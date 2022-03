Clamoroso, salta un'altra panchina nel Brescia Calcio femminile

Il tecnico del Brescia Calcio femminile Primavera - Andrea Carlotti - ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dopo le ultime 3 sconfitte della squadra che ne hanno condizionato irrimediabilmente il prosieguo di stagione. Ecco le sue dichiarazioni: «Venivamo da tre, pesanti, sconfitte consecutive. Da uomo vero quale sono ho preso le mie responsabilità e prima che la squadra andasse a fondo ho deciso di fare un passo indietro». Non solo quindi il poker incassato contro l'Hellas Verona nell’ultima apparizione, ma anche le pesanti sconfitte con Pro Sesto e precedentemente con Cittadella hanno contribuito a far propendere l’allenatore per l’interruzione anticipata della collaborazione.

«Abbiamo battuto Sampdoria, Como, Tavagnacco, Chievo e Inter - prosegue Carlotti - ma nelle ultime 3 gare abbiamo preso 12 gol e con la Pro Sesto è stata la sconfitta più pesante, una partita allucinante dove mi sono preso tutte le colpe e ho chiesto scusa alla società per la pessima prova della squadra, come ho dichiarato nell'intervista post partita. Purtroppo abbiamo pagato due cambi di preparatore atletico e da dicembre non ne abbiamo più uno, oltre al team manager e al mio vice che se ne sono già andati (il dirigente Simone Dardes a fine anno, il vice Davide Chiarini dopo la gara con l’Inter, ndr). Così, dopo la prova con le nerazzurre, credo che tra me e le ragazze qualcosa si fosse incrinato, da lì in poi abbiamo cominciato a giocare di inerzia, vittoria col Chievo a parte. E siccome tengo a loro come fossero mie figlie, non volevo pagassero per la situazione che era venuta a crearsi».

Carlotti e il suo preparatore dei portieri (Mirko Zampatti) lasciano entrambi la squadra al settimo posto in classifica a due punti dalle blucerchiate, dopo 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte in 16 gare complessive. Nel girone le bresciane sono la terza forza lombarda dopo le milanesi.