Esordio da incubo per Abate: il Milan prende cinque gol e perde contro una neopromossa

Peggio di così non si poteva cominciare. L'esordio di Ignazio Abate sulla panchina della Primavera del Milan va negli annali con una sconfitta che fa molto male, per diversi motivi. Intanto perché è sempre importante partire con il piede giusto, poi perché il ko al Vismara arriva contro una neopromossa (il Frosinone), infine perché all'intervallo i rossoneri sono avanti per 3-1 con in tasca un doppio vantaggio che andrebbe "solamente" gestito. E invece. E invece nel secondo tempo la difesa del Diavolo - che già aveva scricchiolato nel primo - crolla totalmente sotto i colpi dei ciociari, che riagguantano la partita nella prima parte della ripresa per poi andarsi a prendere la vittoria nel finale. Finisce 5-3 per i ragazzi di Giorgio Gorgone, che festeggiano nel migliore dei modi la prima uscita in Primavera 1. Per il Milan non è tutto da buttare: la fase offensiva funziona bene, si sono viste diverse azioni spumeggianti - quelle che il nuovo tecnico aveva proposto anche in Under 16 l'anno scorso - e uno come El Hilali là davanti ha dimostrato di saper fare la differenza anche come prima punta (aspettanto Lazetic… e sfumato Mancini). E poi c'è l'esordio del paraguaiano Hugo Cuenca Martinez: classe 2005, il trequartista si è mosso con classe e ha fatto vedere un paio di giocate di buon livello. Quello che va assolutamente sistemato è la fase difensiva: il tempo per lavorare c'è, Abate ha già dimostrato di poter essere un signor allenatore e ha tutte le carte in mano per riscattarsi. Bisognerà provare a farlo fin dalla prossima giornata, in trasferta contro la Sampdoria.

Ignazio Abate all'esordio sulla panchina della Primavera del Milan

SALTI MORTALI

Che non sarà una stagione facile per il Milan si sapeva, ma all'intervallo il doppio vantaggio sembra far dormire sonni tranquilli ai rossoneri. Che non avevano iniziato bene (uscita a vuoto di Pseftis sul corner di Bruno e colpo di testa vincente di Maestrelli che salta su Rossi e insacca), ma che erano stati arrembanti nella rimonta trascinati da un El Hilali tirato a lucido e da un 4-2-3-1 che da centrocampo in su funziona a meraviglia. La coppia di 2005 Eletu-Zeroli giostra bene in mezzo, Traore e Alesi in fascia inventano, il trequartista Rossi si inserisce sempre con i tempi giusti. Tant'è che in due minuti arriva il ribaltone: prima El Hilali si conquista e trasforma il rigore dell'1-1 (cross di Bozzolan, sponda di petto di Traore e fallo del portiere Palmisani che in uscita travolge il numero 10), poi Gianluca Rossi trasforma una pazzesca azione corale che coinvolge tutti e quattro gli interpreti offensivi per il 2-1 (sponda di El Hilali per Alesi, traversone per Traore che dà in verticale a Rossi che fulmina il portiere con un destro potente). Il terzo gol, dopo una parata di Palmisani su Rossi da fuori (21') e prima di un intervento simile del portiere del Frosinone su El Hilali (45'), sembra chiudere i conti: Rossi aziona El Hilali, sempre lui, che salta Maestrelli e resiste alla carica di Macej prima di insaccare il 3-1.

ERRORI FATALI



Quelli di una difesa, quella rossonera, che nella ripresa spalanca la strada agli avversari con una "galleria degli orrori" che Abate spera sia impossibile da ripetere. Si comincia al 3' con un disimpegno sbagliato di Nsiala che spalanca la porta a Bruno il cui diagonale termina a lato di poco, si continua al 5' sempre con Nsiala che regala palla a Maestrelli, verticale per Bruno che prolunga per Selvini il cui tocco sotto non dà scampo a Pseftis (3-2), si chiude al 18' con il 3-3 di Jirillo che sfrutta la sponda di Afi dopo l'ennesima sbandata - stavolta corale - della retroguardia guidata da Coubis. Il capitano prova a scuotere i suoi con un estemporaneo colpo di testa alto su angolo di El Hilali (38'), poi si adegua all'andazzo e crolla pure lui: dopo la macroscopica topica di Bartesaghi che cicca il retropassaggio di petto sul lancio di Milazzo spalancando la strada al 4-3 di Cangianiello, è lo stesso Coubis a regalare il pallone a Peres bravo poi a saltare Nsiala e a depositare alle spalle del portiere greco il gol del definitivo 5-3. Un secondo tempo completamente da cancellare per un Milan che però ha tutte le carte in regola per rifarsi. Sampdoria permettendo.

IL TABELLINO

MILAN-FROSINONE 3-5

RETI (0-1, 3-1, 3-5): 7' Maestrelli (F), 13' rig. El Hilali (M), 15' Rossi G. (M), 27' El Hilali (M), 5' st Selvini (F), 20' st Jirillo (F), 43' st Cangianiello (F), 49' st Peres (F).

MILAN (4-2-3-1): Pseftis 5, Foglio 6, Coubis 5.5, Nsiala 4, Bozzolan 5.5 (1' st Bartesaghi 4.5), Zeroli 6 (27' st Marshage 6), Eletu 6.5, Traore 7 (43' st Omoregbe sv), Rossi G. 7 (27' st Cuenca 6), Alesi 6 (15' st Gala 6), El Hilali 7.5. A disp. Nava, Rossi L., Pluvio, Bakoune, Incorvaia, Longhi, Paloschi. All. Abate 5.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6, Maestrelli 7 (34' st Ferrieri sv), Maura 5.5, Macej 5, Rosati 5.5 (31' st Benacquista sv), Peres 7, Bruno 7.5 (28' st Milazzo 6.5), Cangianiello 7, Afi 6.5 (28' st Pera sv), Jirillo 7.5, Selvini 7.5. A disp. Stellato, Di Chiara, Pahic, Stefanelli, Zettera, Evangelisti, Gozzo, Voncina. All. Gorgone 8.

ARBITRO: Giordano di Novara 7.

ASSISTENTI: El Filali di Alessandria e Di Meo di Nichelino.

AMMONITI: Bozzolan (M), Gala (M), Palmisani (F), Rosati (F), Maestrelli (F).

GLI SCHIERAMENTI

Il primo Milan di Ignazio Abate, che imposta la nuova Primavera rossonera con il sistema di gioco della prima squadra: Diavolo in campo con il 4-2-3-1 con El Hilali prima punta, Chaka Traore a destra e Alesi a sinistra, il trequartista è Gianluca Rossi protetto da Zeroli ed Eletu in mediana