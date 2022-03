Armati chiama, Reda risponde, ma Boschetti manca il controsorpasso

Il primo round tra Lecco e FeralpiSalò si impianta sul pareggio. Zoppicante nell’approccio, il Lecco subisce gol dopo appena dieci minuti, soccombe nel primo tempo ma cresce cammin facendo, accantonando nella seconda parte ogni timore reverenziale. La reazione bluceleste si manifesta quel tanto che basta per rimettere in piedi una gara che pareva indirizzata verso un esito infausto. I bresciani mancano l’appuntamento con il colpo del KO e, pur mettendo in mostra un calcio di livello per una buona frazione di gara, vedono parzialmente ridimensionati i propri sogni di gloria. Fa tutto la Feralpi. Caratura dell’impegno e primo caldo limitano...

