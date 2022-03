Le parate di Cassano e Aresi decretano lo 0-0

Il primo atto tra la Pro Patria e la Giano Erminio termina con un pareggio a occhiali. Partita in cui prevale l'attenzione e l'ordine tattico e non ci sono particolari occasioni da una parte e dall'altra. Gli ospiti hanno maggiormente il pallino del gioco e mostrano un buon fraseggio. I padroni di casa si chiudono con grande compattezza e concedono pochissimi spazi ai loro avversari. Entrambe le squadra provano a rendersi pericolose con le palle inattive ma non riescono a pungere. Nel primo tempo si registra un brivido per parte e in entrambi i casi Cassano e Aresi sventano abilmente...

