella parata su D’Agostino in avvio, paga la giornata no di tutto il reparto.

Coubis 6 Cerca di tamponare, uno dei pochi a tenere in una partita ombrosa.

Bosisio 5.5 Il suo compagno di reparto la combina grossa in occasione del terzo gol napoletano, ma anche lui oggi sottotono. Pericoloso di testa nella ripresa.

Stanga 5 L’errore sul gol ma non solo: prestazione da rimuovere per il capitano, colonna portante dei rossoneri.

1’ st Nsiala 6 Prende il posto del capitano, prova a dare ordine e cura

Bozzolan 5.5 Non riesce a dare il cambio di passo.

Gala 6.5 Ci mette impegno e agonismo. Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo rossonero. Cala anche lui nella ripresa. (29’ st El Hilali sv).

Tolomello 6 Prova a mettere ordine e a suonare la scossa dopo il 3-0, molto bravo negli stop e nello smistamento del pallone.

Eletu 5 Sostituito all’intervallo, impalpabile.

1’ st Alesi 5.5 Si fa ammonire per un intervento su Ambrosino che rischiava di provocare il poker. Impatto da rivedere.

Traorè 5.5 Evanescente, a parte un tiro non si vede praticamente mai.

23’ st Omoregbe 6 Mobile, ravviva le sortite offensive della squadra.

Nasti 5.5 Perde la sfida a distanza con Ambrosino. Non riesce a trovare la via della porta. (40’ st Roback sv).

Capone 5.5 Semina il panico nell’unica chance del primo tempo, ma per il resto anche lui sbaglia tanti passaggi

All. Giunti 5.5 Il suo volto alla mezz’ora scuro è la dimostrazione della giornata no del suo gruppo. Difesa disattenta, attacco che non punge: urgono rimedi immediati per tenere accese le speranze spareggi.

ARBITRO

Longo di Paola 6 A volte fiscale in alcune decisioni, tiene bene anche nei momenti di tensione durante la sfida.