Juventus sul podio: un esplosivo Chibozo dà inizio al 4-1 sul Milan

4-1 più che convincente per la Juventus, che guadagna tre punti e riesce a piazzarsi sul podio ai danni di un Milan relegato a metà classifica, protagonista di una discreta partita in fase offensiva che porta, però, il peso di tante disattenzioni nelle retrovie. Ad aprire le marcature ci pensa Chibozo, e il primo tempo si chiude 2-0 con la rete di Bonetti. Nei primi minuti della ripresa va a segno anche Turicchia, e le speranze dei rossoneri, momentaneamente accese dal gol di Capone, vengono presto spente dal quarto gol firmato da Savona, uno dei migliori in campo.

PARTENZA IN QUARTA

I bianconeri si impongono nella metà campo avversaria e chiudono il primo tempo con un meritato doppio vantaggio. I rossoneri si trovano subito schiacciati, ma quando riescono a portarsi in avanti risultano incisivi, procurandosi la prima occasione in assoluto della partita con Tolomello da fuori area, che impatta però male ed è costretto a vedere il pallone uscire. Al 25’ il Milan ci prova anche con Di Gesù, servito a bordo area da Capone pescato dal rinvio di Desplanches; il numero 7 però non riesce ad angolare il tiro. Due minuti dopo Gala si esibisce in una finta in area per procurarsi lo spazio per calciare sul secondo palo, e in questo caso a dire di no c’è la risposta in tuffo di Senko che devia in angolo, sui cui sviluppi ci prova ancora Gala ma il tiro non impensierisce il portiere juventino. Al 30’ si assiste a un altro buon momento per il Milan: Di Gesù pesca Nasti in area con un filtrante, il tiro di quest’ultimo è insidioso, ma trova un’altra grande risposta di Senko. Oltre al buon gioco avversario, la buona fase offensiva del Diavolo è penalizzata dalle tante incertezze della sua difesa, che lasciano spazi a volontà soprattutto per le incursioni di Savona e Chibozo. A tenere a galla il Milan nei primi minuti è troppo spesso Desplanches, soprattutto al 9’. sul tiro da fuori di Haza che finisce direttamente fra le sue braccia, e quello al 16’, dove il suo intervento in tuffo neutralizza il tiro di Turco e minimalizza la sbavatura di Obaretin in chiusura sull’assist verticale di Savona. I bianconeri appaiono più lucidi sia in fase di possesso che di copertura e il loro imminente vantaggio arriva al 23’, con Mulazzi che supera la difesa da destra ed entra in area andando al tiro, il portiere rossonero respinge, ma in agguato c’è Chibozo pronto ad appoggiare in rete. Il raddoppio arriva meno di 10 minuti dopo con una discesa lungo la fascia di Savona, palla tesa in mezzo che nessun rossonero riesce ad anticipare prima che finisca sui piedi di Bonetti al quale, libero davanti alla porta sguarnita, non resta che firmare il secondo tap in.

BIANCONERI INARRESTABILI

Per la ripresa l’allenatore ospite cerca nuove soluzione in attacco: dentro Lazetic al posto di Nasti e spazio anche per Eletu pochi minuti dopo. La squadra di Giunti mostra più lucidità e intesa in mezzo al campo, ma la Juve trova ancora il modo di portarsi in avanti, trovando il terzo gol al 7’ con Turicchia dopo una bella azione corale: traversone del subentrato Mbangula che pesca Chibozo sul secondo palo, tocco arretrato per il numero 3 che va a segno con un tiro a giro sul secondo palo. Nei minuti successivi il Milan non si demoralizza e riesce a prendere maggior controllo del campo, approfittando delle sviste avversarie per portarsi in avanti come al 20’, quando Bosisio recupera palla grazie a una distrazione della difesa prima di servire per vie centrali Lazetic che premia la corsa di Capone mettendolo solo davanti alla porta, il suo tiro centra l’angolo basso e rimette i rossoneri in partita. La squadra ospite vive da qui un buon momento di gara, fatto di maggior intensità e precisione in attacco, senza però riuscire a valorizzarlo, e a 10 minuti dalla fine arriva la rete dei bianconeri che chiude di fatto la gara: scambio in area tra Chibozo e Rouhi, palla in mezzo su cui non arriva Deplanches, ennesimo tap in vincente, questa volta per Savona che corona la sua prestazione con una marcatura. Il Milan si rende protagonista di qualche guizzo nel finale Gala, ma al triplice fischio il tabellone dice ancora 4-1.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 4-1

RETI (3-0, 3-1, 4-1): 23' Chibozo (J), 31' Bonetti (J), 7' st Turicchia (J), 20' st Capone (M), 35' st Savona (J).

JUVENTUS (4-4-2): Senko 7, Savona 8, Nzouango 6.5, Muharemovic 6.5, Turicchia 7, Mulazzi 7.5 (29' st Fiumanò 6.5), Omic 7, Bonetti 7 (29' st Rouhi 7), Hasa 6.5 (17' st Sekularac 6.5), Turco 6.5 (1' st Mbangula 7), Chibozo 7.5 (36' st Strijdonck 6.5). A disp. Scaglia, Daffara, Citi, Doratiotto, Solberg, Ledonne. All. Bonatti 7.

MILAN (4-3-3): Desplanches 7, Stanga 6 (35' st Camarà sv), Bosisio 5, Obaretin 5.5, Bozzolan 5, Di Gesù 6.5, Tolomello 6 (7' st Eletu 6.5), Gala 7, Roback 5.5 (22' st Omoregbe 6), Nasti 6.5 (1' st Lazetic 7), Capone 7 (22' st El Hilali 6.5). A disp. Nava, Pseftis, Nsiala, Foglio, Bjorklund, Rossi, Piantedosi. All. Giunti 6.

ARBITRO: Di Graci di Como 6.5.

ASSISTENTI: Pascali di Bologna e Spagnolo di Reggio Emilia.

AMMONITI: Nasti (M).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO