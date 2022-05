Brescia, sconfitta indolore: il sogno continua

Brescia, il sogno continua. A correre sotto i fumogeni dei propri sostenitori sono i chicos di Gustavo Aragolaza, dopo la sconfitta indolore per 2-1 rimediata al San Filippo per opera di una Lazio convincente e padrona del gioco lunghi tratti della prima frazione, poi però arresasi di fronte alla fermezza difensiva dei lombardi. Solo una mezz’ora è durato il tentativo di golpe biancoceleste, prima che le rondinelle ritrovassero la forza di accorciare con Bianchetti e, di fatto, rimandare di altri due gol le speranze laziali, in sostanza dunque andate vanificandosi sul più bello. Vanificate perché la squadra di Aragolaza, sotto...

