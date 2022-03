Il Napoli travolge il Milan: l'antipasto scudetto è azzurro

In attesa del grande match di stasera che può essere decisivo per il tricolore, la giornata infinita di Napoli e Milan inizia con la partita che premia i partenopei, i quali affondano Giunti, alla terza sconfitta consecutiva e in crisi di risultati. Se contro Roma e Atalanta la prestazione era stata comunque salvabile nonostante il ko, oggi la squadra è apparsa fuori partita, subendo tre reti nella prima mezz’ora da parte di Vergara, Saco e Ambrosino (che vince il duello con Nasti), con una difesa in perenne difficoltà e un reparto offensivo spento. Tolte le occasioni per Traorè e Bosisio, la squadra è apparsa assente, subendo le continue trame della squadra di Frustalupi. Un primo tempo da dimenticare, anche per merito di un avversario che ha incantato con un gioco fluido e divertente. Il cammino verso gli spareggi post-season si fa sempre più complicato.

Tris di assi. Il ritmo della sfida è veloce fin dalle prime battute, ma la direzione del match prende la strada campana: al 6’ Vergara sfrutta una sponda offensiva di Ambrosino e con un mancino di controbalzo trafigge Pseftis, regalando il primo gioiello del match. I rossoneri accusano il colpo: due minuti dopo lo svantaggio, D’Agostino tenta di sfruttare il momento concludendo da fuori, ma stavolta l’estremo difensore rossonero è sicuro e para. La partita è in pieno controllo da parte dei ragazzi di Frustalupi, che al 16’ raddoppiano: il grande ex dell’incontro Saco trova il colpo giusto dall’interno dell’area di rigore. I partenopei mettono in continua apprensione i centrali difensivi del Diavolo, che oggi annaspano contro il furore offensivo degli azzurri. L’unico sussulto milanista è targato Traorè, che sfrutta una bella giocata di Capone sulla sinistra per battere a rete, ma Idasiak non si lascia sorprendere. Sembra la reazione, e invece è il capolinea: Stanga commette una clamorosa ingenuità, lasciando campo ad Ambrosino che da solo davanti al portiere non può sbagliare. Il 3-0 dopo 29 minuti è una mazzata. Giunti scurissimo in volto pensa già alle mosse riparative: una prima frazione assolutamente da dimenticare.

D'Agostino impera, Omoregbe non basta. Il colpo di testa di Bosisio, che anticipa Hysaj alle spalle senza riuscire a trovare lo specchio della porta, è lo squillo rossonero nei primi minuti. Di tutta risposta, Ambrosino da calcio piazzato prova a siglare la doppietta personale al 12'. Il Milan è oggettivamente più frizzante, ma pecca di mancato cinismo negli ultimi sedici metri. Il Napoli si protegge senza grossi affanni, ripartendo e dando sempre l’impressione di essere insidioso, come al 37’, quando D’Agostino parte da centrocampo e si beve Tolometto, Bosisio e il subentrato Nsiala, arrivando all’ultimo momento davanti a Pseftis che gli impedisce di emulare l’illustre predecessore Maradona. Omoregbe entra e porta qualche movimento, ma la partita si culla verso la conclusione: i playoff sono sempre più un miraggio.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 3-0

RETI: 6’ Vergara (N), 16’ Saco (N), 29’ Ambrosino (N).

NAPOLI (3-5-2): Idasiak 6.5, Barba 6.5, Hysaj 6, Costanzo 6.5, Marchisano 6.5 (25' st Di Dona sv), D’Agostino 7.5 (40’ st Pesce sv), Saco 7, Spavone 6.5 (19’ st Gioielli 6), Giannini 6.5, Ambrosino 7 (19’ st Cioffi 6), Vergara 7 (40’ st Flora sv). A disp. Boffelli, De Luca, Maranzino, Manè, Pontillo, De Marco, Mercurio. All. Frustalupi 7.

MILAN (4-3-3): Pseftis 5.5, Coubis 6, Bosisio 5.5, Stanga 5 (1’ st Makengo 6), Bozzolan 5.5, Gala 6.5 (29’ st El Hilali sv), Tolomello 6, Eletu 5 (1’ st Alesi 5.5), Traorè 5.5 (23’ st Omoregbe 6), Nasti 5.5 (40’ st Roback sv), Capone 5.5. A disp. Desplanches, Bartoccioni, Obaretin, Camara, Foglio, Bjorklund, Rossi. All. Giunti 5.5.

ARBITRO: Longo di Paola 6.

ASSISTENTI: Miniutti e Catani.

AMMONITI: Barba (N), Stanga (M), Nasti (M), Ambrosino (N), Vergara (N), Alesi (M).