Una doppietta da Campion espugna il Rigamonti Ceppi, Mastrolonardo al tappeto

Sarà stata pure una partita tra due squadre già sicure dei playoff, ma quella di oggi tra Lecco e Padova è stata una partita vera. Alla fine a spuntarla, con un gol negli ultimi minuti di Campion, sono stati i ragazzi di Claudio Ottoni, capaci di rimontare i padroni di casa dopo un primo tempo complicato. Il Lecco può recriminare per i numerosi infortuni, sia della vigilia sia a gara in corso, ma può comunque guardare con fiducia ai playoff (dove affronterà la Feralpisalò) dopo una partita alla pari che riscatta il secco 3-0 dell'andata.

Il Lecco parte in quarta. I blucelesti sono determinati a chiudere in bellezza il loro ottimo girone di ritorno e si vede. Pronti via e subito il Padova si ritrova all'angolo, con il Lecco che manovra in scioltezza sulla fascia sinistra eludendo il flebile pressing ospite. Dopo un paio di tentativi, i padroni di casa al nono minuto passano. Dopo un prolungato fraseggio, Berra riceve di spalle sulla trequarti e sguscia via alla marcatura per allargare subito a Gini in inserimento sulla destra; il suo tiro viene parato da Fortin, che nulla può però sul comodo tap-in di Grieco, che sigla il gol del meritato vantaggio lecchese. Il Padova si risveglia dopo il brutto avvio e inizia a farsi vedere sporadicamente dalle parti di Malivindi. La manovra degli ospiti è tuttavia troppo lenta per impensierire il solido 3-5-2 del Lecco, che può così ripartire spesso sfruttando gli spazi lasciati dalla retroguardia patavina. Ad ogni modo, pur sembrando più pericoloso degli avversari, il Lecco non riesce a creare altre occasioni eclatanti, complici anche l'infortunio e la conseguente sostituzione di Berra, il migliore dei suoi fino a quel momento. Si va così al riposo sull'1-0.

Padovani alla riscossa. Usciti dagli spogliatoi, gli ospiti mostrano subito tutto un altro piglio. Il baricentro dei biancoscudati infatti avanza e al contempo la manovra aumenta di rapidità, in modo tale da impensierire la difesa di casa con le ricezioni delle punte in fascia. Come già avvenuto nella prima frazione, è il Lecco a rendersi pericoloso con una bella sgroppata di Paltrinieri, il quale però si inceppa sul più bello. Gli risponde subito dopo Montalto, che prova una rasoiata di poco a lato al 9'. A complicare i piani offensivi dei lecchesi ci si mette l'ennesimo infortunio. Questa volta è Grieco, vittima di una contrattura, che costringe il tecnico Mastrolonardo al cambio. Pacchetto d'attacco quindi rivoluzionato per i padroni di casa. Non stupisce quindi che il Padova prenda sempre più campo, fino a trovare al 23' il meritato pareggio. Il Lecco assediato concede agli ospiti solo un cross dalla destra, prontamente spinto in porta dalla punta padovana; la risposta di Malivindi a togliere il pallone da sotto la traversa è superba, ma il più lesto ad avventarsi sulla palla è il 9 Campion, che insacca. L'1-1 ringalluzzisce il Padova, che continua a premere sul Lecco, prontamente incitato dal suo pubblico. La spinta dei propri sostenitori e l'inserimento di un ulteriore attaccante permette al Lecco, passato al 3-4-1-2, di riaffacciarsi nell'area avversaria. A trovare il gol della vittoria è tuttavia il Padova, sempre con Campion. Gli ospiti sfondano nuovamente con un cross dalla destra, svirgolato da Balesini; la ribattuta arriva tra i piedi della punta patavina, che fredda per la seconda volta Malivindi. Nel recupero, l'assalto generoso ma impreciso dei padroni di casa non crea ulteriori pericoli. Finisce quindi 1-2. Il Padova va ai playoff come terza, mentre al Lecco toccherà la Feralpisalò.

IL TABELLINO



LECCO-PADOVA 1-2

RETI (1-0, 1-2): 9' Grieco (L), 23' st Campion (P), 42' st Campion (P).

LECCO (3-5-2): Malivindi 7, Bosia 7 (30' st Castoldi 6.5), Sberna 6.5, Gittini 6.5 (30' st Bonacina 6), Balesini 6, Paltrinieri 6.5, Perez 6.5, Gini 6.5, Berra 7.5 (28' Benti 6), Grieco 7 (13' st Cereghini 6.5), Calacoci 7. A disp. Picarelli, Bianchi, Sorgente, Mazzarini, Cozzi, Lorenzi, Grieco, Maira. All. Mastrolonardo 6.5.

PADOVA (4-3-1-2): Fortin 6.5, Pregnolato 6.5, Montalto 6.5, Bacci 7 (30' st Menetto 6.5), Perinot 6.5, Gasparini 7, Ejesi 6.5, Bettonte 6.5, Campion 8 (44' st Maritan sv), Miccoli 7 (20' st Pedron 6), Sartori 6. A disp. Leba, Zampieri, Zanforlini, Buja, Dalla Vestra, Sattin, Cherubin. All. Ottoni 7.

ARBITRO: Fumagalli di Como 6.5.

ASSISTENTI: Golzi di Seregno e Gatti di Seregno.

AMMONITO: Bosia (L).

LE PAGELLE

LECCO

Malivindi 7 Quasi inoperoso nel primo tempo, è invece molto più sollecitato nella ripresa. Dà comunque sicurezza nelle uscite e nelle prese alte.

Bosia 7 Ha l'ingrato compito di marcare Ejesi e lo anticipa spesso, dando prova di fisicità e senso della posizione.

30' st Castoldi 6.5 Incolpevole in occasione dell'1-2, copre bene la sua zona e cerca di dare una mano nell'assalto finale.

Sberna 6.5 Svolti senza troppi patemi i suoi compiti difensivi, si concede talvolta della sortite offensive di qualità.

Gittini 6.5 Se il Padova fatica a trovare spazio sulla trequarti, il merito è in gran parte suo. Meglio nella conduzione di palla che nella costruzione, dove corre qualche rischio di troppo.

30' st Bonacina 6 Inserito come punta di peso, offre qualche buona sponda ma fatica a entrare nel vivo del gioco.

Balesini 6 Da buon libero, copre bene lo spazio e intercetta numerosi cross. Compie però qualche scelta forzata in costruzione e, soprattutto, da un suo errore scaturisce il definitivo 1-2.

Paltrinieri 6.5 Nel primo tempo è impeccabile in quanto a chiusure e coperture degli inserimenti avversari. Cala però nella ripresa.

Perez 6.5 Dopo una prima frazione sottotono, in cui però non sbaglia quasi nulla, spinge maggiormente nel secondo tempo. Paga però con una maggiore sofferenza in fase difensiva.

Gini 6.5 Nel primo tempo si vede poco, mentre nel secondo cresce e, oltre a non lesinare la corsa, combina bene con Perez.

Berra 7.5 Mattatore nel primo tempo. Lega il gioco e si propone in avanti, diventando una spina nel fianco costante per il Padova.

28' Benti 6 Chiude il primo tempo in sordina. Nella ripresa è più al centro del gioco e non si risparmia. Sbaglia però il possibile 1-2 da pochi passi, ma per fortuna il guardalinee chiama il fuorigioco.

Grieco 7 Gol e tanto sacrificio per il 10 lecchese. In fascia mostra la sua qualità ma fatica a trovare le connessioni coi compagni.

13' st Cereghini 6.5 Chiamato a schermare il regista ospite, si rende utile quando c'è da tenere palla e far salire la squadra.

Calacoci 7 Miete la fascia sinistra con tanta corsa, qualità e conduzioni verso l'interno. Sbaglia però qualche rifinitura.

All. Mastrolonardo 6.5 Prepara bene la partita e azzecca la formazione. Non può pero aggiustare la squadra come vorrebbe in virtù dei cambi obbligati.

PADOVA

Fortin 6.5 Respinta non ottimale in occasione dell'1-0. Trasmette comunque fiducia e gioca in modo pulito il pallone dal basso.

Pregnolato 6.5 Sulla sua fascia il lavoro è duro, ma lo svolge con sicurezza. Non impeccabile in costruzione.

Montalto 6.5 Non molto nel vivo del gioco, si rende protagonista di alcune buone sventagliate.

Bacci 7 Nel primo tempo è spesso costretto ai lanci, che effettua con precisione. Nella ripresa sale di giri e fraseggia bene coi difensori.

30' st Menetto 6.5 Svolge un buon lavoro nella copertura degli spazi. Meno presente nel gioco offensivo.

Perinot 6.5 Non è sempre preciso nel gioco da dietro, ma conosce il suo mestiere. Ne è un esempio il tiro intercettato in scivolata.

Gasparini 7 Rischia poco in difesa, si propone talvolta in avanti e copre sugli sporadici contropiedi avversari.

Ejesi 6.5 Nel primo tempo è imballato, pur lottando si fa ingabbiare. Nella ripresa ha modo di rendersi pericoloso legando il gioco e con le sue progressioni.

Bettonte 6.5 Tocca palla meno di altri suoi compagni, ma i suoi inserimenti e smarcamenti sono importanti per il Padova.

Campion 8 Decide la sfida con una memorabile doppietta, a coronamento di una prestazione di sostanza e qualità, specie nel secondo tempo. (44' st Maritan sv).

Miccoli 7 Nel primo tempo è il migliore dei suoi. Lega il gioco e tenta talvolta il tiro accentrandosi sul sinistro.

20' st Pedron 6 Ha fiuto degli inserimenti, ma cestina l'occasione del possibile 1-2.

Sartori 6 Fatica parecchio a ricevere in modo pulito. Si riscatta nella ripresa con alcune buone giocate.

All. Ottoni 7 Trasmette tranquillità alla squadra dopo il pessimo inizio. I suoi cambi e aggiustamenti tattici ribaltano il match.

ARBITRO

Fumagalli di Como 6.5 Dirige in modo sicuro una partita comunque corretta. Sarà infatti solo uno il giocatore ammonito a fine gara.

LE INTERVISTE

Può dirsi soddisfatto l'allenatore del Padova Ottoni, pur ammettendo le difficoltà nel primo tempo: «Abbiamo iniziato male e meritatamente siamo passati in svantaggio. Eravamo troppo lunghi e loro giravano bene palla. Poi dalla metà del primo tempo abbiamo reagito e cominciato a macinare gioco». Il tecnico è soprattutto felice della prestazione messa in campo nel secondo tempo, che ha portato alla vittoria contro una squadra imbattuta nel 2022: «Le punte hanno partecipato di più al gioco allargandosi, il giro palla era più veloce e c'era più movimento. Così sono arrivate le occasioni e siamo stati a volte imprecisi sotto porta». Infine il commento sulla prestazione di Campion: «Lui è un giocatore generoso, tanto che aveva i crampi e ho dovuto sostituirlo. È un centravanti anomalo. Sono felice di lui e di tutti oggi».

Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'uomo partita Campion: «Il primo tempo è stato sicuramente difficile. Siamo stati bravi a reagire e dopo insistite azioni abbiamo trovato il pareggio. Ci abbiamo creduto ed è arrivata la vittoria». Il cannoniere ci rivela anche le parole del tecnico all'intervallo: «Ci ha detto di iniziare a giocare come sappiamo palla a terra, perché nel primo tempo non l'abbiamo fatto».