Un gol dopo 15 secondi dà il via al rilancio rossonero: prima vittoria per il Milan di Abate

Finalmente Milan. Dopo 180 minuti di errori ed orrori difensivi, i rossoneri nel turno infrasettimanale centrano la prima vittoria in campionato battendo con un roboante 5-1 il Cesena. Una vittoria stra-meritata al termine una partita dominata in lungo e in largo (come del resto erano state offensivamente ben giocate anche le gare con Frosinone e Sampdoria) e segnata dalla superiorità di Youns El Hilali, classe 2003 autore di 5 gol nelle prime 3 partite. Il passo avanti è stato fatto sotto il punto di vista difensivo: Paloschi ha confermato le garanzie date contro la Samp, il giovanissimo classe 2006 Bakoune ha dimostrato di poter stare in categoria sfornando pure l'assist per il quarto gol, Bartesaghi ha esordito da titolare commettendo solo mezzo errore in tutta la partita e Nava - lanciato tra i pali al posto di Pseftis - ha regalato un paio di buoni interventi nonostante il rigore procurato per il momentaneo 2-1 dei romagnoli che avevano riaperto la partita. Un lampo quasi isolato, con il Milan capace poi di chiudere i conti con El Hilali che completa la sua doppietta e con il gol di testa di Marshage e quello di rapina di Longhi a definire il pokerissimo finale. Se Abate riuscirà a mettere ulteriormente a posto alcuni dettagli, questo è un Milan che può risalire la china senza problemi: la squadra gioca bene, i 2005 sono forti, e da settimana prossima ci saranno gli innesti dal mercato (dallo Stoccarda arriva Jan-Carlo Simic, difensore serbo, mentre dal Gornik Zabrze arriva il centrocampista Dariusz Stalmach) a dare ulteriore linfa alla rosa del Diavolo.

Foto di squadra con dedica per i ragazzi di Abate: mostrate le maglie di D'Alessio, che starà fuori per un lungo periodo a causa di un problema all'occhio, e di Perrucci, operato per la rottura del legamento crociato. Entrambi staranno lontani dal campo per circa 6 mesi

ORA O MAI PIU'



Non era un ultimo appello, ma se il Milan non si fosse rilanciato contro questo Cesena - fermo ancora a 0 punti - l'allarme avrebbe suonato a tutto volume. E invece è stato spettacolo puro, anche le amnesie difensive che avevano preoccupato nelle prime due uscite non si sono dissolute all'improvviso (e d'altronde non si potevano risolvere tutti i problemi in una volta sola). Quel che resta al Vismara, comunque, sono le cinque reti messe a segno e la sensazione che la partita non sia mai stata in discussione, nemmeno quando il Cesena l'ha riaperta con il 2-1 su rigore di Bernardi. Ma che fosse un Diavolo carico lo si è capito subito, dopo nemmeno 15 secondi: El Hilali in verticale per Omoregbe che brucia Pieraccini e colpisce il palo, carambola su Elefante e 1-0 per il Milan immediato. Già, Omoregbe. L'esterno pescato lo scorso gennaio dalla Serie D (giocava nel Borgosesia in Piemonte) è stata una delle chiavi della vittoria: largo a sinistra nel rimodulato 4-3-3 "abatiano" con El Hilali centrale e il paraguaiano Cuenca a sinistra, il classe 2003 ha regalato strappi importanti e decisivi. E così il Milan di occasioni ne ha create: Lilli salva sulla linea sul colpo di testa di Bartesaghi su corner di El Hilali (10'), poi Lepri in scivolata ferma Omoregbe al momento del tiro (16'). Attenzione però, perché qualche brutta notizia c'è: la fase difensiva va meglio, ma non tutto è sistemato. Il Cesena infatti subisce ma prova a pungere, e a volte ci riesce: Coubis sbroglia un paio di situazioni ingarbugliate, Amadori cicca un bel cross basso da destra di Sette (27'), Carlini ci prova da lontano con nava che mette in angolo (30'), Bernardi apre troppo il destro dopo un'uscita non perfetta di Nava (31'). Nel frattempo, però, il Milan aveva già raddoppiato: El Hilali dà il via all'azione, Zeroli lavora bene sfondando sulla sinistra e rimettendo in mezzo il pallone per lo stesso El Hilali che raddoppia aprendo il piattone ravvicinato. A furia di provarci, però, anche il Cesena va a segno: Bernardi va via a tutta la difesa e salta Nava che lo stende, dagli undici metri lo stesso Bernardi segna il 2-1 che porta le squadre all'intervallo.

I due capitani, Coubis e Lepri, agli ordini del direttore di gara Burlando della Sezione di Genova

MAREA ROSSONERA



Nella ripresa non c'è partita, e prima che Ceccarelli tenti di svoltarla con il triplo cambio Sartini-Suliani-Liburdi, il Milan l'ha già chiusa. Prima con lo scavino di El Hilali che approfitta dell'ennesimo buco della coppia Lepri-Elefante (5'), poi con il colpo di testa di Marshage che mangia sulla testa di Pieraccini insaccando il cross perfetto di Bakoune dalla destra (13'). Nel finale c'è tempo per un paio di brividi nell'area rossonera, con Liburdi che mette fuori dopo un errore di Nava che calcola male i tempi dell'uscita (27') rimediando poi nel recupero bloccando con la manona sempre su Liburdi (49'), ma c'è tempo anche per il quinto gol del Milan: errore di David che passa all'indietro per il portiere, Longhi ne approfitta intercettando la traiettoria e insaccando il 5-1 con un destro in scivolata dall'alto coefficente di difficoltà.

IL TABELLINO

MILAN-CESENA 5-1

RETI (2-0, 2-1, 5-1): 1' aut. Elefante (C), 29' El Hilali (M), 37' rig. Bernardi (C), 5' st El Hilali (M), 13' st Marshage (M), 36' st Longhi (M).

MILAN (4-3-3): Nava 6, Bakoune 7, Coubis 6.5, Paloschi 6.5, Bartesaghi 6, Gala 6.5 (22' st Foglio 6), Marshage 7, Zeroli 7 (26' st Pluvio 6), Cuenca 6.5 (29' st Rossi G. 6), El Hilali 8 (22' st Longhi 7), Omoregbe 7.5 (22' st Bjorklund 6). A disp. Pseftis, Bozzolan, Nsiala, Alesi, Rossi L., Eletu, Heffernan. All. Abate 7.5.

CESENA (4-3-3): Pollini 5.5, Pieraccini 4.5 (16' st Sartini 5.5), Lepri 4.5, Elefante 4, David 5, Francesconi 5.5, Lilli 6.5 (16' st Suliani 5.5), Carlini 5.5 (22' st Ghinelli sv), Sette 6.5, Amadori 5 (28' st Guidi sv), Bernardi 7 (16' st Liburdi 6.5). A disp. Galassi, Penchini, Ferretti, Rossi, Onofri, Giovannini, Casadei. All. Ceccarelli 5.

ARBITRO: Burlando di Genova 6.5.

ASSISTENTI: Laghezza di Mestre e Marchetti di Trento.

AMMONITI: Lepri (C), Pieraccini (C), Foglio (M), Nava (M).

GLI SCHIERAMENTI

Ignazio Abate continua con il 4-3-3, scgliendo Gala e Zeroli ai fianchi del belga Marshage che prende il posto di Eletu. Chance da titolare per Omoregbe in attacco e Bartesaghi in difesa per una corsia mancina tutta nuova rispetto alle prime due uscite