La Roma si impone con Cherubini, ma Sidibe fa tremare

La Roma porta a casa tre punti preziosi in questa vittoria interna. 2-1 meritato sull'Atalanta, figlio di un primo tempo in bilico, coi padroni di casa che hanno imposto il loro gioco e gli ospiti pericolosi in ripartenza, e una ripresa in cui Cherubini sigla il vantaggio dopo un contropiede coast-to-coast, Sidibe che decide l'1-1 di testa e il tap-in di Rocchetti che ristabilisce il vantaggio. Tre gol nel giro di una manciata di minuti, in una partita caratterizzata da ritmi alti e tanto agonismo.

Equilibrio precario. Al fischio iniziale seguono minuti ad alto ritmo, con l’Atalanta che non perde tempo e cerca subito la profondità. Dopo i primi istanti di assestamento la Roma inizia a imporsi sul campo, costruendo manovre orizzotali iniziate dal basso da Morichelli. Il loro possesso li porta ad avvicinarsi in maniera concentrica all’area avversaria e le prime occasioni non tardano ad arrivare; All’9’ Persson mette in area un cross basso che Cherubini in scivolata non riesce a deviare per centimetri, lasciando il pallone dirigersi tra le braccia di Dajcar. Tre minuti dopo i giallorossi offrono un replay dell’azione, e l’Atalanta fatica a uscire e mantenere il possesso palla oltre la propria metà campo. La Roma appare ben organizzata in fase offensiva con Volpato che non dà punti di riferimento alla difesa della Dea. Proprio il numero 10, al 14’, viene servito a bordo area da Rocchetti, ma il suo tiro viene deviato dalla difesa; la Roma sta però prendendo sempre più iniziativa in attacco, cercando il guizzo vincente un colpo dopo l’altro, e la difesa atalantina si trova in un vero e proprio assedio. Pochi istanti dopo ci prova Cherubini da fuori, con un tiro a giro che si spegne a lato e Dajcar fermo tra i pali a guardare la traiettoria. La formazione di casa riesce a tessere la sua manovra palla al piede nonostante il pressing costante degli ospiti, trovando pertugi in attacco per verticalizzare. Al 17’ una palla lunga lancia Voelkerling verso la porta, ma il suo tiro viene soffocato dall’intervento tempestivo di Del Lungo; al 18’ è ancora il numero 7 giallorosso a fiondarsi in area avversaria superando la difesa, ma al momento decisivo si defila troppo e Panada riesce a murare la conclusione; al 22’ Rocchetti, in posizione defilata, fa partire in un tiro cross che costeggia tutta la linea di porta, lì davanti c’è Voelkerling che non riesce a deviare in porta, prima di vedere la bandierina del guardalinee alzarsi. Nonostante il buon gioco giallorosso, i lombardi riescono a eludere le retrovie avversarie in qualche occasione, e al 26’ Oliveri fa partite un traversone che trova la girata di testa di Bernasconi, ma a neutralizzare l’occasione più promettenti dei nerazzurri c'è la traversa. L’Atalanta prova ora a imporsi, con Sidibe che fa salire la squadra e cerca di verticalizzare. La Roma non si fa sbilanciare e torna all’attacco dopo pochi minuti, con Missori che mette una palla bassa per Volpato, il cui tiro da distanza ravvicinata si schianta sul compagno Cherubini sulla traiettoria. Nel finale c’è spazio per qualche altra incursione di entrambe le squadre, prima con il romanista Cherubini, lanciato da un filtrante verso il portiere ma pescato in fuorigioco, poi dal lato opposto con Sidibe, che fa partire un tiro da bordo area che viene deviato, il pallone finisce tra i piedi di Omar smarcato, il cui tiro è però centrale. Con la Roma che ha imposto il suo gioco senza però segnare, e la Dea temibile in ripartenza, la ripresa rimane aperta a qualsiasi sviluppo di trama.

Sorpresa e conferma. Per la ripresa De Rossi cerca più equilibrio nelle retrovie con Tahirovic, ma passano appena tre minuti che Oliveri riesce a bucare la difesa giallorossa, prima di vedere il suo tiro deviato in extremis. Sugli sviluppi dell’azione il pallone arriva alto per la testa di Sidibe, ma la sua stoccata termina a lato. Al 48’ l’Atalanta si trova sbilanciata dopo un calcio di punizione in attacco, i padroni di casa ne approfittano con Cherubini che si fionda in contropiede, salta Vicario ultimo uomo e vola in area avversaria, dove temporeggia e batte il portiere sul primo palo. A sfiorare il raddoppio, al 53’, c’è Voelkering che calcia da distanza ravvicinata trovando la respinta di Dajcar; il pallone finisce sui piedi di Volpato che appoggia in rete, ma a spegnere l'entusiasmo c'è la bandierina alzata dell'assistente. L’Atalanta non sta a guardare, e tre minuti dopo trova finalmente il colpo vincente che li rimette in gara: Del Lungo piazza un traversone sul primo palo; qui, anticipando tutti, c’è Sidibe che gira di testa e mette in rete la sua meritata marcatura. La Dea può adesso sfruttare l’inerzia per ribaltare il punteggio, ma non c’è neanche il tempo di esultare che i padroni di casa ribadiscono il loro dominio, con una ripartenza di Voelkeling che serve Rocchetti da solo in area, Dajcar è in controtempo ed è costretto a seguire con lo sguardo il pallone scaraventato in rete. I minuti seguenti vedono tanto agonismo e fisicità in campo, con l’Atalanta che cerca nuovamente il pareggio e la Roma che protegge il risultato, non senza qualche momento di affanno, portando a casa una vittoria di misura, ma decisamente meritata.

IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 3' st Cherubini (R), 11' st Sidibe (A), 13' st Rocchetti (R).

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio 6.5, Ndiaye 6.5, Morichelli 6.5 (1' st Tahirovic 6.5), Vicario 7, Missori 6.5, Faticanti 7, Tripi 6.5, Rocchetti 7.5, Volpato 7.5 (32' st Pagano), Voelkerling 7 (39' st Satriano sv), Cherubini 7.5 (44' st Cassano sv). A disp. Berti, Baldi, Oliveras, Di Bartolo, Zajsek, Louakima, Pisilli. All. De Rossi 7.

ATALANTA (3-4-1-2): Dajcar 6.5, Del Lungo 7 (39' st Berto sv), Hecko 6.5 (25' st Zuccon 6.5), Ceresoli 6, Oliveri 6.5, Panada 6.5, Giovane 6 (25' st Fisic 6), Bernasconi 6.5 (25' st Chiwisa 6), Sidibe 7.5, Omar 6.5 (36' st Ferrara sv), Renault 6. A disp. Sassi, Regonesi. All. Brambilla 6.5.

ARBITRO: Saia di Palermo

AMMONITI: Panada (A).