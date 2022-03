Keramitsis monumentale: 7; Casadei anima e corpo dei narazzurri: 7.5

La squadra di Chivu spreca una ghiotta occasione per accorciare sulla capolista, lasciata in 10 dall'espulsione di Ndiaye. La partita mostra la grande qualità delle due compagini, che giocano un grande calcio e creano tantissimo in fase offensiva. La punizione di Casadei viene annullata da un grande colpo di testa di Persson nel finale di primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri sfiorano il colpo del ko, ma non riescono a trovare il guizzo decisivo, complice una grande prova difensiva dei ragazzi di De Rossi.

LE PAGELLE

ROMA

Mastrantonio 6 Nel primo tempo rischia con un paio di uscite complicate, ma si esalta nella ripresa sulle conclusioni dalla distanza dei giocatori nerazzurri.

Ndiaye 5.5 Viene ammonito dopo pochi minuti e gioca tutta la gara sul filo del rasoio, con l'ingenua espulsione nella ripresa che rischia di affossare la sua squadra.

Tripi 6 Parte in difesa ma viene alzato quasi subito per l'infortunio di Tahirovic. Dà tanta quantità e lotta per contenere la qualità interista.

Keramitsis 7 Nel primo tempo fatica a mantenere la posizione, ma nella ripresa si rivela uno dei migliori dei suoi, con diverse chiusure decisive per mantenere il pareggio.

Missori 6 Impreciso in fase di spinta, meglio quando si tratta di contenere, innescando un bel duello contro Franco Carboni.

Faticanti 6.5 Partita di grande intelligenza per il mediano giallorosso. Ottimo in fase di interdizione e sempre preciso quando si tratta da impostare.

Tahirovic 6 Esce dopo una ventina di minuti a causa di un problema muscolare, sbaglia poco e si limita alle giocate essenziali.

24' Vicario 6 Si piazza al centro della difesa e tiene bene nel momento di maggiore difficoltà dopo l'espulsione di Ndiaye.

Rocchetti 5.5 Fatica a contenere le avanzate degli attaccanti nerazzurri e perde un pallone sanguinoso nel primo tempo, che viene quasi trasformato in gol da Peschetola.

22' st Oliveras 6.5 Entra alla grande in partita nel momento più complicato. Si limita alla fase difensiva, dove è ineccepibile.

Volpato 6.5 La qualità del gioiellino giallorosso è sotto gli occhi di tutti. Tutte le azioni pericolose dei suoi partono dal suo mancino. (34' st Morichelli sv).

Cherubini 6.5 Confeziona l'assist per il gol di Persson e svaria su tutto il fronte offensivo, mettendo in difficoltà la difesa nerazzurra.

22' st Satriano 6 Costretto a fare reparto da solo, gioca una buona gara di sacrificio.

Persson 7 Insolitamente impreciso nel gioco spalle alla porta, ha il grande merito di segnare un gol di pregevole fattura allo scadere della prima frazione. (34' st Pagano sv).

All. Toti 6 Guida la squadra a causa dell'assenza di De Rossi, bravo a gestire i cambi dopo l'espulsione per mantenere un prezioso pareggio.

INTER

Rovida 6.5 Sempre pronto quando viene chiamato in causa, compie una grande uscita per sbarrare la strada a Persson ad inizio ripresa.

Zanotti 6 Fase difensiva da incorniciare per il terzino nerazzurro, che è però impreciso quando si tratta di spingere sull'esterno.

Hoti 6.5 Leader difensivo. Perde pochissimi duelli ed è sempre preciso quando si tratta di chiudere i buchi lasciati dai compagni.

Moretti 6 Sbaglia poco, anche se è posizionato male nell'occasione che porta al pareggio romanista.

Carboni F. 6.5 Macina chilometri sulla sinistra, dove riesce ad abbinare qualità e quantità per dare sfogo alla manovra interista. (39' st Iliev sv).

Grygar 6 Si sposta spesso sulla destra per duettare con Zanotti, non è sempre preciso alla al piede. Meglio in fase di interdizione. (39' st Nunziatini sv).

Sangalli 6 Cerca di dialogare con i compagni di reparto, anche se si limita alle giocate essenziali, senza forzare granché.

Casadei 7.5 Migliore in campo. Segna un gol eccezionale e domina in mezzo al campo, sfiorando la doppietta personale nel recupero.

Carboni V. 6.5 Collega molto bene attacco e centrocampo col suo mancino, manca un po' di concretezza quando si tratta di concludere.

Peschetola 6.5 Nel primo tempo sfiora un gol clamoroso dopo una cavalcata di 30 metri, cala di rendimento nella seconda frazione.

28' st Abiuso 6 Dà man forte ai suoi nell'assedio finale, anche se non riesce ad essere insidioso dalle parti di Mastrantonio.

Jurgens 6 Ha il merito di procurarsi la punizione per il gol del vantaggio. Per il resto fatica a rendersi pericoloso, sprecando una buona occasione dopo l'assist di Valentin Carboni.

12' st Zuberek 6 Si defila spesso sulla destra, ha un'occasione nel finale ma il suo tiro è reso innocuo da una deviazione giallorossa.

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6.5 Dirige molto bene una partita fisica e importante. Preciso negli episodi chiave, sacrosanta l'espulsione di Ndiaye.