Atalanta, niente rivincita: Renzi e Boli in gol, l'Empoli stende la Dea

Il big match della prima giornata di Campionato Primavera è certamente Empoli-Atalanta, rivincita della sfida Scudetto 2020/21. Proprio come due anni fa sono i toscani ad avere la meglio, imponendosi per 2-1 su un'Atalanta che fa una buona partita, ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Meglio l'Empoli nel primo tempo, che si porta in vantaggio nei primi minuti di partita e resiste alle avanzate bergamasche anche grazie a una buona prova del portiere Filippis. Nella seconda frazione l'Atalanta rientra in campo con il piglio giusto, ma va sotto 2-0 al primo tiro in porta subito. Il forcing nerazzurro porta al gol del subentrato Vitucci che accorcia le distanze approfittando di un errore della difesa. L'Empoli fatica a uscire dalla propria metà campo, ma l'attacco atalantino non è ispirato e non riesce a trovare il gol del pareggio. La squadra di Buscè porta così a casa un ottimo risultato, che dà entusiasmo al gruppo e fan ben sperare in vista dei prossimi impegni, l'Atalanta, invece, è costretta a leccarsi le ferite, con l'obiettivo di rialzarsi già dalla prossima giornata.

Debutto amaro per Fioretto, alla prima partita sulla panchina dell'Atalanta dopo aver preso il posto di Massimo Brambilla, passato alla Juventus U23 in seguito a 5 stagioni alla guida dei bergamaschi. Parte forte l'Atalanta con Stabile, nei primi minuti prima impegna Filippis dopo una discesa sulla fascia sinistra e poi prova un tiro dalla distanza che finisce alto. Nonostante la buona partenza nerazzurra è l'Empoli a passare in vantaggio al 9' co una zampata di Renzi, che appoggia sulla linea il tiro di Fini deviato da Nabian. Fioretto prova a dare una scossa alla propria squadra e sposta a sinistra Omar, ed è proprio il numero 11 che fa partire una delle occasioni più pericolose del primo tempo accentrandosi e scaricando su De Nipoti, che salta l'uomo e serve Perez, ma il suo tiro sbatte sull'estremo difensore. Dall'altra parte Fini è ispirato e crea non pochi grattacapi alla difesa bergamasca con le sue discese sulla sinistra. Al 36' c'è l'occasione da gol più importante del primo tempo: Nabian recupera palla sulla trequarti dopo un errore in disimpegno della difesa azzurra e serve Seck, che spreca tirando alla destra del palo.

Nel secondo tempo inizia bene l'Atalanta, che si piazza nella metà campo avversaria anche grazie al passaggio da un 4-4-2 scolastico a un 4-3-3 più mobile guidato da un frizzante De Nipoti, che svaria sul fronte destro. Sono però i toscani a portarsi sul 2-0 con un'ottima iniziativa di Boli, che recupera palla a un Omar troppo leggero, entra in area e segna anche grazie a una deviazione di Muhameti. Dopo il 2-0 riprende il forcing dell'Atalanta, che prova prova a impensierire Filippis soprattutto con tiri dalla distanza poco pericolosi. Al 70' il subentrato Vitucci ripaga la fiducia di Fioretto e buca il numero 26 dopo un bel lancio di Del Lungo e soprattuto al grave liscio di Indragoli, che calcola male il rimbalzo del pallone e si fa superare dall'attaccante atalantino. Negli ultimi 20 minuti l'Atalanta cerca di agguantare il pareggio, ma non crea grandi occasioni anche grazie a una difesa azzurra piuttosto ordinata e a un Filippis sicuro in uscita. La vittoria se la aggiudica così un Empoli cinico, bravo a sfruttare le occasioni create, mentre per l'Atalanta c'è ancora da lavorare, ma il buon secondo tempo fa ben sperare in vista del prosieguo di stagione.

IL TABELLINO

EMPOLI-ATALANTA 2-1

RETI (2-0, 2-1): 9' Renzi (E), 16' st Boli (E), 25' st Vitucci (A).

EMPOLI (4-1-4-1): Filippis 7, Boli 7 (33' st Lanza sv), Dragoner 6.5, Indragoli 5, Tropea 5.5 (7' st Barsi 6), Kaczmarski 6, Seck 5.5 (7' st Bonassi 6), Renzi 7 (33' st El Biache sv), Ignacchiti 6, Fini 6.5, Nabian 6.5 (18' st Rosa 6). A disp. Tampucci, Seghetti, Marianucci, Magazzù, Vallarelli, Sodero, Sabbatasso, Crasta, Botrini, Ekong S. All. Buscè 6.5.

ATALANTA (4-4-2): Bertini 6, Ghezzi 6.5, Del Lungo 6.5, Guerini 6, Bernasconi 6 (18' st Vavassori 5.5), Omar 5 (18' st Vitucci 7), Muhameti 5.5, Chiwisa 6 (33' st Riccio sv), Stabile 6 (18' st Palestra 6), De Nipoti 6.5, Perez 5.5 (1' st Colombo 6.5). A disp. Maglieri, Saleh, Fisic, Bordiga, Armstrong, Bevilacqua, Gudmundsson. All. Fioretto 6.

ARBITRO: Petrella di Viterbo 6.5.

ASSISTENTI: Zezza di Ostia Lido e Rastelli di Ostia Lido.

AMMONITI: Vavassori (A), Chiwisa (A), Kaczmarski (E), Lanza (E).

LE PAGELLE

EMPOLI

Filippis 7 Due ottimi interventi nel primo tempo e grande sicurezza in uscita, incolpevole sul gol.

Boli 7 Domina sulla fascia destra, strappa il pallone a Omar e realizza il gol del 2-0. (33' st Lanza sv).

Dragoner 6.5 Buona partita, dà sicurezza al reparto.

Indragoli 5 Macchia una prestazione fin lì positiva con il grave errore sul gol dell'Atalanta.

Tropea 6 Ordinato in difesa, ma poco propositivo in attacco.

7' st Barsi 6 Entra per dare maggiore spinta in fase offensiva, ma incide poco.

Kaczarmaski 6 Si propone bene in impostazione e fa una buona interdizione, pecca nella precisione dei passaggi.

Seck 5.5 Poco vivace, si divora una grande occasione nel primo tempo.

7' st Bonassi 6 Entra per dare maggiore apporto rispetto al compagno Seck, ma non brilla.

Renzi 7 Porta in vantaggio l'Empoli con il più facile dei gol. (33' st El Biache sv).

Ignacchiti 6 Non brilla, ma porta a casa la sufficienza.

Fini 6.5 Una spina nel fianco della difesa atalantina per tutta la partita.

Nabian 6.5 Partita di sacrificio, lotta e serve bene Seck, che spreca malamente.

18' st Rosa 6 Pochi palloni disponibili.

All. Buscè 6.5 Porta a casa 3 punti grazie a una prestazione dei suoi solida e ordinata, il miglior modo per iniziare il campionato.

ATALANTA

Bertini 6 Spiazzato senza colpe sull'1-0, e nel raddoppio il tiro viene deviato.

Ghezzi 6.5 Propositivo sulla fascia, dialoga bene con De Nipoti.

Del Lungo 6.5 Bene in impostazione, regala la palla del 2-1 a Vitucci.

Guerini 6 L'Empoli spinge poco da quella parte, non sfigura.

Bernasconi 6 Spinge bene sulla fascia sinistra.

18' st Vavassori 5.5 Un po' confusionario e troppo irruento, viene ammonito.

Omar 5 Spesso fuori dal gioco, perde un pallone sanguinoso che porta al gol dell'Empoli.

18' st Vitucci 7 Entra e dopo 10 minuti accorcia le distanze con freddezza.

Muhameti 5.5 Partita anonima, si fa vedere poco in impostazione e in zona di rifinitura.

Chiwisa 6 Mette ordine in mezzo al campo, ma è troppo falloso. (33' st Riccio sv).

Stabile 6 Parte bene ma si spegne col passare dei minuti.

18' st Palestra 6 Fatica a trovare la posizione giusta, si vede poco.

De Nipoti 6.5 Il migliore dei suoi, crea diversi grattacapi alla difesa dell'Empoli.

Perez 5.5 Poco incisivo, viene sostituito all'intervallo.

All. Fioretto 6 Perde al debutto, ma la sua Atalanta fa una buona partita. Ha il merito di fare entrare Vitucci che accorcia le distanze nel secondo tempo.

ARBITRO

Petrella di Viterbo 6.5 Dirige bene non spezzettando il gioco, sicuro sul contatto leggero su De Nipoti in area di rigore. Bene nella gestione dei cartellini.