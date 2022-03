Pala è immenso, Gorgonzola si tinge di biancazzurro

Con la rotonda vittoria davanti ai propri tifosi per 4-1, i ragazzi di Andrea Chiappella avvistano le finali nazionali in programma a Cesena. Andati in svantaggio in seguito al mancino di Rosso al 15', i padroni di casa chiudono il primo tempo in parità grazie alla zampata in area di Virgillito. L'incornata nei primi minuti della ripresa di Parietti e la splendida doppietta di Pala sono il riassunto perfetto di una ripresa senza storia. EQUILIBRIO DURATURO Chiappella conferma il 4-3-3 impiegato anche nella sfida di ritorno contro la Pro Patria confermandone 8 undicesimi: turno di riposo per i decisivi Gaye...

