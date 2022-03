La battaglia dei numeri 10: Di Giuliomaria arrembante, Pafundi talismano bianconero

Vincerà il Como. No, finirà in parità. Vincerà l’Udinese, alla fine. Questi i commenti ricorrenti del pubblico durante tutti i novanta minuti di gioco, a ben rappresentare le varie fasi di una partita a dir poco emozionante e spettacolare. É proprio l’Udinese a spuntarla, con il risultato finale di 4-3. Chi si aspettava tecnica sopraffina, capovolgimenti improvvisi e grinta non è rimasto per nulla deluso, perché Como-Udinese è stata proprio questo. Il Como maledice nuovamente gli ultimi dieci minuti di gara, nei quali il gioiello Pafundi, Ianesi e Centis ribaltano una situazione a dir poco critica per i bianconeri: la doppietta di Di Giuliomaria e il gol di Cosentino avevano infatti messo sui giusti binari gli azzurri, pregustando la conquista dei tre punti. La prima rete ospite (ancora del baby fenomeno Pafundi) non sembrava aver sconvolto il corso dell’incontro, con la ripresa che vede i padroni di casa sempre sul pezzo e bravi a contenere le iniziative bianconere. Il finale, però, è da brividi, con la pazzesca rimonta ospite e l’ennesimo blackout stagionale dei ragazzi di Boscolo. I tre punti, fino all’82’ colorati di azzurro, prendono dunque la direzione di Udine.

DI GIULIOMARIA SENZA FRENI

Prassi ormai consolidata vede il Como pressare alto fin dalle battute iniziali, palla rasoterra e impostando azioni pericolose con pochi tocchi. Siamo al 6’ quando Citterio, appostato sulla corsia di destra, si inventa un colpo di tacco a servire Gatti giunto in area di rigore, il quale a sua volta vede sopraggiungere dalle retrovie Di Giuliomaria. Il fantasista lariano è bravo a concludere a rete, ma la direzione del pallone è troppo centrale e viene murata dall’estremo difensore, Di Bartolo. Preparativi al gol del vantaggio azzurro, che arriva al 9’: Gatti è intelligente e preciso a innescare la percussione di Citterio, ancora sulla fascia destra. Il numero 11 la mette in mezzo e trova nuovamente Di Giuliomaria, questa volta preciso a metterla alle spalle del portiere con un tiro di potenza. L’Udinese non riesce a trovare le misure adeguate alla verve avversaria, subendo molto a centrocampo le ripartenze in velocità. Altro pregevole gesto tecnico al 16’, con la mezza rovesciata del comasco Duchini – imbeccato da una rimessa lunga di Trenchev- respinta di pugno da Di Bartolo, molto bravo a seguire lo sviluppo dell’azione. Sempre Como protagonista con tre occasioni nel giro di cinque minuti: al 22’ Gatti, quasi sulla linea di fondo, colpisce di testa appena dentro l’area piccola provando a trovare un compagno, ma nessuno giunge in tempo. Di Bartolo inferocito con i propri difensori per i troppi spazi concessi. Punizione insidiosa di Di Giuliomaria al 23’, respinta dal portiere ma sui piedi di Citterio, che poi prova a insaccarla trovando, però, la nuova parata di Di Bartolo. Non c’è due senza tre, perché proprio al 26’ il Como capitalizza quanto creato: angolo di Gatti dalla bandierina di destra, col pallone che si insacca nell’angolino basso grazie allo stacco di Cosentino. Il 2-0 certifica il grande momento dei padroni di casa, con l’Udinese invece in netta difficoltà (specie in attacco). Partita che, però, si riapre al 42’ con la magia di Pafundi. Il numero 10 bianconero controlla palla, legge i movimenti dei difensori, li punta e con un doppio dribbling al limite dell’area sfodera un destro a giro che termina dolcemente in rete sul primo palo. Prodezza da applausi, quella del talento classe 2006. Rete che rinvigorisce le ambizioni ospiti, perché al 44’ ancora Pafundi pennella un traversone dalla bandierina di destra a trovare lo stacco di Cocetta in area piccola; Di Bella, però, è bravo a smanacciare come può.

Simone Ianesi, numero 11 dell'Udinese, uno dei migliori nella formazione bianconera, con il gol che permette di agguantare il momentaneo pareggio del 3-3

PAFUNDI IMMARCABILE

Udinese che torna sul terreno di gioco nettamente più aggressivo e convinto di poter invertire il corso degli eventi. Al 3’ bella sgroppata di Codutti sulla corsia di destra, conclusa con un bel traversone tagliato in area avversaria: nessun giocatore in maglia bianconera, però, a raccogliere l’invito. La formazione guidata da Sturm alza ulteriormente il baricentro, pressando centralmente e rendendo più complicate le ripartenze lariane. Funziona bene, inoltre, l’asse Pinzi-Pafundi sulla trequarti destra, capace di valorizzare ulteriormente Ianesi e coinvolgendo maggiormente Garbero. Clamorosa occasione per il Como, però, quando siamo al 18’: Tremolada duella appena oltre la metà campo, defilato sulla destra, inventando poi un passaggio filtrante a bucare la linea difensiva bianconera (molto alta, nell’occasione) e trovando Duchini lanciato a rete. Giunto a tu per tu con Di Bartolo, tuttavia, il centravanti comasco appare indeciso nel momento della finalizzazione e finisce col farsi ipnotizzare dal numero 1 bianconero. Ribaltamento di fronte e l’Udinese si rende pericoloso in due circostanze con Ianesi: al 19’ timide proteste proprio del numero 11 per un atterramento in area causato da Dilernia, col direttore di gara che lascia proseguire. Al 20’, invece, gran tiro dal limite dell’area, in zona centrale, di potenza e precisione che si stampa sulla traversa (con Di Bella che devia il pallone con la punta delle dita). Punto di svolta al 25’, quando Di Giuliomaria prova a mettere la parola fine sulla partita. Altro assist di Citterio dalla corsia mancina – dopo l’ennesima corsa a perdifiato – col pallone messo in mezzo a trovare il numero 10 che, con un piattone forte e preciso, non dà scampo a Di Bartolo. Difesa bianconera ancora una volta troppo sguarnita. La gara, però, invece di spegnersi si accende come non mai. Al 28’ reazione ospite con un altro calcio d’angolo ben battuto da Pafundi: parabola alta che trova la magnifica girata di Garbero a centro area. Il tiro è potente, ma trova l’ottima risposta del portiere di casa. Cinque minuti dopo, ecco la miccia che accende un finale infuocato: al 32’ Pafundi segna un gol fantastico direttamente su calcio di punizione. Pallone posizionato centralmente proprio al limite dell’area di rigore: barriera a quattro del Como che viene, però, superata da una parabola alla Platini. Un mancino fatato, quello del fantasista bianconero, da vero fuoriclasse. Il 3-2 riaccende le paure in casa lariana, ma al 36’ Gatti - servito da Pelà nel cerchio di centrocampo - si vede respingere dal palo un tiro dai venti metri, con la deviazione decisiva di Di Bartolo. Minuti di passione, quelli tra il 42’ e il 44’, nei quali l’Udinese va a segno due volte e porta a casa una vittoria insperata fino a poco prima. Ianesi fenomenale sulla rete del 3-3, aspettando che un pallone alto (respinto dalla difesa) scenda, dopodiché non ha dubbi e di collo pieno la spedisce nell’angolino basso alla sinistra di Di Bella. Il Como accusa il colpo, andando sotto con la ribattuta a rete di Centis – da poco entrato – dopo un tiro di Ianesi da distanza ravvicinata e respinto dal portiere. Gol della vittoria, con il numero 17 letteralmente sommerso dalla gioia dei compagni di squadra. Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio sancisce un 3-4 davvero emozionante.

IL TABELLINO

COMO-UDINESE 3-4

RETI (2-0, 2-1, 3-1, 3-4): 9' Di Giuliomaria (C), 26' Cosentino (C), 42' Pafundi S. (U), 25' st Di Giuliomaria (C), 32' st Pafundi S. (U), 42' st Ianesi (U), 44' st Centis (U).

COMO (4-4-2): Di Bella 7, Trenchev 7 (20' st Pozzoli 6.5), Verga 6.5, Pelà 6.5 (44' st Polese sv), Cosentino 7, Dilernia 6.5, Tremolada 7.5, Gatti 7, Duchini 7 (20' st Longo 6), Di Giuliomaria 8, Citterio 7.5 (28' st Benedetti 6). A disp. Pallavicini, Moretti, Nava, Gandola, Parisi, Mollica, Gennaio Granato. All. Boscolo 7.

UDINESE (4-2-3-1): Di Bartolo 7.5, Codutti 6.5, Kubala 6.5, Bassi 6, Moratti 7 (35' st Iob sv), Cocetta 6.5, Pinzi 7.5, Castagnaviz 6.5 (31' st Centis 7.5), Garbero 6.5 (45' st Campana sv), Pafundi S. 8.5, Ianesi 8. A disp. Bruno, Jaziri, Podda, Damiani, Vegetali. All. Sturm 6.5.

ARBITRO: Diop di Treviglio 6.5.

ASSISTENTI: Zanellati di Seregno e Caldirola di Milano.

AMMONITI: Dilernia (C), Di Giuliomaria (C), Kubala (U).

