Atalanta in crisi nera: ne prende quattro in casa dalla Roma e resta fanalino di coda

Al centro sportivo Bortolotti di Zingonia si gioca Atalanta-Roma, valevole per la terza giornata del campionato Primavera. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta, rimediata rispettivamente contro il Torino per l’Atalanta, ancora a zero punti in classifica, e contro il Bologna per la Roma. La voglia di riscatto è tanta e ritmi di partita sono alti fin dalle prime battute: nei primi minuti il match è equilibrato, anche se scarseggiano le occasioni. Nella seconda metà del primo tempo la Roma rientra in campo più convinta e impensierisce la difesa bergamasca con un paio di occasioni pericolose. Le squadre sembrano destinate ad andare negli spogliatoi sul risultato di 0-0, ma Volpato si inventa un gran gol da fuori area proprio allo scoccare del 45’ e manda i suoi in vantaggio. La ripresa è tutta a tinte giallorosse, con la squadra di Guidi capace di dominare e rifilare tre gol ai nerazzurri; inutile il gol di De Nipoti, che accorcia le distanze dopo il 2-0 di Satriano. La Roma vince e convince, mentre per l’Atalanta la terza sconfitta consecutiva inizia a essere un campanello d’allarme per il tecnico Fioretto, i suoi ragazzi possono e devono fare di più.

AVVIO

Il primo tempo inizia forte, subito un episodio dubbio in area di rigore della Roma: l’Atalanta, infatti, reclama per un fallo di mano sul tiro di De Nipoti, ma l’arbitro, a pochi centimetri dal pallone, lascia correre. La partita è equilibrata e le occasioni scarseggiano da una parte e dall’altra. Tutto cambia dopo il cooling break: la Roma rientra più convinta e impensierisce la difesa atalantina con un paio di occasioni pericolose, al 41’ Cherubini spacca la traversa con un gran tiro da fuori area, presagio del gol che sblocca la partita. Proprio sulla stessa mattonella da cui aveva preso il legno qualche istante prima, Cherubini serve Volpato, che non perdona e infila Bertini con una grande conclusione.

CHIUDE CASSANO

Nel secondo tempo la Roma travolge letteralmente la Dea, succede tutto nel giro di 3 minuti: prima Satriano porta i suoi sul 2-0 al 10', neanche il tempo di esultare e De Nipoti approfitta di un buco della difesa giallorossa e accorcia le distanze; le speranze di rimonta bergamasche durano solo qualche secondo, perché al 12' Satriano si inventa un grande assist per Pisilli, che mette in porta il pallone del 3-1. Da questo momento, la Roma gioca sul velluto, l’Atalanta fa fatica a creare palle gol e capitola definitivamente sul gol del subentrato Cassano al 39'. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Guidi, che inizia malissimo la sua avventura sulla panchina nerazzurra; la Roma, invece, si rialza subito dopo lo scivolone della seconda giornata e lo fa con una prestazione convincente.

IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 1-4

RETI (0-2, 1-2, 1-4): 45' Volpato (R), 10' st Satriano (R), 11' st De Nipoti (A), 12' st Pisilli (R), 39' st Cassano (R).

ATALANTA (3-4-2-1): Bertini 5.5, Ghezzi 5.5, Guerini 6 (1' st Del Lungo 5), Regonesi 5.5 (38' st Riccio sv), Bordiga 5.5 (1' st Bernasconi 6), Muhameti 5.5, Chiwisa 6, Palestra 5.5, De Nipoti 6.5 (14' st Omar 6), Perez 5.5, Fisic 5.5 (19' st Colombo 6). A disp. Maglieri, Saleh, Roaldsoy, Ramaj, Vitucci, Stabile, Armstrong, Vavassori, Bevilacqua, Tornaghi. All. Fioretto 5.

ROMA (3-4-3): Baldi 6, Keramitsis 6, Vetkal 6, Chesti 6, Missori 6.5 (36' st Louakima 6.5), Pisilli 7, Tahirovic 6.5 (36' st D'Alessio F. sv), Oliveras 6.5 (25' st Falasca 6), Volpato 7, Satriano 7 (36' st Joao Costa sv), Cherubini 6.5 (25' st Cassano 6.5). A disp. Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Pagano, Pellegrini, Koffi, Misitano, Graziani. All. Guidi 7.

ARBITRO: Sfira di Pordenone 5.5.

ASSISTENTI: Ceolin di Treviso e Franco di Padova.

LE PAGELLE

ROMA

Baldi 6 Poco impegnato, non può nulla sul gol di De Nipoti.

Keramitsis 6 Partita ordinata.

Vektal 6 Schierato nei tre centrali fa una buona partita.

Chesti 6 Solido come tutto il reparto difensivo.

Missori 6.5 Devastante sulla fascia, sempre propositivo.

35’ st Louakima 6.5 Entra e confeziona un assist per Cassano.

Pisilli 7 Sfrutta con freddezza l’assist di Satriano.

Tahirovic 6.5 Gran partita, abbina qualità e quantità (35’ st D’Alessio sv).

Oliveras 6.5 Spinge con grande qualità sulla fascia (25’ st Falasca 6).

Volpato 7 Fantasia e intraprendenza sulla destra, oltre a un gran gol.

Satriano 7 Grandissima prestazione del centravanti romanista, gol, assist e giocate sopraffini (35’ st Joao Costa sv).

Cherubini 6.5 Domina sulla destra, colpisce la traversa e serve Volpato per il gol del vantaggio.

25’ st Cassano 6.5 Vivace, trova il gol del 4-1.

All. Guidi 7 Benissimo i suoi ragazzi, che dominano l’Atalanta e rispondono subito dopo il ko contro il Bologna.

ATALANTA



Bertini 5.5 Bucato sul suo palo sul gol di Satriano.

Ghezzi 5.5 Poco propositivo, soffre Cherubini.

Guerini 6 Soffre le folate della Roma, ma ha il merito di lanciare De Nipoti per il gol del 2-1.

1’ st Del Lungo 5 Male, colpevole su due dei quattro gol subiti.

Regonesi 5.5 Come il suo compagno di reparto soffre la vivacità dell’attacco romanista (38’ st Riccio sv).

Bordiga 5.5 Non spinge sulla fascia, sostituito a fine primo tempo.

1’ st Bernasconi 6 Non sfigura.

Muhameti 5.5 Poco incisivo.

Chiwisa 6 Nel primo tempo tiene in piedi il centrocampo, nel secondo cala.

Palestra 5.5 Partita anonima.

De Nipoti 6.5 Il migliore dei suoi.

14’ st Omar 6 Entra con il piglio giusto, ma incide poco.

Perez 5.5 Spento e poco incisivo.

Fisic 5.5 Pochi palloni giocabili, spesso fuori dal gioco.

19’ st Colombo 6 Come il suo compagno ha pochi palloni disponibili.

All. Fioretto 5 La sua Atalanta non ingrana, terza sconfitta consecutiva, c’è da lavorare.

ARBITRO



Sfira di Pordenone 5.5 L’Atalanta può recriminare sul rigore non dato al 6’, buona la gestione dei cartellini.