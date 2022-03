Non basta la perla di Casadei, si salva la capolista

A Trigoria scendono in campo Roma e Inter per il big match della 25ª giornata. La partita si rivela equilibrata e molto eccitante, con un 1-1 finale che rispecchia i valori che si sono visti in campo. L'Inter passa in vantaggio con una magia di Casadei su punizione, ma nel finale di primo tempo arriva il pareggio romanista con la torsione di Persson su assist di Cherubini dalla destra. L'espulione di Ndiaye ad inizio ripresa complica i piani della Roma, che però riesce a mantenere il pareggio, complice una prova monumentale di Keramitsis. La distanza in classifica tra le due squadre rimane invariata, ma la squadra di Chivu ha dimostrato a tutte le dirette rivali di esserci per la vittoria finale. I giallorossi strappano un punto prezioso con una grande resistenza negli ultimi 20 minuti e consolidano il primato.

A CASADEI RISPONDE PERSSON

Fin dalle prime battute del match viene a galla il copione della gara, con i padroni di casa che tengono il pallino del gioco, mentre gli ospiti provano ad attaccare in ripartenza. Le occasioni stentano ad arrivare nei primi minuti, ma alla prima situazione pericolosa i nerazzurri passano in vantaggio: al 13' Ndiaye atterra Jurgens al limite dell'area e sulla punizione che ne deriva Casadei trova l'incrocio dei pali e porta i suoi in vantaggio con una perla assoluta. Il gol carica ulteriormente il pressing dei ragazzi di Chivu, che non permette ai giallorossi di esprimere il loro gioco abituale. Volpato è costantemente raddoppiato, mentre Persson è insolitamente impreciso spalle alla porta. Al 22' arriva l'occasione del raddoppio: Peschetola recupera palla su Rocchetti e si lancia in una cavalcata solitaria, ma il suo tiro termina di pochissimo a lato. La prima situazione pericolosa per la squadra di De Rossi arriva al 27', con Rovida che esce bene su Tripi negli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Inter continua ad avere un ritmo superiore e al 34' rischia ancora di andare in rete: Valentin Carboni cerca e trova Jurgens, ma il numero 9 nerazzurro non trova la porta da ottima posizione. La prima frazione sembra destinata a dover terminare sullo 0-1, ma al 47' i padroni di casa trovano il pareggio: Persson raccoglie un cross dalla destra e trova una torsione di testa incredibile, con la palla che termina all'angolino alle spalle di Rovida.

RESISTENZA GIALLOROSSA

La ripresa è fin da subito molto gradevole, con le squadre che scoprono le loro carte e creano diverse occasioni. Al 6' Casadei non trova la porta con un diagonale da fuori area dopo un break dei suoi in mezzo al campo. Al 15' Valentin Carboni sfrutta un velo geniale di Peschetola e calcia, ma Mastrantonio respinge prontamente. Sul ribaltamento di fronte Volpato inventa per Persson, che non trova la doppietta personale grazie all'ottima uscita di Rovida. La partita continua sui binari dell'equilibrio, ma al 24' arriva l'episodio che cambia il copione del match. Ndiaye stende Franco Carboni e prende il secondo giallo, lasciando la capolista in inferiorità numerica. L'episodio giova agli ospiti, che iniziano ad assediare l'area giallorossa per cercare il colpo del ko. Le occasioni da rete arrivano tutte negli ultimi 5 minuti. Iliev, subentrato al posto di Franco Carboni, cerca la porta da fuori area ma viene fermato da Mastrantonio, mentre dall'altra parte Satriano non riesce a centrare lo specchio dopo un ottimo recupero palla di Pagano. La vera occasione per gli ospiti arriva però al 46': Nunziatini si inserisce alla grande sulla sinistra e crossa verso il secondo palo, dove Casadei va in cielo ma non trova incredibilmente la porta per centimetri. La partita termina 1-1, ma i nerazzurri sprecano una grande occasione di riaprire ulteriormente il campionato.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 1-1

RETI (0-1, 1-1): 13' Casadei (I), 47' Voelkerling (R).

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio 6, Ndiaye 5.5, Tripi 6, Keramitsis 7, Missori 6, Faticanti 6.5, Tahirovic 6 (24' Vicario 6), Rocchetti 5.5 (22' st Oliveras 6.5), Volpato 6.5 (34' st Morichelli sv), Cherubini 6.5 (22' st Satriano 6), Voelkerling 7 (34' st Pagano). A disp. Berti, Baldi, Di Bartolo, Cassano, Zajsek, Louakima, Pisilli. All. De Rossi 6

INTER (4-3-1-2): Rovida 6.5, Zanotti 6, Hoti 6.5, Moretti 6, Carboni F. 6.5 (39' st Nunziatini sv), Grygar 6 (39' st Iliev sv), Sangalli 6, Casadei 7.5, Carboni V. 6.5, Peschetola 6.5 (28' st Abiuso 6), Jurgens 6 (12' st Zuberek 6). A disp. Botis, Calligaris, Cortinovis, Fabbian, Fontanarosa, Muller Cecchini, Silvestro, Pelamatti. All. Chivu 6.5

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

ASSISTENTI: Pedone di Reggio Calabria e Cesarano di Castellammare di Stabia.

ESPULSO: 24' st Ndiaye (R).

AMMONITI: Carboni V. (I), Casadei (I), Ndiaye (R).