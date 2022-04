Chiusura coi botti per gli Orsi Grigi: quattro firme per quattro capolavori

Un sabato ricco di soddisfazioni, alla prima squadra che batte il Pordenone per 2-0 rispondono i fratellini minori che liquidano la Reggiana con un netto 4-0. Meglio non potevano fare i ragazzi di Abbate che si congedano dal loro caloroso pubblico con una vittoria che chiude un'annata con alcune ombre ma anche tanta luce. Sicuramente la classifica non dice tutta la verità su questa squadra inedita, che si affacciava per la prima volta alla ribalta di un campionato veramente duro visto il blasone delle altre contendenti. E che in molte occasioni, come in questa gara, ha regalato agli avversari un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con