Pafundi punta di diamante: 8.5; Ianesi magistrale: 8; Pinzi trascinatore: 7.5

Il Como cade in casa per 3-4, al cospetto di un Udinese capace di ribaltarla nel finale di gara. Sotto di 3-1, i ragazzi di Sturm trovano una clamorosa rimonta grazie al talismano Pafundi e ai gol di Ianesi e Centis. Ottima prova, inoltre, di Pinzi. Per gli azzurri guidati da Boscolo, invece, non bastano le grandi prestazioni di Di Giuliomaria (doppietta), Citterio e Tremolada, oltre al gol di Cosentino. Un successo sfumato, ancora una volta, negli ultimi scampoli di partita.

COMO

Di Bella 7 Bravo negli interventi effettuati e grande concentrazione su ogni azione avversaria. Sui gol subiti, obiettivamente, poteva fare ben poco.

Trenchev 7 Parte subito a mille all’ora, sfoderando la solita grinta su ogni pallone controllato e incuneandosi con convinzione fin nei pressi dell’area bianconera. In alcune circostanze è bravissimo a recuperare palla con interventi davvero perfetti.

20' st Pozzoli 6.5 Entra in campo alla grande, recuperando ottimamente palla in zona pericolosa, dimostrando sicurezza e tempismo. Blocca efficacemente i tentativi di Kubala.

Verga 6.5 In altre partite è riuscito a pungere maggiormente oltre la metà campo, mentre oggi si dedica soprattutto a chiudere gli spazi a Pafundi e compagni. Nel secondo tempo, però, è abbastanza pericolo anche in fase offensiva, con buoni passaggi ad alimentare l’azione azzurra.

Pelà 6.5 Copre bene la linea mediana e, cosa più importante, nelle prime fasi di gioco rende la vita difficile a Pafundi, marcandolo stretto e impedendogli di ritagliarsi spazi utili. Forse su alcuni contropiedi ospiti avrebbe potuto provare a spezzare l’azione con qualche fallo tattico in più. (44' st Polese sv)

Cosentino 7 Solita prestazione di grande abnegazione, in cui oggi – come Verga – si dedica di più a contenere gli avversari (su tutti marcando a uomo Garbero). Sempre reattivo e attento nella lettura delle situazioni.

Dilernia 6.5 Qualche incertezza in un paio di disimpegni, ma nel complesso fornisce un contributo decisamente utile a mantenere adeguata la fase difensiva, specie negli attacchi frontali.

Tremolada 7.5 Vera marcia in più nella formazione di Boscolo. Cospicui recuperi di palla a centrocampo, con conseguenti ripartenze in velocità ad alimentare brillantemente la manovra offensiva. Pure nei momenti complicati per i suoi, si erge a punto di riferimento e non molla di un centimetro l’avversario di turno. Davvero una grande prestazione.

Gatti 7 Ottima partita, con grande lettura negli inserimenti in mezzo al campo e una precisione invidiabile nei passaggi effettuati. Vuole rendersi pericoloso e ci riesce: un assist e due potenziali occasioni per andare in gol a coronamento di una giornata estremamente positiva.

Duchini 7 Ormai con Citterio e Di Giuliomaria si trova ad occhi chiusi, sapendo quando può essere lui a finalizzare o a dover fare da sponda. Atteggiamento da leader. Peccato solo per quel gol mangiato a tu per tu con Di Bartolo, ma capita anche ai migliori.

20' st Longo 6 Entra quando il punteggio sorride ai suoi, contribuendo con forze fresche al mantenimento del risultato. Quando l’Udinese inizia la rimonta, non può fare più di tanto e resta un po’ ai margini della manovra.

Di Giuliomaria 8 Magistrale. Vince duelli in velocità con grande scioltezza, puntando sempre la porta con piena convinzione. Altri due gol e già questo basta a renderlo protagonista assoluto per il Como. Si sacrifica pure in fase di ripiegamento, tentandole tutte pur di non far passare i giocatori bianconeri. A tratti lotta a centrocampo con l’altro 10, Pafundi. Si innervosisce un po’ nel finale, facendosi ammonire per un fallo intenzionale.

Citterio 7.5 Mina vagante a tutto campo. Estremamente pericoloso palla al piede, grazie alla sua velocità che gli permette di attaccare la profondità senza problemi. Due assist e un gol sfiorato. Pure in difesa riesce a dire la sua, recuperando dei palloni difficili e dando respiro ai suoi.

28' st Benedetti 6 Entra alla vigilia del momento nero per il Como e non ha molto spazio per mettersi in evidenza.

All. Boscolo 7 Nel secondo tempo si arrabbia molto - cosa rara - con i suoi, perchè percepisce un po' di deconcentrazione sul vantaggio acquisito. Su come dispone la squadra in campo davvero poco da dire: il suo Como gioca tanto e gioca bene, non ha paura e - può sembrare paradossale, vista la mole di gol incassati - ma difende tutt'altro che male. Non era facile ottenere simili miglioramenti in poche settimane e i risultati non stanno affatto premiando gli azzurri.

La rosa del Como nella sfida odierna contro l'Udinese

UDINESE

Di Bartolo 7.5 Decisivo è dire poco, perché gli interventi da lui effettuati sono tutt’altro che scontati. Merito dell’ottima concentrazione e dei grandi riflessi dimostrati.

Codutti 6.5 Primo tempo un po’ in ombra, molto limitato dalle difficoltà generali riscontrate da tutta la squadra. Meglio, invece, nel secondo tempo, in cui cresce minuto dopo minuto e aiuta anche in fase offensiva.

Kubala 6.5 Anche per lui, gara a due volto. Prima frazione molto complicata, nella quale si innervosisce parecchio e con Citterio a dargli parecchio filo da torcere. Ripresa in cui, invece, trova maggior equilibrio e nell’economia di squadra non sfigura affatto.

Bassi 6 In mediana non ha vita facile, infatti fatica a bloccare l’enorme flusso di palloni pericolosi che si dipanano verso le fasce.

Moratti 7 Dimostra di avere ottimo tempismo e di non aver paura del temibile trio offensivo azzurro. Quando i suoi trovano il pareggio del 3-3 diventa ancor più fondamentale nel tenere a debita distanza gli attaccanti comaschi. (35' st Iob sv)

Cocetta 6.5 Buona sintonia con Moratti, anche se non risulta sempre perfetto nella lettura degli interventi. Tempismo che, però, in alcuni frangenti è decisivo nel togliere palla dai piedi di Duchini e Citterio.

Pinzi 7.5 Partita esplosiva, in cui si trova alla grande con Pafundi e Ianesi. Sulla trequarti di sinistra è una fucina di creatività, confezionando buone iniziative personali e di supporto alla manovra offensiva. Grande grinta a completare il quadro.

Castagnaviz 6.5 Non brillantissimo, perché trova spesso gli spazi chiusi e di conseguenza fa fatica ad alimentare l’azione come vorrebbe.

31' st Centis 7.5 Segna il gol della vittoria, dopo essere entrato da pochi minuti sul terreno di gioco. Cosa chiedere di più?

Garbero 6.5 Nel primo tempo è spesso avulso dalla manovra bianconera, anche se non solo per colpa sua. Ripresa diametralmente opposta, in cui viene coinvolto maggiormente – e dove sfiora pure un gran gol - grazie al tandem Pafundi-Inanesi. Con il loro supporto si galvanizza non poco. (45' st Campana sv)

Pafundi 8.5 A vederlo giocare, nessuno si ricorda che è un classe 2006. La difesa del Como nemmeno, perché lo blinda a due mandate (e, se capita, pure con la tripla marcatura asfissiante). Lui non demorde e si trova da solo una nuova posizione da cui far male agli avversari e deliziare gli spettatori. Appare già un veterano, con movenze da vero campioncino e nessun timore di prendersi delle grosse responsabilità. Segna due gol da vedere e rivedere, oltre a mostrare una tecnica che sopraffina è dire poco. Un vero gioiello.

Ianesi 8 Gol spettacolare, occasioni create, uno-due nello stretto con Pafundi. Uno dei giocatori più propositivi e in palla fin da inizio partita. Spazia su tutto il fronte offensivo, con la doppia marcatura di Trenchev e Citterio a contenerne solo parzialmente l’inventiva.

All. Sturm 6.5 Aspetta parecchio tempo per effettuare i cambi (il primo alla mezz'ora della ripresa), sotto di 3-1, ma la sensazione è che la squadra avesse bisogno di una scossa già in precedenza. Primo tempo molto difficile, in cui il Como si è dimostrato superiore nell'intensità e nella gestione del pallone. Ripresa di maggior ordine e vigore. Deve la vittoria alle trovate dei singoli, Pafundi e Ianesi su tutti. Insomma, a livello di prestazione un successo solamente a metà.

Per l'Udinese una vittoria arrivata con una poderosa rimonta nel secondo tempo

ARBITRO

Diop di Treviglio 6.5 Tiene sempre in pugno la partita, facendo giocare il più possibile e ammonendo solo in caso di recidiva o falli pericolosi.