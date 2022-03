Paananen segna, Iling sbaglia e Bagnolini alza il muro: sorpresa a Bologna

Il Bologna fa il colpo grosso tra le mura amiche e vince contro la Juventus grazie al blitz iniziale di Paananen e al rigore parato da Bagnolini su Iling, tutto nei primi quattro minuti che indirizzano la gara sui binari giusti per i rossoblu.

Montagne russe, mille emozioni. Prima dell'inizio della gara arriva la notizia in casa Juventus dell'assenza last-minute di Senko con Bonatti che dovrà fare a meno dell'eroe di Alkmaar per un problema fisico. Al suo posto Daffara, già presente nella partita contro il Napoli, ma durerà appena due minuti l'imbattibilità giornaliera dell'estremo difensore bianconero poiché dopo centoventi secondi Paananen parte sulla destra, si accentra e scarica sul primo palo beffando Daffara e portando avanti i suoi. Vantaggio bolognese che rischia di cadere al 4' quando Stivanello atterra in area Turicchia e porta l'arbitro Giaccaglia di Jesi ad assegnare un calcio di rigore per la Juventus. Dal dischetto si presenta Iling, ma è bravissimo Bagnolini a togliere la palla dall'angolino. Un inizio di partita clamoroso che in appena cinque minuti ci ha già regalato mille emozioni. I ragazzi di Bonatti non si danno per vinti e cominciano a collezionare occasioni da gol prima con il colpo di testa di Chibozo a lato e poi con un tiro di Iling che fa la barba al palo verso il quarto d'ora. Altra chance al ventesimo per Chibozo con un gran tiro che termina di poco fuori. A pochi minuti dalla fine del primo tempo continua il duello tra Iling e Bangolini col portiere del Bologna che mette in angolo su una bella conclusione di destro.

Assedio Juve, Bagnolini eroico. Nella ripresa parte forte il Bologna con un tiro preciso e potente di Bynoe che sembrava destinato a togliere le ragnatele dalla porta se non fosse per un intervento sensazionale di Daffara che dice di no alla grande conclusione del centrocampista felsineo. Il portiere della Juventus si ripete al sesto minuto, questa volta sul sinistro a giro di Paananen che finisce in calcio d'angolo. All'ora di gioco episodio molto dubbio sugli sviluppi di un calcio di punizione di Omic che batte sulla parte interna della traversa e diventa preda di Bagnolini tra le richieste di gol dei bianconeri. Infatti stiamo parlando di una dinamica molto confusionaria tant'è che non si è capito nemmeno dopo vari replay se effettivamente la palla avesse varcato la linea di porta. Nel dubbio l'arbitro dice che la sfera non è entrata e si può proseguire sul risultato di 1-0. Il Bologna continua a resistere con il possesso palla e cercando di allontanare le sortite offensive bianconere. Bonatti prova a cambiare le carte in tavola inserendo Bonetti e Strijdonk al posto di Sekularac e Mbangula oltre al cambio Citi-Fiumanò. Questi cambi portano maggior pressione offensiva con un tiro di Chibozo al 27' e soprattutto un colpo di testa di Muharemovic sugli sviluppi di corner che però non colpisce troppo bene. Il Bologna gioca con il cronometro, la Juve si innervosisce e presa dalla foga non riesce più a far male alla squadra bolognese che torna a vincere dopo il doppio pareggio con SPAL e Sampdoria più la sconfitta con l'Inter e conquista punti fondamentali per la salvezza. Continu invece il periodo altalenante dei bianconeri che perdono altri punti che complicano, senza però ovviamente compromettere, i playoff.

IL TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 1-0

RETI: 2' pt Paananen

BOLOGNA (3-5-2): Bagnolini; Mercier, Stivanello, Amey; Wallius, Pagliuca (32' st Pietrelli), Urbanski, Bynoe (42' st Casadei), Annan; Raimondo, Paananen (25' st Rocchi). A disp. Albieri, Cavina, Sakho, Arnofoli, Cossalter, Wieser, Cupani,, Lahdenmaki, Motolese. All. Vigiani.

JUVENTUS (4-4-2): Daffara; Turicchia, Fiumanò (20' st Citi), Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Omic (36' st Maressa), Sekularac (10' st Bonetti), Iling-Junior (36' st Galante); Mbangula (20' st Strijdonk), Chibozo. A disp. Senko, Ratti, Savona, Cerri, Solberg. All. Bonatti.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

AMMONITI: Turicchia (J), Mulazzi (J), Wallius (B), Maressa (J)

NOTE: Rigore parato a Iling (J) al 4' pt.

LE PAGELLE

BOLOGNA

Bagnolini 8 Para il rigore di Iling e mantiene la porta inviolata per i restanti 86 minuti con grandi interventi.

Mercier 7.5 Partita di immensa qualità da parte sua, ottimo in entrambe le fasi, uno dei migliori in campo.

Stivanello 6.5 Sporca la gara regalando il rigore alla Juventus, ma si riprende col passare dei minuti.

Amey 7 Non passa uno spillo, limita gli attaccanti bianconeri grazie alla sua fisicità e senso di posizione

Wallius 6.5 Lotta tanto, furbo a prendersi un cartellino giallo fondamentale con Chibozo lanciato in porta.

Pagliuca 7.5 Gioca una partita pulita, sbaglia pochissimi passaggi e riesce a dare il via alla maggior parte delle azioni.

32' st Pietrelli sv

Urbanski 7 Ci mette la sua grande tecnica per sbrogliare più di qualche situazione caotica.

Bynoe 7 Nel vivo del gioco, presente, sfiora il gran gol ma è poderoso l'intervento di Daffara.

42' st Casadei sv

Annan 7 Tra i più attivi senza dubbio, fa su e giù non stancandosi mai e concedendo poco.

Raimondo 7 Gara di grande generosità e partecipazione, non lo si trova spesso concludere in rete ma il so lavoro è di vitale importanza.

Paananen 7.5 Pronti, via e trova un grande gol che regala tre punti molto importnti in ottica salvezza.

25' st Rocchi sv

All. Vigiani 7 Vittoria di fame, carattere e grande lavoro di squadra. Lascerà molto probabilmente tanto ottimismo.

JUVENTUS

Daffara 6 Belle parate nella ripresa, ma il cattivo posizionamento in occasione del gol del Bologna costa caro.

Turicchia 6 Si vede poco, qualche lampo qua e la ma senza rubare l'occhio durante la sua partita.

Fiumanò 6.5 Solita buona prestazione, il fisico lo aiuta a limitare i danni di un attacco molto attivo come quello del Bologna.

20' st Citi 6.5 Entra bene in partita calandosi nella parte.

Muharemovic 6 Prova altalenante, non sono tanti gli errori madornali però ci ha abituato a performance di livello nettamente superiore.

Rouhi 6 Si concentra più in fase difensiva e probabilmente è la scelta migliore, davanti non riesce mai a spingere come si deve.

Mulazzi 6.5 Fa tanto per la squadra, l'ultimo a mollare, prova sempre lo sprint in più necessario per fermare i padroni di casa.

Omic 6 Poteva finire sul tabellino con quella punizione strepitosa, ma la traversa ha detto no. Fa reparto nonostante una giornata non felicissima.

36' st Maressa sv

Sekularac 5.5 L'impegno c'è, ma ci sono anche i tanti palloni persi e la poca concretezza in una zona nevralgica del campo.

10' st Bonetti 6 Con lui aumentano i giri del motore del centrocampo.

Iling-Junior 5.5 Sbaglia il rigore in apertura, prova a riprendersi subito con qualche conclusione per poi sparire dal campo.

36' st Galante sv

Mbangula 5.5 Non riesce a dare il contributo che ci si aspettava, la sua velocità viene prontamente limitata.

20' st Strijdonk 5.5 Non entra praticamente mai in partita, poche occasioni.

Chibozo 6.5 Tra i pochissimi a provarci fino alla fine, fa quello che può contro una difesa granitica e una porta stregata.

All. Bonatti 6 Classica partita no, i suoi ci provano anche se in certe situazioni non convincono a pieno.

ARBITRO

Giaccaglia di Jesi 6 Parte con una raffica di gialli per calmare subito la partita, per il resto partita non troppo difficile per lui.