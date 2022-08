Campioni d'Italia, ma subito sconfitti: il bomber entra dalla panchina e segna al primo pallone toccato

Falsa partenza per l'Inter a Casteldebole, nel match valevole per la prima giornata del campionato Primavera 1: di fronte al pubblico di casa la spunta il Bologna di Vigiani. Partono meglio i rossoblù, con un arrembante Paananen che alla metà del primo tempo trova il vantaggio facendosi trovare pronto in area dopo una brutta respinta del portiere nerazzurro Botis. A inizio ripresa arriva il pareggio nerazzurro: Maltoni appoggia troppo debole per il proprio portiere, Carboni ha il merito di trovarsi al posto giusto nel momento giusto firmando l'1-1. Nonostante l'immenso regalo, sono però i felsinei ad avere la meglio con il gol di Anatriello, subentrato proprio a Paananen, che abbatte definitivamente le speranze della formazione campione in carica.

INARRESTABILE PAANANEN

I nerazzurri vogliono inaugurare la nuova stagione al meglio per bissare il trionfo nel campionato appena concluso. Per quanto riguarda gli emiliani, l’obiettivo è invece quello di migliorare quanto fatto la scorsa stagione. Ma sono i ragazzi di Vigiani a partire con più cattiveria, soprattutto grazie alle incursioni di Pyyhtia e all’estro di Paananen. Proprio quest’ultimo si rende pericoloso prima al 5', quando dopo un’azione concitata si ritrova il pallone tra i piedi e calcia: il tiro viene però parato da Botis, che 8 minuti dopo è bravo a bloccare anche la conclusione di Pyyhtia. L’estremo difensore nerazzurro conduce una buona partita fino al 23’, quando non trattiene su un tiro centrale di Pyyhtia: Paananen non deve fare altro che appoggiarla dentro per il vantaggio felsineo. La formazione di Chivu prova a reagire e si rende pericolosa due volte dagli sviluppi di calci d’angolo con Stabile che svetta bene ma senza precisione. L’Inter continua a cercare il pareggio, senza mai impegnare troppo Bagnolini se non su una velenosa punizione di Iliev al 35’. Sono però i rossoblù a chiudere in attacco la prima frazione con il solito Paananen che entra in area da sinistra e lascia partire un tiro angolato su cui però Botis fa buona guardia.

REGALO NON SFRUTTATO

I nerazzurri partono con un altro piglio a inizio ripresa, rendendosi subito pericolosi prima con il subentrato Kamate e poi con il nuovo acquisto Jacopo Martini (centrocampista del 2004 arrivato dalla Spal) che riceve da Zanotti e tira, trovando però i guantoni di Bagnolini. Tuttavia, al minuto 51 il portiere rossoblù si fa trovare impreparato su un retropassaggio debole di Maltoni: sulla sfera si agguanta Valentin Carboni che non deve fare altro che appoggiare in porta. I ragazzi di Chivu, rincuorati dal pareggio, si buttano in avanti, ma al 63' arriva la doccia fredda: Anatriello, subentrato all'ottimo Paananen, sfrutta la carambola fortunosa del compagno Mmaee e insacca il vantaggio felsineo al primo vero pallone toccato. Complice il caldo e una preparazione non ancora completa, la stanchezza e l'imprecisione fanno da padrone nella parte finale. I campioni in carica provano a rendersi pericolosi in poche occasioni ma Sarr, entrato al posto di Zuberek, non è preciso sotto porta. Alla fine i nerazzurri rimangono in 9 per i crampi di Iliev e Martini a sostituzioni ormai terminate; gli emiliani concludono così agevolmente la partita, trovando subito i tre punti alla prima giornata. Male invece l'Inter che dovrà lavorare ancora sui meccanismi di gioco.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 23' Paananen (B), 6' st Carboni (I), 18' st Anatriello (B).

BOLOGNA (3-5-2): Bagnolini 5.5, Mercier 6, Stivanello 6, Motolese 6, Schiavoni 6.5, Bynoe 6.5, Maltoni 5 (14' st Diop 6), Pyyhtia 6.5, Wallius 6.5 (38' st Corsi sv), Paananen 7.5 (14' st Anatriello 7), Mmaee 6.5 (35' st Ebone sv). A disp. Raffaelli, Gasperini, Panzacchi, Mazia, Rosetti, Busato, Cottone, Crociati, Menegazzo. All. Vigiani 7.

INTER (4-3-2-1): Botis 5.5, Zanotti 6, Guercio 6, Fontanarosa 5.5, Stabile 6 (28' st Di Maggio 5.5), Martini 6, Stankovic 7 (1' st Kamate 6.5), Bonavita 6 (43' Andersen 6.5), Carboni 6.5 (19' st Curatolo 6), Iliev 5.5, Zuberek 6 (19' st Sarr 5.5). A disp. Calligaris, Basti, Esposito, Perin, Dervishi, Stante, Owusu, Di Pentima, Pelamatti. All. Chivu 5.5.

ARBITRO: Angelucci di Foligno 6.

ASSISTENTI: Cravotta di Città di Castello e Lauri di Gubbio.

AMMONITI: Zuberek (I), Stivanello (B).

Il Bologna di Luca Vigiani batte l'Inter nella prima uscita ufficiale del Campionato Primavera 1

LE PAGELLE

BOLOGNA

Bagnolini 5.5 Quasi mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa è complice assieme a Maltoni del pasticcio che regala il pareggio all'Inter.

Mercier 6 Bene in copertura, concede poco agli avversari.

Stivanello 6 Ottimo lavoro difensivo nel primo tempo, contiene efficacemente Zuberek. Nel secondo tempo commette un errore che potrebbe costare caro ai rossoblù: per sua fortuna non è così.

Motolese 6 Buone chiusure sugli attaccanti nerazzurri. Poche sbavature e prestazione sostanzialmente sufficiente.

Schiavoni 6.5 I suoi passaggi sono estremamente precisi, come nel caso dell'iniziale vantaggio bolognese, così come le sue aperture.

Bynoe 6.5 Cattivo sulla palla ma mai falloso, annulla tutte le ripartenze degli avversari con interventi precisi.

Maltoni 5 Retropassaggio corto e debole per il portiere, il suo errore propizia il pareggio nerazzurro. In generale prestazione non all'altezza del centrocampista rossoblù.

14' st Diop 6 Meglio in mezzo al campo, dà sostanza e molti palloni passano proprio tra i suoi piedi.

Pyyhtia 6.5 I suoi inserimenti sono sempre velenosi, proprio da un suo tiro arriva poi la ribattuta vincente di Paananen.

Wallius 6.5 Difficile da contenere sulla fascia. Pericolose le sue sterzate a rientrare, semina spesso il panico nella trequarti avversaria. (38' st Corsi sv).

Paananen 7.5 Ci mette grinta su ogni pallone, mandando spesso in difficoltà Fontanarosa con le sue incursioni. Vero rapace d'area sul primo gol, e avrebbe potuto segnarne tanti altri.

14' st Anatriello 7 Fortunato a trovarsi il pallone tra i piedi, non si lascia sfuggire l'occasione e regala i tre punti ai suoi. Fa quello che sa fare meglio: gol.

Mmaee 6.5 L'attaccante prelevato dallo Standard Liegi vince quasi tutti i contrasti, a volte con un po' di cattiveria eccessiva. Da una carambola procurata dal suo ingresso in area scaturisce il gol decisivo di Anatriello. (35' st Ebone sv).

All. Vigiani 7 Imposta un'ottima partita nel primo tempo. Nella ripresa può sembrare avventata la decisione di togliere Paananen, migliore in campo, ma alla fine la scelta lo premia.

INTER

Botis 5.5 Buoni interventi da parte dell'estremo difensore dell'Inter che però sul primo vantaggio felsineo non trattiene un tiro non irresistibile rovinando la sua prestazione.

Zanotti 6 Bene in copertura, un po' meno in fase offensiva. Quando parte sulla fascia è imprendibile ma è impreciso sui cross.

Guercio 6 Fa il suo in difesa, forse poteva fare meglio sul gol del 2-1. Per il resto partita sufficiente.

Fontanarosa 5.5 Parte bene, poi inizia a soffrire le incursioni dell'inarrestabile Paananen. Prestazione sicuramente da rivedere per lui.

Stabile 6 Sperimentato a sinistra, gioca molto bene in difesa ma non si propone con coraggio davanti. Sugli angoli svetta sempre lui ma gli manca la precisione.

28' st Di Maggio 5.5 Complice una partita ormai giocata a spezzoni, non incide in alcun modo sul resto del match.

Martini 6 Il nuovo arrivato esordisce in sordina nel primo tempo. Nella ripresa si rende molto più pericoloso con interessanti proposizioni in avanti.

Stankovic 7 I suoi lanci, sempre di prima, sono precisi e spezzano continuamente la linea mediana dei felsinei. Migliore in campo per l'Inter, va fuori troppo presto.

1' st Kamate 6.5 Si rende subito pericoloso, le sue avanzate palla al piede creano il panico tra la retroguardia avversaria.

Bonavita 6 Partita anonima anche per il centrocampista di ritorno dal prestito alla Sampdoria, costretto pure a uscire prima dell'intervallo. Si salva con un buon lavoro in fase di impostazione anche se non si registrano grandi occasioni dai suoi piedi.

44' Andersen 6.5 Molto più incisivo di Bonavita, imposta bene con le sue aperture larghe e precise.

Carboni 6.5 Non trova tanti spazi là davanti, nella prima frazione è spesso impreciso sugli ultimi passaggi. Bravo a farsi trovare pronto sull'errore difensivo del Bologna a inizio ripresa.

19' st Curatolo 6 Prova a rendersi pericoloso con alcune conclusioni da fuori imprecise. Da apprezzare il suo coraggio.

Iliev 5.5 Ci si aspettava di più dal giocatore nerazzurro, che non riesce a superare il muro difensivo eretto dal Bologna. Alla fine si deve arrendere pure ai crampi oltre che alla difesa felsinea.

Zuberek 6 Ingabbiato dalla difesa rossoblù, non si rende mai veramente pericoloso. A sua discolpa la retroguardia avversaria lo accerchia ogni volta che tocca palla.

19' st Sarr 5.5 Ha diverse occasioni per riportare la partita in parità ma le sue conclusioni sono imprecise e non impensieriscono Bagnolini.

All. Chivu 5.5 C'è tanto da rivedere per l'allenatore rumeno, soprattutto in fase di costruzione. Ottima la scelta di inserire Kamate, meno quella di togliere Carboni rinvigorito dal gol appena segnato.

ARBITRO

Angelucci di Foligno 6 Nessuna occasione dubbia da rivedere, forse troppo generosi i cartellini nel primo tempo. Per il resto dirige bene mantenendo sempre la calma sul terreno di gioco.