Troppo PSG per la Juventus, inizia con una sconfitta il percorso europeo di Montero

Inizia male l'avventura in Youth League della Juventus di Paolo Montero sconfitta dal PSG nel match inaugurale del Gruppo H. Un pirotecnico 5-3 con i parigini padroni del campo in particolar modo nella prima frazione con cinque reti in un tempo firmati dalla doppietta di Housni, Zaire Emery, Gharbi e Lemina, intervallati dal momentaneo 2-1 di Mbangula. Nella ripresa i bianconeri accorciano le distante verso la mezz'ora della ripresa con Hasa e Huijsen su rigore nel giro di due minuti, ma non basta per recuperare i francesi. A sei minuti dal termine espulso Doratiotto dall'arbitro tedesco Jablonski per somma di ammonizioni. Nell'altra partita del girone sconfitta a sorpresa del Benfica, campione in carica della competizione, sconfitta 1-0 dal Maccabi Haifa.

IL TABELLINO



PSG-Juventus 5-3

RETI (2-0, 2-1, 5-1, 5-3): 3′ Housni (P), 8′ Zaire Emery (P), 17′ Mbangula (J), 36′ Housni (P), 44′ Gharbi (P), 45’+1′ Lemina (P), 32′ st Hasa, 34' st Huijsen su rig.

PSG (3-4-2-1): Mouquet; Fernandez, El Hannach, Bitshiabu; Lamy, Zaire Emery, Bagbema (72′ Mbappe Lottin), Muntu Wa Mungu; Lemina (57′ Tchicamboud), Gharbi (72′ Bensoula); Housni. All. Camara. A disp. Laurendon, Zague, Diawara, Mukelenge

Juventus (4-4-2): Scaglia; Valdesi (46′ Hasa), Nzouango, Huijsen, Rouhi; Mulazzi (86′ Dellavalle), Nonge Boende (71′ Pisapia), Doratiotto, Mbangula (46′ Strijdonck); Turco, Yildiz (53′ Mancini). All. Montero. A disp. Daffara, Maressa

ARBITRO: Jablonski (GER)

AMMONITI: 25′ Mbangula, 33′ Lamy, 36′ Huijsen, 49′ Bagbema, 57′ Nonge Boende, 76′ El Hannach, 90’+1′ Hasa

ESPULSO: 39' st Doratiotto (doppia ammonizione)