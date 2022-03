Politi chiama, Giallombardo risponde: tutto rimandato alla gara di ritorno

Il match era difficile, chiaramente per la posta in palio: l'accesso alla Fase Finale. Ma il Renate esce nel migliore dei modi dalla trasferta di Fiorenzuola, pareggiando per 1-1 ma riuscendo a rimanere in partita nonostante l'inferiorità numerica (dal 43' in 10 per l'espulsione di Cugola). Al bel gol iniziale di Politi al 30', ha risposto Giallombardo su punizione al 44', rimettendo le cose a posto. E a questo punto diventa fondamentale la gara di ritorno che si giocherà sabato prossimo a Renate, con un quarto di finale più equilibrato che mai e dal risultato incerto.

Botta e risposta. Turrini ridisegna il Fiorenzuola con un rombo, Savoldi risponde con il solito 3-4-1-2, con Butti alle spalle di Politi e Iacovo. L'ottimo avvio è targato pantere, con diverse situazioni importanti e abbastanza nitide per sbloccare la partita in favore del Renate. Ma bisogna attendere la mezz’ora di gioco per vedere la prima rete della partita, con il Renate che riesce a sbloccare la partita grazie a Politi, bravissimo a sfruttare al meglio un cross proveniente da destra e con i giri giusti di Eberini: il numero 10 anticipa tutti sul primo palo e con il destro infila Maini. Ma è nei minuti finali del primo tempo che arriva l'episodio chiave della partita: palla lunga verso le punte del Fiorenzuola, contropiede nerazzurro, con Cugola che, trovandosi in posizione di ultimo uomo, è costretto a far fallo per contrastare l’avversario lanciato in profondità; il direttore di gara non concede il vantaggio e fischia punizione, estraendo il cartellino rosso nei confronti del numero 2 nerazzurro. Dalla punizione nasce il gol del pareggio dei padroni di casa: Giallombardo si presenta sulla punizione e disegna una grande traiettoria a giro che scavalca la barriera e supera l'incolpevole Tanzi. È l'unico pericolo creato dalla squadra di Turrini, che alla prima occasione colpisce e manda il Renate a riposo con un doppio colpo dal punto di vista psicologico: in 10 e con la gara in parità.

Cuore Renate. Nell'intervallo Gianluca Savoldi è chiaramente costretto a cambiare qualcosa: fuori Politi e dentro De Meo, rientrante dopo una settimana non al meglio e ridisegna così la sua squadra con un 4-4-1. Da quel momento in poi cambia il film della partita, con il Renate costretto a difendersi basso, rischiando comunque tutto sommato poco. Due occasioni per parte, con le pantere che vanno vicino al gol con Di Meo (a tu per tu con Maini) e Favero, senza però riuscire a trovare la via della rete. Il Fiorenzuola risponde con una doppia occasione: prima Tanzi è costretto agli straordinari su un gran tiro del Fiorenzuola e poi i padroni di casa con una rovesciata scheggiano la traversa: brivido per il Renate che, nonostante nella ripresa sia costretto a fare una partita diversa rispetto a quella preparata e a quella che è nelle corde della squadra di Savoldi, riesce comunque a non subire gol e a chiudere in parità. Saranno, dunque, i prossimi 90 minuti a giocare un ruolo da protagonista sul quarto di finale, con Fiorenzuola e Renate che ripartiranno dall'1-1, dalla perfetta parità.

IL TABELLINO

FIORENZUOLA-RENATE 1-1

RETI (0-1, 1-1): 28' Politi (R), 44' Giallombardo (F).

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Maini 6, Parenti 6.5, Bernardi 6.5, Arcopinto 6 (40' st Ramponi sv), Marmiroli 6.5, Gazzola 6, Cecere 7 (30' st Caffarra sv), Gnocchi 6 (30' st Kashari E. sv), Anelli 7, Giallombardo 7.5, Guglielmetti 7. A disp. Ruta, Maselli, Tanzi, Errigo, Brusamonti, Avitabile, Spagnolo, Frati, Munafò. All. Turrini 7.

RENATE (3-4-1-2): Tanzi 7, Cugola 6, Stamato 7, Trubia 6, Fardella 7 (32' st Colombo sv), Favero 6 (39' st Polloni sv), Baioni 6.5, Eberini 6, Butti 7 (39' st Serioli sv), Politi 7 (1' st De Meo 6.5), Iacovo 7 (18' st Maccario 6). A disp. Glionna, Cisana, Selmo, Beretta, Annibale, Resnati, Tieri. All. Savoldi 6.5.

ARBITRO: Caldera di Como 6.

ASSISTENTI: Ollu di Oristano e Pasotti di Imola.

ESPULSO: 43' Cugola (R).