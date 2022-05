Quarto trionfo consecutivo, è la prima volta nella storia della manifestazione

La Fiorentina vince la Primavera Tim Cup per la quarta volta consecutiva ed entra nella storia. Mai nessuno prima di oggi, infatti, era riuscito in un'impresa simile: ce l'hanno fatta i ragazzi di Alberto Aquilani, che hanno così sbriciolato il record detenuto da Inter e Torino che si erano fermate a tre affermazioni di seguito. Allo stadio Penzo di Venezia, in campo neutro, la Viola ha sconfitto 1-0 l'Atalanta in quella che era la rivincita della Supercoppa giocata a dicembre e che aveva visto vincere i bergamaschi. Stavolta la spunta la Fiorentina, che si prende la coppa in pieno recupero con un gol del centrocampista Giovanni Corradini.

FOGLI PARA, CORRADINI NON PERDONA

La partita è condotta dalla Viola, con l'Atalanta che cerca di colpire appena possibile: e nonostante il predominio della Fiorentina, l'occasione migliore capita sui piedi di Sidibe con Fogli che è strepitoso nella respinta con il piede destro. Il gol della vittoria arriva al 3' minuto di recupero: azione travolgente di Di Stefano sulla sinistra, conclusione respinta con i pugni da Sassi, rimpallo che arma il mancino di Corradini che insacca grazie anche a una deviazione sfortunata di Zuccon. È il gol che consegna ad Aquilani la terza coppa consecutiva personale e che lancia nell'olimpo la Fiorentina con 4 affermazioni una dietro l'altra e 7 totali, dopo quelle del 1980, del 1996 e del 2011.

LA COPPA DEI RECORD

Prima dell'edizione 2022, il record di vittorie consecutive era nelle mani di Inter e Torino (oltre alla stessa Fiorentina ovviamente) a quota 3: i nerazzurri erano riusciti nell'impresa con i trionfi del 1976, 1977 e 1978; i granata ce l'avevano fatta dieci anni dopo, alzando la coppa nel 1988, nel 1989 e nel 1990. Con questa impresa la Fiorentina raggiunge quota 7 vittorie totali sorpassando l'Inter (6) e portandosi a una sola lunghezza proprio dal Torino che ne ha vinte 8.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA

RETE: 48' st Corradini (F).

FIORENTINA (3-4-3): Fogli 7, Biagetti 6.5, Krastev 6, Frison 6, Kayode 6.5, Corradini 7 (49' st Lucchesi sv), Amatucci 7.5, Favasuli 6.5, Di Stefano 6.5, Toci 6, Agostinelli 5.5 (14' st Neri 6). A disp. Bertini, Dainelli, Larsen, Capasso, Egharevba, Romani, David, Koffi, Seck, Sene. All. Aquilani 7.5.

ATALANTA (3-5-2): Sassi 6.5, Cittadini 5.5, Berto 5.5, Ceresoli 6, Oliveri 6, Zuccon 6.5, Panada 6.5 (35' st Del Lungo sv), Chiwisa 5, Renault 6, Sidibe 5.5, Cissè 6. A disp. Dajcar, Bertini T., Hecko, Muhameti, Fisic, Omar, Regonesi, Bernasconi. All. Brambilla 5.5.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Testi di Livorno e Dicosta di Biella.

AMMONITI: Chiwisa (A), Panada (A), Zuccon (A), Oliveri (A), Biagetti (F).