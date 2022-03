Altro giro, altra rimonta: Cosentino riacciuffa la Virtus Entella

Termina con un pareggio la partita del campionato Primavera tra Como e Virtus Entella. I due allenatori mandano le squadre in campo con moduli a specchio: 4-3-1-2 per entrambe, con la figura chiave del trequartista ad agire dietro le punte. Boscolo punta su Tremolada, che opera alle spalle di Duchini e Citterio. Dall'altra parte Melucci schiera Costa a supporto delle punte che sono Banfi e il senegalese Gningue, pericolo numero uno per la difesa dei lariani. Primo tempo ben giocato dagli ospiti che sfruttano meglio le occasioni e vanno in vantaggio proprio con Gningue. Raddoppiano pochi minuti più tardi e vanno a riposo in vantaggio 2-0. Il secondo tempo, invece, è a tinte azzurre, con il Como che rimonta due gol a 10 minuti dalla fine con Cosentino. I lariani ci provano fino all'ultimo e hanno occasioni importanti per vincere la partita, ma non riescono a sfruttarle al meglio. Un punto a testa che non smuove la classifica: Como decimo con 18 punti e Virtus Entella ottavo con 27.

L'ENTELLA NE FA DUE

La Virtus Entella viene da 4 sconfitte consecutive (contro 4 big del campionato) e vuole tornare a far punti contro un Como reduce dall'incredibile vittoria per 4-2 contro la Cremonese. Le due squadre scendono in campo in maniera cauta e, su indicazione dei propri allenatori, cercano di non sbilanciarsi troppo in avanti. Il risultato è una prima mezz'ora con ben poche occasioni e una fase di studio e lotta a centrocampo. Entrambe le formazioni non trovano sbocchi in avanti e, perciò, le uniche occasioni create provengono da tiri da fuori area. Al 6', in seguito ad uno stop sbagliato da Coly, il Como recupera palla e porta al tiro Tremolada dal limite: destro centrale, parato dal portiere Rinaldini. Per tutta la prima mezz'ora di gara domina l'equilibrio e i tiri da fuori rimangono i gli unici pericoli creati. A quello di Di Giuliomaria, a giro dalla sinistra che finisce alto, risponde Gningue, con una conclusione dal limite che termina altissima. La sensazione è che il punteggio possa sbloccarsi solo se una delle due squadre dovesse decidere di sbilanciarsi un di più in avanti e, infatti, così accade. Bisogna aspettare il 31', quando il Como sale con tutti gli effettivi in area di rigore per un corner a favore. Battuto da Di Giuliomaria, il cross arriva sulla testa di Duchini, che non riesce a girare verso la porta e dà il via al contropiede della squadra ligure. L'Entella accompagna il ribaltamento di fronte con molti uomini ed il più veloce di tutti è Prosdomici, che va via sulla fascia sinistra e mette un cross basso per Gningue che deve solo appoggiare in porta. L'attaccante senegalese rompe l'equilibrio e porta in vantaggio la squadra ospite. Il Como appare un po' scosso e, 3 minuti dopo aver subito gol, ne prende un altro. Sempre Prosdomici, sempre sulla stessa fascia va via e crossa rasoterra al limite dell'area per Banfi, che ha il tempo di stoppare di sinistro e calciare all'angolino per battere Piombino e portare la sua squadra sul 2-0. La reazione del Como non si fa attendere e arriva a 5 minuti dal termine con Verga che esce bene, in anticipo, dalla difesa e premia il movimento in profondità di Duchini. Il numero 9 salta il diretto marcatore, entra in area e lascia partire un destro ad incrociare che esce di pochissimi centimetri dal palo. È l'occasione più ghiotta del primo tempo per il Como che, un minuto più tardi si dimentica di marcare in area il possente difensore centrale Coly, che colpisce di testa in tuffo su corner e spedisce a lato di pochissimo. Il primo tempo si sta per concludere, ma Alesso stende al limite dell'area Tremolada: punizione per il Como e giallo per il difensore. A battere si presenta Di Giuliomaria che calcia a giro ma troppo centrale e il portiere para.

RIMONTA COMO CON CITTERIO E COSENTINO

Nel secondo tempo è subito il Como a dare l'idea di voler prendere in mano la partita per cercare la rimonta. L'episodio chiave per i lariani arriva al 9', con un'azione che si sviluppa dalla destra e arriva al limite sui piedi di Pelà, che finta di calciare, disorienta i difensori, e poi serve con un'imbucata perfetta Citterio che, al limite del fuorigioco, stoppa e batte il portiere con un destro rasoterra. È il gol del 2-1 che accende le speranze di rimonta della squadra di Boscolo. E proprio l'allenatore del Como, alla ricerca pareggio, decide di mischiare le carte in tavola mettendo mano alla panchina e in 10 minuti effettua 4 cambi, inserendo Dilernia, Longo, Gandola e Polese. Il Como spinge sull'acceleratore tra il 34' e il 36' costringe l'Entella a chiudersi nella propria area. Il primo a provarci è Di Giuliomaria che raccoglie un cross del compagno e prova la girata verso la porta, deviata in corner. Dal corner successivo, battuto dallo stesso numero 10, scaturisce una mischia in area e serie di deviazioni che fanno passare il pallone a lato di pochi millimetri. Ne consegue un secondo corner, e questa volta il gol arriva. Angolo battuto teso sul secondo palo da Di Giuliomaria e stacco di testa di Cosentino, che la mette dove il portiere non può arrivare. Il Como completa la rimonta e rimette il punteggio in parità. A 10 minuti dal termine l'Entella sembra psicologicamente colpita dalla rimonta degli avversari. Anche fisicamente alcuni giocatori della squadra ospite sembrano non averne più ed infatti proprio uno dei migliori in campo, Gningue, viene sostituito per crampi. Il Como sfrutta il momento favorevole e prova ad andare all'attacco per vincere la partita. Al 39' grande azione tutta di prima degli uomini di Boscolo che porta Longo al tiro dal limite. Tutto solo, l'attaccante tira piano e centrale, con Rinaldini che riesce a parare. Tre minuti più tardi Citterio sguscia via sulla destra e mette un cross basso in area di rigore, ma Longo, forse sbilanciato, non riesce a colpire bene da due passi e Rinaldini para agevolmente. Nei minuti finale regna poi il disordine, con l'Entella che spazza la palla per evitare pericoli e il Como che lancia palloni lunghi in attacco alla ricerca del gol. Domina la confusione e non vengono imbastite vere azioni da gol. L'arbitro fischia tre volte e le due squadre vanno a casa con un punto a testa.

IL TABELLINO

COMO-VIRTUS ENTELLA 2-2

RETI (0-2, 2-2): 31’ Gningue (V), 34’ Banfi (V), 9’ st Citterio (C), 36’ st Cosentino (C).

COMO 1907 (4-3-1-2): Piombino 7, Nava 6 (15’ st Dilernia 6.5), Verga 6.5, Pelà 6.5, Pozzoli 6 (36’ st Benedetti sv), Cosentino 8, Tremolada 6.5 (25’ st Polese 6.5), Gatti 6 (25’ st Gandola 6.5), Duchini 6.5 (15’ st Longo 6.5), Di Giuliomaria 6.5, Citterio 7. A disp. Pallavicini, Gennaio, Mollica, Parisi, Trenchev, Liserani. All. Boscolo 6.5.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Rinaldini 6.5, Cucciniello 6, Di Mario 6.5, Amato 6.5 (10’ st Andreazza 6), Alesso 6 (1’ st Bellotti 6), Coly 6, Maresca 6.5 (40’ st Antonioni sv), Prosdomici 7, Gningue 7 (40’ st Perego sv), Costa 6.5, Banfi 6.5 (10’ st Thioune 6). A disp. Bartolazzi, Bignone, Garlet, Langella, Lofoco. All. Melucci 6.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6.5.

AMMONITI: Amato (V), Alesso (V).

LE PAGELLE

COMO

Piombino 7 Portiere classe 2005, è il più giovane in campo. Aggregato dall'Under 17 dimostra sicurezza e personalità. Nel primo tempo su un lancio lungo per l'avversario esce dalla sua area e anticipa l'attaccante con il petto, alla Manuel Neuer. Non effettua parate particolari, ma è sicuro nelle uscite.

Nava 6 Gioca una buona gara sia in fase offensiva che difensiva. Paga il fatto che entrambi i gol avversari siano arrivati da cross partita dalla sua zona.

15’ st Dilernia 6.5 L'allenatore lo manda in campo viste le difficoltà nel compagno a marcare un gigante come Gningue, lui si fa trovare pronto. Regge colpo su colpo e non si fa mai saltare dal possente attaccante senegalese.

Verga 6.5 Ottima partita del terzino sinistro dei lariani, soprattutto in fase di spinta. È molto bravo ad accompagnare l'azione offensiva, ma si fa apprezzare anche per qualche anticipo difensivo. Dimostra di avere buon piede quando lancia in profondità Duchini e lo mette a tu per tu con il portiere.

Pelà 6.5 Ottima prova del capitano degli azzurri. Schierato centrocampista davanti alla difesa, gran parte del gioco del Como passa dai suoi piedi. Un vero regista. Molto bello l'assist per il gol di Citterio.

Pozzoli 6 Schierato inizialmente difensore centrale, va in difficoltà nel duello con un gigante come Gningue. Spesso prova l'anticipo ma non gli riesce. L'attaccante senegalese gli va via in velocità o con il fisico. Viene spostato sulla destra con l'ingresso in campo di Di Lernia e la sua partita migliora decisamente. (36’ st Benedetti sv).

Cosentino 8 Il migliore in campo senza dubbio. Il gol del pareggio a 10' dalla fine è solo un premio per la grande partita da lui giocata. Nel primo tempo si dimostra il leader della difesa, anticipa sempre gli avversari e, se non può farlo, trova comunque il modo di blindare la difesa. Si fa apprezzare anche in fase di impostazione dal basso, con un sinistro capace di lanci lunghi calibrati molto precisamente. Per caratteristiche tecniche ricorda Bastoni.

Tremolada 6.5 Schierato trequartista dietro le punte, gioca un'ottima partita. Prova sempre qualche spunto in avanti ed ha anche qualche occasione importante nel primo tempo. Stanco, viene sostituito nel secondo tempo.

25’ st Polese 6.5 Entra in campo con il piglio giusto e la sua squadra dopo poco trova il pareggio. Continua a duettare con i compagni di reparto per creare altre azioni offensive e si crea lo spazio per il tiro in qualche occasione. Non trova il gol, ma gioca comunque un'ottima mezz'ora.

Gatti 6 Non la sua miglior prestazione. Gioca una partita sufficiente, però appare lento ad accompagnare l'azione offensiva. In generale cala fisicamente durante la partita, l'allenatore se ne accorge e lo sostituisce.

25’ st Gandola 6.5 Entra e si posiziona nella zona destra del centrocampo. Ci mette tanta intensità e recupera moltissimi palloni. Capisce che gli avversari sono stanchi e cerca di alzare il livello del pressing per recuperare palla in avanti. Tenta qualche inserimento per sfruttare la statura, ma non gli arrivano palloni giocabili dai compagni.

Duchini 6.5 Attaccante che lotta su tutti i palloni, senza mai demordere. Ogni allenatore vorrebbe avere uno come lui in squadra. Va vicino al gol in un paio di occasioni, soprattutto nel primo tempo. Spende moltissime energie anche nel rincorrere gli avversari e, stanco, viene sostituito nel secondo tempo.

15’ st Longo 6.5 Entra con il piglio giusto e cerca di tenere sempre difesa avversaria in apprensione. Si posiziona intelligentemente in attacco e, infatti, gli arrivano almeno due chiarissime palle gol. Non riesce a sfruttarle.

Di Giuliomaria 6.5 Numero 10 sulle spalle, cerca sempre una giocata per cambiare il risultato. Gli riesce nel cross per il gol del 2-2. Nel primo tempo è molto frizzante, mentre nel secondo ha un calo dovuto alla stanchezza.

Citterio 7 Dopo Cosentino è il migliore dei suoi. Ennesima ottima prova del talentuoso attaccante del Como che ha grande esplosività nelle gambe. Riesce sempre a saltare il diretto marcatore e ha dei guizzi che spesso mettono i compagni in condizione di fare gol. Coi tempi giusti l'inserimento al limite del fuorigioco per il gol del 2-1.

All. Boscolo 6.5 Durante l'intervallo tocca le corde giuste e la sua squadra rientra nel secondo tempo con un'altra determinazione. Vede alcuni giocatori in difficoltà ed è bravo a leggere l'andamento della partita e sostituirli al momento opportuno.

VIRTUS ENTELLA

Rinaldini 6.5 Effettua delle ottime parate e, soprattutto nel secondo tempo, è decisivo per permettere alla sua squadra di portare a casa un punto.

Cucciniello 6 Terzino destro, gioca una buona partita in fase difensiva. Non spinge moltissimo in avanti.

Di Mario 6.5 Si propone un po' più del collega in fase offensiva, tuttavia, non riesce a lasciare il segno.

Amato 6.5 Buon primo tempo in cabina di regia davanti alla difesa. Commette un fallo al 16' che gli costa il cartellino giallo e gioca il resto della partita con il peso dell'ammonizione. Viene sostituito proprio per quello.

10’ st Andreazza 6 Entra al posto del compagno e si posiziona nella stessa zona di campo. Non riesce a dare la stessa qualità alla manovra che aveva garantito il suo predecessore. In generale entra in un momento in cui la sua squadra sta soffrendo e non riesce a uscire.

Alesso 6 Difensore centrale, gioca una buona gara ma all'ultimo respiro del primo tempo stende un avversario al limite dell'area e si prende il cartellino giallo. L'allenatore lo sostituisce all'intervallo per paura di un cartellino rosso.

1’ st Bellotti 6 Prende la posizione in campo lasciata dal compagno, difensore centrale, ma la partita è completamente diversa. Il Como attacca di più nel secondo tempo e lui va in sofferenza.

Coly 6 Difensore dal fisico imponente, è molto deciso nei duelli. Va vicino al gol nel primo tempo, con un colpo di testa che esce di millimetri. Non è sempre precisissimo nelle chiusure difensive e il Como ne approfitta.

Maresca 6.5 Mezz'ala di corsa, gioca una buona partita alternando le due fasi. Nel primo tempo attacca di più, come tutta la sua squadra del resto. Nel secondo tempo si abbassa e aiuta i compagni a difendere il risultato.(40’ st Antonioni sv).

Prosdomici 7 Grande prova del numero 8 degli ospiti. Dotato di ottima velocità e progressione palla al piede, dal suo sinistro nascono i due gol dell'Entella. Due assist molto simili tra loro, con cross bassi partiti dalla fascia sinistra, ed una partita giocata molto bene.

Gningue 7 Attaccante centrale dal fisico possente, ma allo stesso tempo scattante. Ricoarda Abraham per caratteristiche tecniche, oltre che per la capigliatura. Gioca un'ottima partita, fa ammattire i difensori avversari che non riescono a contenerlo. Segna il gol dell'1-0 che apre le marcature e, anche quando la sua squadra si abbassa a difendere, lui chiama palla per portare su la squadra. Spende tanto ed esce con i crampi. (40’ st Perego sv).

Costa 6.5 Agisce da trequartista dietro le punte e gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Si rende pericoloso in qualche occasione, anche se tende a preferire sempre l'assist piuttosto che il gol.

Banfi 6.5 Non incide molto fino al 34', poi trova il gol. Tira fuori dal cilindro un sinistro rasoterra dai 16 metri che batte il portiere. Sostituito nel secondo tempo.

10’ st Thioune 6 Entra per far coppia in attacco con il connazionale Gningue, ma purtroppo non riesce ad incidere. Probabilmente complice anche la situazione di partita in cui è subentrato, ovvero l'Entella doveva solo difendersi.

All. Melucci 6 Una squadra con un buon gioco nel primo tempo, non riesce a dare continuità di prestazione nella ripresa. Un calo fisico, ma soprattutto mentale che ha portato a buttar via i 2 gol di vantaggio. Sicuramente non sarà contento dell'approccio dei suoi giocatori al secondo tempo.

ARBITRO

Perenzoni di Rovereto 6.5 Dirige bene una partita che, dal canto suo, non si rende mai agonisticamente cattiva o nervosa. Mette mano al taschino solo due volte per comminare due ammonizioni. Per il resto ordinaria amministrazione.