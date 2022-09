Inter, non sembri più tu: altra sconfitta e la classifica si fa sempre più inquietante

L'Inter continua a non sbloccarsi. Altra sconfitta e prestazione incolore per i ragazzi di Cristian Chivu. Nella quinta giornata del campionato Primavera 1, contro il Lecce, la squadra nerazzurra perde 2-0: è la terza sconfitta che per la squadra lombarda che si trova in una fase difficile in fondo alla classifica, con solo 2 punti racimolati nei primi 5 turni. Negli undici schierati dal tecnico rumeno vi è la novità Curatolo dal 1' dopo la bella prestazione, con gol, di mercoledì in Youth League contro il Bayern Monaco. In coppia con lui Sarr con alle spalle Owusu, quest'ultimi preferiti a Carboni e Iliev. Tra i nerazzurri si salvano Fontanarosa, schierato sull'out di sinistra, e Owusu, che fra le linee non ha agito affatto male creando qualche situazione pericolosa. Ad eccezione di quest'ultimi, la squadra di Chivu è apparsa decisamente poco reattiva e stanca, sottotono su tutti Martini e Curatolo. A regalare la vittoria ai giallorossi sono i gol di Berisha su rigore e di Corfitzen, entrambi in gol nella ripresa.

POCHE EMOZIONI

In Salento nei primi 45 minuti non succede molto, difatti la partita è molto bloccata. Tatticamente il Lecce prova ad agire più sugli esterni, con Mommo sulla destra e con Salomaa dall'altra parte. l'Inter, al contrario, prova a sorprendere la retroguardia leccese centralmente e prova a pungere soprattutto con Owusu. È la squadra salentina a partire meglio e ad avere la prima occasione del match: cross dalla destra di Munoz che attraversa tutta l'area di porta, ma Salomaa mette incredibilmente a lato da pochi passi. L'Inter prova a prendere coraggio e dal 20' sembra prendere le redini del gioco, ma fatica sempre a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Borbei, che compie una sola parata nel primo tempo su un tiro centrale di Fontanarosa. Il giro palla è troppo lento da ambo le parti e rende il gioco troppo prevedibile e scontato. Nella fase centrale sono stati concessi numerosi calci piazzati, ma nessuna delle due rose ha avuto la meglio nel gioco aereo.

NELLA RIPRESA



Nella seconda frazione di gioco il match rimane equilibrato fino all'episodio chiave che cambia le sorti della partita. Al 14' Calligaris stende in area Salomaa, l'arbitro indica senza esitazioni il dischetto. Berisha spiazza l'estremo difensore interista e con freddezza porta in vantaggio per i salentini. I nerazzurri, costretti ad inseguire, provano a sbilanciarsi e ad esporsi inevitabilmente ai contropiede avversari per cercare di recuperare lo svantaggio. Chivu inserisce Iliev al posto di Martini ed Esposito al posto di Sarr, aggiungendo un attaccante in più e togliendo un centrocampista. Dal punto di vista tattico la partita cambia e pochi minuti dopo, precisamente al 20', Kamatè centra un incredibile palo. Bella azione di Iliev che serve un cioccolatino al francese che lascia partire un bel tiro: Bordei respinge, ma è lo stesso centrocampista interista a raggiungere il pallone e a trovare il legno che gli nega l'1-1. Gol sbagliato, gol subito. Al 33' ecco che arriva il raddoppio del Lecce firmato dal subentrato Corfitzen. Il danese è bravo a depositare in rete dopo una bella azione manovrata dei suoi compagni. L'inter dopo il secondo gol è sembrata essere molto in confusione e poco cattiva nel cercare di recuperare il match.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 1-0

RETI: 15' st rig. Berisha (L), 33' st Corfitzen (L).

LECCE (4-2-3-1): Borbei 6, Munoz 6.5, Pascalau 6, Hasic 6, Dorgu 6.5, Vulturar 6.5, Samek 6, Mommo 6 (11' st Corfitzen 7), Berisha 7, Salomaa 6.5 (46' st Russo sv), Burnete 6. A disp. Moccia, Leone, Abdellaoui, Carrozzo, Gueddar, Daka, Minerva, Borgo, Perricci, Milli. All. Coppitelli 6.5.

INTER (4-3-1-2): Calligaris 5.5, Zanotti 6 (40' st Dervishi sv), Guercio 6, Stabile 6, Fontanarosa 6.5 (40' st Pelamatti sv), Martini 5.5 (18' st Iliev 6), Andersen 6, Kamate 6.5 (34' st Stankovic sv), Owusu 6.5, Sarr 6 (18' st Esposito 6), Curatolo 5.5. A disp. Botis, Basti, Bonavita, Di Maggio, Stante. All. Chivu 5.5.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore 6.

ASSISTENTI: Fine di Battipaglia e Pizzoni di Frattamaggiore.

AMMONITI: Zanotti (I), Samek (L).