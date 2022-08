Show dei gioielli della Juventus: Turco, Yildiz e Nonge regalano i tre punti a Montero

Straripante. Si potrebbe riassumere in questo aggettivo una Juventus che vince e convince, sconfiggendo con un netto 4-0 l'Udinese di Sturm. Dopo il deludente pareggio per 1-1 al cospetto del Sassuolo all'esordio, i ragazzi di Montero si rendono autori di una prova maiuscola che porta i nomi di Turco, Yildiz e Ndoge, autentici mattatori del match.



LA DECIDONO TURCO E GUESSAND In avvio di partita è la Juventus a tenere il pallino del gioco nelle sue mani, con l'Udinese a pressare alto sui centrali in maglia nera e pronto a sfruttare la minima disattenzione per rendersi pericoloso. Nonostante la sua manovra avvolgente, la Juventus non riesce però a creare concreti pericoli nei primi minuti. Eccezion fatta per la buona chance sprecata al 12' da Hasa, troppo lento e dunque rimontato al momento del tiro, è l'Udinese a sfiorare per primo il gol del vantaggio: il classe 2006 Pafundi riceve bene palla tra le linee e offre un pallone preciso a Centis in piena area: stop di destro e conclusione immediata col mancino da posizione defilata, che supera di un metro abbondante la traversa della porta difesa da Scaglia. Il pericolo corso scuote la Juventus, che comincia ad affacciarsi sempre piu'concretamente nell'area avversaria, guidata soprattutto dal talento e dalla fisicità di Nonge, autentico dominatore del centrocampo: ricevuta palla da Hasa, il numero 22 bianconero avanza dirompente a sinistra lasciandosi alle spalle i difensori avversari e costringendo Di Bartolo ad una complicata deviazione in corner. Col passare dei minuti, il forsennato pressing alto friulano comincia ad attenuarsi, cosicché si aprono spazi sempre piu'ampi per i piu'tecnici bianconeri: i precisi lanci dalla difesa di Rhoui pescano puntualmente il fantasioso Hasa, la cui imprevedibilità mette spesso in affanno i giocatori dell'Udinese. Come accade al 28', quando l'italo-albanese, pescato dallo stesso Rhoui, serve un assist al bacio per Turco, che deve solo appoggiare in rete. Segnalato in posizione di fuorigioco, il bomber bianconero avrà modo di rifarsi al 37', quando Nonge, sempre piu' incontenibile, pesca Yildiz sulla sinistra, che calcia un mancino di prima intenzione corretto dal numero 9 bianconero. Nel mezzo, la folle espulsione di Guessand per un intervento tanto rischioso quanto inutile sul ginocchio di Mbangula nei pressi della linea di centrocampo: una grave ingenuità che compromette inesorabilmente la gara dell'Udinese, che incassa a due minuti dal termine del primo tempo il gol del raddoppio, sempre sull'asse Nonge-Yiltiz-Turco,che con tre passaggi fulminei permette al bomber bianconero di calare il bis. Infruttuosi i tentativi di Basha di superare il muro bianconero: al 31', il suo rasoterra dalla distanza a seguito di un'interessante azione personale vienebloccato a terra daScaglia, che rischia nel finale quando Pafundi serve Centis in profondità. Sombrero ai danni di Della Valle e pallone che arriva all'attaccante egiziano, abile ad evitare l'intervento di Scaglia, ma impreciso nella conclusione sull'esterno della rete che mette la parola fine su un primo tempo che lascia qualche rimpianto ai ragazzi di Stum.



YILTIZ E TURCO CALANO IL POKER La grinta con cui l'Udinese aveva concluso il primo tempo lascia spazio ad un atteggiamento piu'remissivo e attendista, mentre i bianconeri continuano a condurre con sapienza il gioco. Dopo appena 10 minuti di gioco, Yiltiz innesca Mbangula, abile a sua volta a girare per Hasa, chiuso tempestivamente in corner. Sul cross dalla bandierina dello stesso 10 prima e la chiusura bianconero, Huijsen salta piu'in alto di tutti e incorna di prepotenza, trovando la pronta respinta di Di Bartolo prima e della retroguardia avversaria poi sul suo successivo tentativo di tap-in. Due minuti piu'tardi, il portiere dell'Udinese sarà ancora decisivo sempre su Huijsen, imbeccato da uno splendido assist del solito Nonge, che qualche istante prima aveva regalato ad Hasa un pallone preciso al millimetro intercettato da Cocetta. E' con queste due invenzioni che il centrocampista belga lascia spazio a Pisapia, subito vicino al gol del 3-0 con una bella conclusione dal limite, di poco alta. Fuori anche Mbangula, autore di una prova sottotono, dentro il vivace Maressa, che, al primo pallone toccato, serve un assist perfetto ad Yiltiz, abile a superare con un colpo sotto l'incolpevole Di Bartolo. Nel mezzo, il bel colpo di tacco di Turco a liberare Doratiotto, il cui coraggioso inserimento in area viene fermato dal palo. Sarà piu' fortunato il centravanti in maglia nera, che, al 70', sfrutta un clamoroso errore a centrocampo di Abankwah, involandosi a tutta velocità verso la porta avversaria e freddando con un sinistro angolato Di Bartolo, prima di lasciare spazio al neo-acquisto Mancini. Paga del largo vantaggio, la Juventus abbassa notevolmente i ritmi nel finale, aspettando il triplice di Calzavara che regala ai ragazzi di Montero i primi tre punti stagionali. Per l'Udinese, seconda battuta d'arresto senza reti che fa seguito allo stop casalingo contro la Fiorentina.

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 4-0

RETI: 35' e 43' Turco, 20' st Yildiz, 24' st Turco

Juventus (4-3-3): Scaglia 6; Valdesi 6, Dellavalle 6, Huijsen 6.5, Rouhi 6.5 (35'st Moruzzi sv); Doratiotto 6, Nonge Boende 7.5 (16'st Pisapia 6); Mbangula 6 (16'st Maressa 6.5), Hasa 6.5, Yildiz 7 (28' st Anghelé sv); Turco N. 8 (28' st Mancini sv). A disposizione: Daffara, Turco S., Domanico, Ripani, Galante, Ledonne, Citi, Florea, Solberg, Morleo. All. Montero 7

Udinese (4-4-2): Di Bartolo 6; Abankwah 5, Cocetta 5.5, Guessand 5; Abdalla 6, Castagnaviz 6 (1'st Demiroski sv) (4'st Decrescenzo 5.5),Centis 6, Iob 5.5; Pafundi 6 (21'st Russo 6), Basha (1'st Campanile 6).A disposizione: Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Mosca, Pejicic. All. Sturm 6

Ammoniti: Cocetta (U) e Pisapia (J)

Arbitro: Calzavara di Varese 6.5

LE PAGELLE



JUVENTUS



Scaglia 6 Spettatore non pagante del match per gli interi 90 minuti, il numero 1 bianconero si rende comunque protagonista di una coraggiosa quanto efficace uscita di testa e di un intervento sicuro su un potente rasoterra di Basha nel primo tempo.

Valdesi 6 Difende con sicurezza e prova a rendersi talvolta utile in fase offensiva.

Dellavalle 6 Ha una buona tecnica e contribuisce spesso quando si tratta di impostare; tuttavia, compie un paio di leggerezze evitabili, fortunatamente per lui ininfluenti ai fini del risultato.

Huijsen 6.5 Difensore roccioso e di personalità, non sbaglia nulla e si rende anche pericoloso in un paio di occasioni su azione d'angolo.

Rhoui 6.5 Un sanguinoso pallone perso sulla propria trequarti dopo pochi minuti avrebbe potuto essere il preludio ad una partita complicata; il terzino marocchino, invece, comincia a crescere col passare dei minuti, sovrapponendosi con inserimenti efficaci e dando il via all'azione del vantaggio. Cala nella ripresa.

Doratiotto 6 Autore di una partita in sordina nel primo tempo, il mediano bianconero si dimostra piu' attivo nella ripresa, dove calcia sul palo un bel pallone servitogli di tacco da Turco.

Nonge Boende 7.5 Centrocampista di quantità e qualità, è il fulcro del centrocampo bianconero: con i suoi poderosi strappi nella metà campo avversaria, il belga è riuscito a fare la differenza in campo, dispensando palloni col contagiri e mettendosi in evidenza nei primi due gol dei suoi. Prova maiuscola.

16' st Pisapia 6 Entra e sfiora subito la rete del 3-0; col passare dei minuti, si rende principalmente utile in fase di contenimento.

Hasa 6.5 Giocatore di classe e fantasia, nel primo tempo si mette in evidenza con giocate di alto livello che danno ulteriore brio alla manovra offensiva nella ripresa. Nella ripresa appare piu'in difficoltà, dovuta probabilmente ad una posizione in campo a lui poco congeniale.

Yildiz 7 Tocca pochi palloni rispetto ad altri compagni, ma sono proprio quelli che tocca lui a trasformarsi in oro: due assist a Turco serviti con astuzia e rapidità e un gol da vero centravanti gli valgono un posto meritato tra i migliori.

Mbangula 6 Si spende tanto sulla fascia tra recuperi importanti e accelerazioni improvvise, senza però riuscire a lasciare il segno come in altre occasioni.

16' st Maressa 6.5 Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo serve l'assist per il gol di Yildiz. Giocatore dinamico e di qualità, abile a muoversi tra le linee.

Turco 8 Possiede tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un centravanti: forza fisica, velocità, astuzia e senso del gol. Si porta a casa il pallone dopo una gara di alto livello che ben fa sperare Montero e i tifosi.

All. Montero 7 La sua Juve svolge le due fasi in maniera ottimale: una difesa pressoché impenetrabile, un centrocampo abile a fungere da collante tra i vari reparti e un attacco fantasioso ed implacabile. L'uomo in meno ha certamente favorito la Juventus, ma il 4-0 è anche e soprattutto merito dei suoi ragazzi, autori di una grande prova.





UDINESE



Di Bartolo 6 Incolpevole sui gol, compie alcuni interventi grazie ai quali rende meno pesante il passivo dei suoi.

Abankwah 5 Avrebbe potuto coprire meglio sul secondo gol di Turco, a cui regala la palla del definitivo poker con una clamorosa ingenuità a metà campo.

Cocetta 5.5 In ritardo su Yildiz in occasione del gol del 3-0, pur rendendosi protagonista di qualche buona respinta aerea, soffre notevolmente un Turco in giornata di grazia.

Guessand 5 La sua follia al 29' complica notevolmente la gara all'Udinese: un fallo inutile in una zona di campo dal basso coefficiente di pericolosità che ha di fatto consegnato la partita nelle mani della Juventus.

Abdalla 6 La sua rapidità gli permette di svolgere le due fasi con discreta qualità: in seguito all'espulsione di Guissand, cala come tutta la squadra.

Castagnaviz 6 Centrocampista di buona tecnica, prova a dialogare coi compagni quando c'è da impostare. Discreto contributo anche in fase difensiva.

Zunec 5.5 Marcare un avversario forte e in giornata di grazia come Nonge oggi era pressoché impossibile. Qualche pallone recuperato in fase di interdizione. 1' st Demiroski sv esce subito per infortunio

4' st Decrescenzo 5.5 In netta difficoltà contro i centrali bianconeri, l'attaccante friulano fatica a mettersi in mostra.

Centis 6 Spreca un buon pallone nel primo tempo a tu per tu con Scaglia ben servitogli da Pafundi. E'comunque uno dei piu'attivi tra i friulani, tra i pochi a cercare concretamente di scardinare la retroguardia juventina.

Iob 5.5 Lotta per tutto il match, senza però riuscire a tamponare le numerose falle della sua retroguardia.

Pafundi 6 Nonostante sia il piu'giovane in campo, il centrocampista classe 2006 gioca con intelligenza e personalità i palloni che tocca, nonostante i difensori avversari gli concedano pochissimo.

21' st Russo 6 Entra e prova subito a mettere in difficoltà gli avversari.

Basha 6 Tra i piu'attivi dei suoi, con le sue accelerazioni riesce a dare piu'brio e vivacità alla manovra offensiva dei suoi. Peccato per l'errore sul finire del primo tempo.

1'st Campanile 6 Cerca subito di modificare l'inerzia del match, anche se contro una Juve compatta e tenace difensivamente si può fare poco; riesce tuttavia a mostrare qualche buon numero sulla fascia.

All. Sturm 6 Pur peccando di fantasia e qualità in fase offensiva, fino all'espulsione di Guessand la squadra si stava difendendo bene, dimostrandosi atleticamente al livello degli avversari. Serve mettersi subito al lavoro per invertire il tren negativo di questo avvio.



ARBITRO CALZAVARA DI VARESE 6.5 Dirige una sfida piuttosto semplice con personalità, mantenendo un metro di giudizio coerente per l'intera durata del match. Corretto il rosso a Guessand.