Cannonieri Primavera degli ultimi 10 anni: solo uno gioca in Serie A! Molti nei Dilettanti o senza squadra...

Nella settimana dell’avvio delle Coppe Europee, con Champions, Europa League, sorelle e cugine, analisi e riflessioni, attraverso i dati e i numeri, di un calcio italiano che stenta a proporre, soprattutto nell’area di rigore, nuovi cannonieri. Per la tristezza del Ct Mancini, che dovrà sbirciare cosa faranno i vari Lucca, Scamacca, Gnonto e non solo, nei vari campionati esteri dove sono approdati. Perchè per loro, nelle squadre della Serie A italiana, a quanto pare, non c’era e non c’è spazio sufficiente.

Simone Ganz, figlio di Maurizio Ganz, dopo i fasti nelle giovanili del Milan ora alla Triestina in Serie C



Analisi e verdetti di un percorso nostrano che i nostri ragazzi fanno attraverso i massimi campionati giovanili, di cui la Primavera è la massima espressione e vetrina. Ebbene, basta andare a guardare i nomi dei giocatori che sono stati capocannonieri del campionato Primavera dal 2011 ad oggi, per capire che qualcosa non vada. Perchè, sembra impossibile - o quantomeno assai improbabile - che tra gli oltre 20 capocannonieri capaci di svettare in cima alla classifica dei gol in una singola stagione nella massima categoria giovanile professionistica italiana, praticamente nessuno, fatta eccezione per un solo giocatore, giochi o abbia lasciato traccia e segni nella nostra Serie A negli ultimi 11 anni.

Samuele Mulattieri, ex bomber dell'Inter Primavera, ora al Frosinone in Serie B



Un bilancio misero e troppo severo per non porsi domande che vadano al di là delle semplificazioni ‘da categoria’, per citare approcci e mentalità di alcuni tecnici, o ‘prestiti per fare esperienza’ per dirla in odo aziendalistico, spesso celando magari vantaggiose plusvalenze o inserendoli in delicate voci di bilancio. Perchè, a vedere cosa hanno fatto e dove giocano i ‘bomber’ della Primavera dal 2011 ad oggi, il dubbio e le domande sorgono spontanei…

Luzayadio Bangu, ex Fiorentina, ora al Borgosesia in Serie D



Sì perchè avere il solo Musa Barrow al Bologna in Serie A (al Bologna, con tutto il rispetto, e non all’Inter, Milan, Juventus o simili carature) tra i 22 capocannonieri della Primavera degli ultimi 10 anni, non può non avere solo risposte ‘tecniche’ e d’di campo’. Perchè se si passano poi in rassegna i destini dei compagni di gol, allora il quadro diventa allarmante e beffardo.

Edoardo Soleri ai tempi delle giovanili della Roma: per l'ex golden-boy presente in Serie B al Palermo



Il solo Barrow in Serie A mentre altri 6 capocannonieri del passato, militano in campionati di prima divisione ma in realtà che vanno dalla nobile Spagna (come Umar Sadiq) alla Norvegia (Andres Ponce), dall’Albania (l’ex Chievo, Da Silva) alla Svizzera (Zan Celar), dalla Francia alla Turchia (come Icardi) e al Canada (leggi Bernardeschi).

Carriere da professionisti vere non proprio per tutti e i più recenti cannonieri come Ambrosino, ex Napoli, Mulattieri, ex Inter e l’ex golden-boy della Roma, Edoardo Soleri a calcare almeno la Serie B a Como, Frosinone e Palermo.

Gianmario Comi, figlio di Antonio Comi, dopo la trafila nei vivai di Torino e Milan, poca fortuna ai massimi livelli



Per il resto della folta pattuglia il presente parla di Sere C per ben sei di loro: l’ex Cagliari Contini all’Olbia, l’ex Lazio Alessandro Rossi al Monterosi, l’ex Sassuolo Giacomo Zecca al Cesena, l’ex Lazio Simone Palombi al Pordenone con destino che non ha ‘graziato’ nemmeno i figli d’arte Simone Ganz e Gianmario Comi dopo i fasti in Primavera con il Milan ora in Serie C alla Triestina e alla Pro Vercelli.

Matteo Cortesi, dal Como all'essere senza squadra dopo l'ultima stagione a Seregno in Serie C



C’è chi addirittura si è trovato ben presto nei dilettanti, nonostante il passato glorioso. Come l’ex Fiorentina Bangu, ora in Serie D al Borgosesia, Filippo Moscati che con il suo Livorno è ripartito proprio in amaranto dalla Serie D e Diego Frigoli, ex talento dell’Empoli ora al Prato in Serie D.

C’è chi poi è già sceso in Eccellenza o in Promozione, come nel caso dell’ex Napoli Antonio Negro, ora all’Isernia in Eccellenza o Giulio Bizzotto, ex Cittadella, ora in Promozione veneta alla Marosticense. Per chiudere con chi addirittura si trova svincolato e senza squadra, come nel caso di Matteo Cortesi ex Como, nell’ultima stagione al Seregno in Serie C e attualmente senza squadra.

DOVE GIOCANO OGGI I CANNONIERI DELLA PRIMAVERA DEGLI ULTIMI 10 ANNI

Stagione Giocatore Squadra Gol Squadra attuale Categoria 2021-2022 Giuseppe Ambrosino Napoli 19 Como Serie B 2020-2021 Gianluca Contini Cagliari 18 Olbia Serie C 2019-2020 Samuele Mulattieri Inter 15 Frosinone Serie B 2018-2019 Zan Celar Roma 28 Lugano Serie A Svizzera 2017-2018 Musa Barrow Atalanta 23 Bologna Serie A 2016-2017 Alessandro Rossi Lazio 24 Monterosi Serie C Giacomo Zecca Sassuolo 15 Cesena Serie C Edoardo Soleri Roma 23 Palermo Serie B 2015-2016 Andres Ponce Sampdoria 24 Vejle Boldklub Serie A Norvegia Matteo Cortesi Como 17 Senza squadra Svincolato Antonio Negro Napoli 22 Isernia Eccellenza 2014-2015 Umar Sadiq Spezia 26 Real Sociedad Liga Spagnola Giulio Bizzotto Cittadella 16 Marosticense Promozione Veneto Simone Palombi Lazio 20 Pordenone Serie C 2013-2014 Diego Frugoli Empoli 18 Prato Serie D Victor Da Silva Chievo Verona 19 Partizani Serie A Albania Luzayadio Bangu Fiorentina 15 Borgosesia Serie D 2012-2013 Federico Bernardeschi Fiorentina 17 Toronto MLS (Canada) Simone Ganz Milan 20 Triestina Serie C 2011-2012 Mauro Icardi Sampdoria 19 PSG/Galatasaray Ligue 1 Francia o Turchia Filippo Moscati Livorno 19 Pro Livorno Serie D Gianmario Comi Milan 25 Pro Vercelli Serie C

RIEPILOGO CATEGORIE ATTUALI DEGLI EX CAPOCANNINIERI DEL CAMPIONATO PRIMAVERA DAL 2012 AD OGGI