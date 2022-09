Una magia di Valdesi allo scadere fa impazzire la Juventus. Chiwisa croce e delizia, incubo Atalanta

Una vittoria rocambolesca da parte della Juventus di Paolo Montero che in rimonta supera 3-2 l'Atalanta, sempre più in crisi di risultati in queste prime quattro giornate di campionato. Continua invece l'invidiabile ruolino di marcia dei bianconeri che vanno in testa alla classifica con 10 punti alla pari con la Fiorentina, in attesa del Torino che è l'unica a punteggio pieno.

Muhameti sul gong. Primo quarto d'ora molto blando con l'Atalanta che la mette più sull'intensità mentre i bianconeri cercano a più riprese il lancio lungo alla ricerca di Turco, ben marcato e tenuto a bada dal trio difensivo orobico. Al 14' la prima vera chance targata Atalanta con Muhameti, un tiro dalla distanza disinnescato da Scaglia in tuffo. La risposta juventina non tarda ad arrivare con la punizione di Hasa, miracoloso Bertini a toglierla da sotto il sette. Verso il ventesimo, Turco riesce ad evadere dalla gabbia di uomini neroazzurri andando verso il pallone e con un ottimo suggerimenti filtrante pesca Rouhi, non preciso davanti al portiere calciando alto. Si fa rivedere l'Atalanta alla mezz'ora con un tiro ad incrociare di Chiwisa che fa la barba al palo sinistro della porta protetta da Scaglia che può solo pregare affinché la sfera non termini dentro. Evento che si verificherà poco prima del duplice fischio con Muhameti, abile al limite dell'area a lasciare partire una conclusione imparabile per l'estremo difensore bianconero, chiudendo la prima frazione con il gol del vantaggio orobico.

Valdesi regala i tre punti. La Juventus entra in campo con un piglio diverso e si nota praticamente subito: al sesto minuto azione strepitosa dei bianconeri con Pisapia in profondità per Strijdonck, l'ex Az Alkmaar d'esterno trova l'assist del giorno per il solito Turco che non perdona e punisce Bertini. Qualche istante dopo, sugli sviluppi di calcio d'angolo Huijsen stacca più in alto di tutti per la rimonta completata della Juventus ai danni di un'Atalanta entrata a dir poco stordita in campo. La reazione però c'è e si fa sentire al ventunesimo quando una sfortunata deviazione proprio di Huijsen, su precedente tocco di Guerini in mischia da punizione, riporta il match in parità annullando di fatto il suo stesso gol del momentaneo 2-1. La squadra di Montero però ha subito la più ghiotta delle occasioni per tornare avanti. Un intervento con la mano di un difensore di Fioretto regala a Strijdonck dagli undici metri la possibilità di andare sul 3-2. Colui che aveva segnato un pesantissimo rigore nella lotteria contro l'Az, sua vecchia squadra, nei quarti di Youth League questa volta alza troppo la mira, spedendo il pallone alle stelle per la gioia degli atalantini. Gioia che dura poco perché al 37' della ripresa Chiwisa colleziona il secondo giallo di giornata, offrendo così la grande chance alla Juventus di giocarsi gli ultimi minuti un uomo in più. A tre minuti dalla fine, in pieno forcing bianconero, Valdesi raccoglie la respinta da calcio d'angolo calciando al volo dai 25 metri di prima intenzione. Una conclusione che prendi di sprovvista l'estremo difensore atalantino che non può far altro che sfiorare il pallone che varca la linea di porta. Una rete a dir poco spettacolare che manda in visibilio tutta la panchina bianconera. Il classico "tiro della domenica" in un anticipo del venerdì sera che vale i tre punti a Valdesi e compagni, amaro in bocca per l'Atalanta che rimane ferma a quota zero punti.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 3-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2, 3-2): 44' pt Muhameti (A), 6' st Turco N. (J), 11' st Huijsen (J), 20' st aut. Huijsen (A), 42' st Valdesi (J).

JUVENTUS (4-3-3): Scaglia, Valdesi, Dellavalle, Huijsen, Rouhi (9' st Moruzzi); Pisapia (9' st Doratiotto), Nonge, Hasa; Strijdonck (39' st Mbangula), Turco N. (22' st Galante), Yildiz (22' st Mancini). A disp. Daffara, Vinarcik, Citi, Morleo, Maressa, Ripani, Anghelè. All. Montero.

ATALANTA (3-4-1-2): Bertini; Del Lungo, Guerini, Regonesi; Palestra, Chiwisa, Muhameti, Bernasconi; Colombo (32' st Ghezzi); Stabile (16' st Vavassori), Vitucci (16' st De Nipoti). A disp. Maglieri, Roaldsoy, Fisic, Abdi Shakur, Riccio, Bordigo, Armstrong, Bevilacqua, Tornaghi. All. Fioretto.

AMMONITI: Nonge Boende (J), Chiwisa (A).

ESPULSI: 36' st Chiwisa (A) per somma di ammonizioni.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paolo

ASSISTENTI: Picciche' di Trapani e Palla di Catania

LE PAGELLE

JUVENTUS

Scaglia 6.5 Incolpevole sui gol, molto attento e reattivo sulle poche ma significative occasioni dell'Atalanta.

Valdesi 7.5 Ad una prestazione di per sé molto positiva, si aggiunge un euro-gol che vale tre punti pesantissimi.,

Dellavalle 6 Ogni tanto qualche sbavatura, ma riesce pur sempre a rimediare.

Huijsen 7 Ottimo negli anticipi, svelto nel ripulire l'area quando serve. Grande stacco aereo per il gol della prima rimonta, sfortunato in occasione dell'autogol.

Rouhi 6.5 Più propositivo del solito, si fa notare anche in fase offensiva come in occasione del tiro alto su suggerimento di Turco.

9' st Moruzzi 6 Aiuta in fase difensiva dal suo ingresso in campo.

Pisapia 6.5 In una partita dove mette la sua solita grande intensità, c'è da sottolineare il passaggio filtrante che fa iniziare l'azione del primo gol bianconero.

9' st Doratiotto 6.5 Ordine e disciplina in mezzo al campo, palla in cassaforte con lui.

Nonge 6.5 Tecnicamente la solita gara mostruosa, talvolta però stacca la spina e appare meno concentrato regalando palloni agli avversari. Quando però si accende la lampadina è infermabile.

Hasa 6.5 Attivo e scattante, cerca sempre di farsi vedere e ci riesce. Meno incisivo del solito, anche se sfiora il gol su punizione.

Strijdonck 6.5 Spina nel fianco continua per la difesa dell'Atalanta, la sua velocità è decisiva. L'assist per Turco è poesia. Per sua fortuna l'errore dal dischetto non è decisivo.

39' st Mbangula sv

Turco N. 7 In una partita dove sembra poter far poco e nulla, riesce a timbrare il cartellino guidando alla rimonta.

22' st Galante 6 Offre qualche soluzione in più in fase offensiva.

Yildiz 6 Stavolta un po' in ombra, dopo le prime uscite strepitose tira un po' il freno, ma nulla di preoccupante, qualche lampo si è visto anche oggi.

22' st Mancini 6 Poco nel vivo del gioco, ma senza troppe colpe.

ATALANTA

Bertini 6 Per quanto il gol di Valdesi sia estremamente bello, qualche colpo di un cattivo posizionamento esiste.

Del Lungo 6.5 Una buona partita, lotta e difende con attenzione e concentrazione.

Guerini 6.5 Devia di quel tanto che basta per mettere fuori causa Huijsen in occasione dell'autogol dell'ex Malaga.

Regonesi 6.5 Fisicità e velocità che rendono difficile, soprattuto nel primo tempo, la vita all'attacco bianconero.

Palestra 6.5 Abile a svolgere all'altezza il doppio compito, offensivo e difensivo.

Chiwisa 5.5 Croce e delizia, partita in realtà anche positiva ma l'ingenuità che costa il rosso, di conseguenza costa anche la partita ai suoi compagni.

Muhameti 7 Tra i più positivi dei suoi e non solamente per il gol. Il più propositivo, non molla mai fino all'ultimo istante di gara.

Bernasconi 6.5 Viene cercato poco quando in realtà è spesso libero e in condizioni di poter far male agli avversari.

Colombo 6.5 Svolge bene il ruolo di trequartista, lega bene i reparti e offre interessanti spunti all'attacco.

32' st Ghezzi sv

Stabile 6.5 Si scontra più volte con la difesa bianconera, non incide ma impegna parecchio.

16' st Vavassori 6 Entra nel momento più complicato, può farci poco.

Vitucci 6.5 Come il compagno non si vede parecchio dalle parti di Scaglia in maniera pericolosa, ma soprattutto nel primo tempo impegna la difesa di Montero.

16' st De Nipoti 6.5 Si vede l'esperienza del classe 2003, uno degli unici a creare problemi alla Juve nella ripresa.

ARBITRO

Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola 7 Ottima direzioni, sacrosanto il rosso a Chiwisa per doppia ammonizione.