Lusha re dell'area di rigore: il Parma vede la finale

Va al Parma la semifinale d'andata dei playoff di Primavera 2. Gli emiliani vincono 2-0 in casa di un Monza che, dopo un primo tempo giocato su buoni livelli, crolla definitivamente del secondo sotto i colpi dei pur non perfetti avversari. Le reti arrivano entrambe nella ripresa e portano le firme di Lusha e Russo: il primo segna un gol da bomber vero, girandosi in area e castigando i biancorossi così; il secondo fa invece valere tutta la sua fantasia, saltando di netto due avversari e mettendo poi la palla in rete con un bel piattone. Il Parma, così, conquista una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con