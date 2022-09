Seconda partita e seconda doppietta! Duchini trascina il Como ai trentaduesimi

Sempre e solo Edoardo Duchini. Con la seconda doppietta in altrettante uscite di Coppa, il bomber del Como elimina l'Albinoleffe e firma il passaggio del turno dei ragazzi di David Bell, che nei trentaduesimi (appuntamento fissato per mercoledì 19 ottobre) se la vedranno con il Torino. Dopo il 3-2 con la FeralpiSalò di settimana scorsa, i lariani battono 4-2 la squadra di Massimiliano Maffioletti - all'esordio sulla panchina della Primavera orobica dopo il passaggio di Giuseppe Biava in prima squadra - grazie soprattutto a un primo tempo spettacolare chiuso sul 3-0. Poi il solito "briciolo di follia" con l'Albinoleffe che si porta sul 3-2 prima che Verga chiuda i conti in contropiede. Se il tecnico inglese riuscirà ad evitare i momenti in cui la squadra sembra staccare la spina, allora il Como quest'anno potrà fare un ottimo campionato.

Christian Gatti, capitano del Como, va via palla al piede a Simone Bugada e Christian Castellani (Albinoleffe)

BUM-BUM-BUM

Vero che alcuni episodi hanno girato male all'Albinoleffe, ma vero anche che nel primo tempo il Como è stato a tratti inarrestabile quando c'era da andare a concludere. L'asse Tremolada-Duchini, grazie al quale sono arrivati il primo e il terzo gol, ha funzionato a meraviglia con Vinzioli e Castellani spesso presi in mezzo dalle giocate dei due: da quella parte, peraltro, c'era pure Di Giuliomaria - schierato a destra per far posto in mezzo all'esordiente Racine Ba, classe 2003 arrivato dalla Correggese - ad aumentare un peso offensivo già notevole. I gol arrivano all'alba e al tramonto del primo tempo: Tremolada per la zampata di Duchini per l'1-0 (8'), Di Giuliomaria su sponda di Duchini per il 2-0 (41'), ancora Tremolada sempre per Duchini che taglia sul primo palo e imbuca il 3-0 (44'). Un triplo schiaffo che fa male a un Albinoleffe che pure aveva fatto la sua parte in quanto ad occasioni create: conclusione alta di Pozzi su cross di Malanchini al 19', destro di Muzio messo in angolo da Frigerio al 29' e un mancino pericolosissimo di Pozzi che sfiora l'incrocio al 38' sono le tre palle gol migliori per i bergamaschi, che anche sul 3-0 sfiorano la rete ancora con Muzio (gran tiro che scheggia la traversa) prima che Giroletti - con un autentico miracolo sulla conclusione da zero metri di Tremolada pescato sul secondo palo da una punizione di Di Giuliomaria - tenga un minimo in partita una squadra che se fosse andata all'intervallo con quattro gol di svantaggio sarebbe probabilmente crollata.

BRICIOLO DI FOLLIA



Quello che troppo spesso colpisce il Como, già dalla scorsa stagione. Ma se nella prima uscita, contro la Feralpi, erano stati i lariani a rimontare il doppio svantaggio, stavolta è l'Albinoleffe a riaprire la partita nella ripresa. Il doppio cambio studiato da Maffioletti (dentro Zambelli al centro della difesa al posto di Grassia con De Felice che si sposta sul centro-destra e di Pala in attacco al posto di Bugada) dà i suoi frutti, anche se le prime due occasioni del secondo tempo sono sempre comasche: al 2' azione elaborata da Gatti e Duchini che porta alla conclusione Chinetti il cui sinistro finisce alto, al 3' bomba da fuori di Tremolada che lambisce i legni di un nulla. Che però gli orobici abbiano un passo diverso - soprattutto per le sgasate di Alberto Pala, subito bene in partita - lo si vede fin da subito: il nuovo acquisto, arrivato dalla Giana Erminio, semina il panico a sinistra costringendo alla difensiva Rodolfo Masera e andando a creare l'azione del 2-1 mettendo in mezzo una palla che Muzio sporca ridando un minimo di speranza ai suoi (4'). Con Pala, è proprio Muzio a tenere sempre accesa la luce con grandi giocate come quella che impegna Frigerio ad alzare in angolo il destro a giro del numero 10 (8'). A furia di attaccare, trascinato dalla discese sulla destra di Malanchini, il gol del 3-2 arriva: punizione di Barcella, doppia parata di Frigerio e tap-in vincente di Zambelli che anticipa Di Giuliomaria e insacca. Siamo al 32' e ci sarebbe tutto il tempo per completare una rimonta che però viene resa impossibile dall'espulsione ingenua di Castellani, mandato negli spogliatoi per qualche parola di troppo al direttore di gara. Con l'uomo in meno, la partita diventa una montagna da scalare per la squadra di Maffioletti che a 3 minuti dalla fine vede svanire il sogno della rimonta con Verga che chiude i conti realizzando il 4-2 con un gran mancino a mezza altezza al termine della classica azione di contropiede.

IL TABELLINO

COMO-ALBINOLEFFE 4-2

RETI (3-0, 3-2, 4-2): 8' Duchini (C), 41' Di Giuliomaria (C), 44' Duchini (C), 4' st Muzio (A), 32' st Zambelli (A), 42' st Verga (C).

COMO (4-2-3-1): Frigerio 6.5, Rodolfo Masera 6.5, Verga 7, Gusso 6.5, Dilernia 6.5 (43' st Gennaio Granato sv), Gatti 6.5 (46' st Zappa sv), Ba 7, Tremolada 8, Duchini 8 (43' st Lipari sv), Di Giuliomaria 7 (43' st Colombo sv), Chinetti 6 (11' st Sabili 6). A disp. Barbieri, Pecis, Boccardo, Moretti, Suarato, Viganò, Bossi. All. Bell 7.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Giroletti 6.5, Grassia 5.5 (1' st Zambelli 7), Castellani 5, Vinzioli 5.5 (22' st Barcella 6.5), De Felice 6, Ghilardi 6 (43' st Moretto sv), Malanchini 7, Pozzi 6.5, Angeloni 6 (43' st Di Carlo sv), Muzio 7.5, Bugada 5.5 (1' st Pala 7). A disp. Bersanetti, Freri, Balestra, Bettoni, Delle Donne, Speroni. All. Maffioletti 6.

ARBITRO: Iannello di Messina 6.5.

ASSISTENTI: Barberis di Collegno e Cadirola di Milano.

ESPULSO: 38' st Castellani (A) per proteste.

AMMONITI: De Felice (A), Grassia (A), Sabili (C), Gatti (C), Dilernia (C).

GLI SCHIERAMENTI

David Bell va avanti con il 4-2-3-1 ma cambia alcuni interpreti rispetto alla prima uscita contro la Feralpi: unico reparto confermato in toto è la difesa, ma tra i pali tocca a Frigerio al posto di Piombino. La coppia Gatti-Tremolada in mediana non si tocca, ma alle spalle di Duchini ci sono Di Giuliomaria a sinistra, Chinetti a destra con al centro l'esordiente Ba