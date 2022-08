Quattro sfide per guadagnarsi i trentaduesimi: il programma del 2° turno e le foto di Como-FeralpiSalò

Dopo aver battuto la FeralpiSalò, il Como oggi torna in campo per il 2° turno della Primavera Tim Cup. Avversario di turno l'Albinoleffe, reduce dalla promozione dalla Primavera 3 alla Primavera 2 e passato dalle mani di Giuseppe Biava - promosso in prima squadra in Serie C - a quelle di Massimiliano Maffioletti. Lariani e bergamaschi si sfidano al Lambrone di Erba alle 15, con Crotone-Viterbese, Pordenone-Padova e Perugia-Ascoli a completare il poker di partite che assegneranno gli ultimi posti disponibili per i trentaduesimi di finale programmati nella seconda metà di ottobre. La vincente di Como-Albinoleffe se la vedrà con il Torino.

La seconda uscita stagionale del Como consente al nuovo tecnico inglese David Bell di alzare ulteriormente l'asticella dopo la partita pazzesca contro la FeralpiSalò, che ha promosso i lariani dopo ai tempi supplementari. Bravi i salodiani a portarsi sul doppio vantaggio con la gran doppietta di Luca Benti, ancor più bravi i comaschi prima a riacciuffarla con la perla su punizione di Elia Di Giuliomaria e con la zampata di Edoardo Duchini e poi a ribaltarla del tutto con il gol dello stesso Duchini, su assist di Mollica, che completa la doppietta personale e il 3-2 finale.

2° TURNO

Crotone-Viterbese 11:00

Como-Albinoleffe 15:00

Pordenone-Padova 15:00

Perugia-Ascoli 17:00

TABELLONE PARTE SINISTRA - Mercoledì 19 ottobre 2022

TORINO - COMO/ALBINOLEFFE

BRESCIA - CREMONESE

GENOA - VIRTUS ENTELLA

MILAN - SPEZIA

FROSINONE - PISA

CESENA - PARMA

BOLOGNA - PESCARA

EMPOLI - PERUGIA/ASCOLI

TABELLONE PARTE DESTRA - Mercoledì 19 ottobre 2022