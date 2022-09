La Juventus non va oltre il pari: Bragantini apre, poi un autogol rimette in gioco i bianconeri

Dopo la sconfitta per 5-3 in Youth League sul campo del Paris Saint-Germain, la Juventus di Paolo Montero cerca il riscatto in campionato contro il Verona di Salvatore Bocchetti. I bianconeri hanno fame di vittoria per continuare a guidare la classifica, mentre i veneti sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. I gialloblù sono ancora a caccia della prima vittoria: 3 punti in 4 gare frutto di 3 pareggi; La Juventus invece nelle prime 4 uscite ha collezionato 3 vittorie e un pari. Dopo un primo tempo a reti bianche, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un sinistro preciso dal dischetto di Bragantini. La capolista prova a reagire e trova il pari con un rocambolesco autogol di El Wafi alla mezz'ora della ripresa. Nel finale i bianconeri provano a completare la rimonta ma vengono fermati dalle parate di Boseggia. Termina dunque 1-1, quarto pareggio per i ragazzi di Bocchetti, che può però ritenersi soddisfatto visto il livello dell'avversario.

L'EQUILIBRIO

Il Verona parte subito all'attacco, con un atteggiamento propositivo che ha probabilmente colto di sorpresa gli ospiti: la prima occasione arriva infatti al 2' quando Camara offre a Cazzadori un cross pennellato sulla nuca del centravanti, che però spedisce alto di poco. Passano 10 minuti e i gialloblù sono nuovamente insidiosi, questa volta in contropiede, con Bernardi che dopo una bella azione non inquadra la porta. La risposta della Juventus arriva al 13', con il tiro-cross rasoterra di Mancini ad incrociare verso il secondo palo, dove Galante sfiora soltanto con la punta del piede senza riuscire ad insaccare. Dopo quasi 10 minuti di stallo poi, sono ancora i veneti a farsi avanti: Florio sfrutta la sua velocità per liberarsi alla conclusione, che però non trova lo specchio della porta seppur di poco. La formazione di Montero si fa nuovamente pericolosa al 28', quando Hasa, favorito da un errore in disimpegno degli avversari, calcia a botta sicura trovando però la pronta risposta di Boseggia. Nel finale l'ultima opportunità è per i padroni di casa: punizione dal limite affidata al mancino velenoso di Bragantini; traiettoria insidiosa che però termina sul fondo. Termina quindi senza reti la prima frazione di gioco.

GLI EPISODI

La gara sembra riprendere sulla falsa riga del primo tempo, con qualche occasione da entrambe le parti, ma con molta imprecisione nei piedi degli attaccanti. Per la Juventus è ancora Hasa a cercare lo squillo offensivo, trovando una buona ripartenza che però si conclude con una conclusione violenta ma fuori dallo specchio. Per sbloccare il match serve un episodio, che arriva al 14': disastro bianconero in fase di impostazione che si conclude con Daffara che stende Cazzadori in area. Intervento in ritardo del portiere che viene anche ammonito. Dagli 11 metri si presenta Bragantini che con un sinistro ad incrociare sigla il primo gol del suo campionato. Daffara intuisce, ma il pallone è troppo angolato. Passano soli 3 minuti e una straripante azione di Cazzadori termina con un legno colpito dal centravanti che sfiora il raddoppio. Gol del 2-0 che arriva lo stesso al minuto 22': punizione perfetta di Florio che si insacca, ma l'arbitro e i suoi assistenti annullano la rete poiché un giocatore dei veneti, in fuorigioco, era in traiettoria ostacolando la visuale di Daffara. L'Hellas non demorde e continua sulle ali dell'entusiasmo finché un altro episodio cambia nuovamente la partita: alla mezz'ora è straordinario Galante a liberarsi di due avversari con una serpentina in area; arrivato sul fondo il 17 mette in mezzo il pallone per Hasa, che viene anticipato goffamente da El Wasi, che insacca nella propria porta. Autogol e pareggio Juventus. Dopo il gol, i bianconeri prendono consapevolezza e iniziano ad attaccare con più continuità. Al 36' è il neo entrato Ripani a sfiorare il gol con una grandissima conclusione da fuori area; Boseggia deve fare gli straordinari con una super parata per evitare il sorpasso degli ospiti. Nel finale la Juventus ci prova più volte con i subentrati, ma ancora una volta tra imprecisione e interventi dell'estremo difensore del Verona, gli attaccanti della capolista non riescono a siglare il sorpasso. Termina quindi 1-1 una partita bella ed equilibrata.

IL TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 1-1

RETI (1-0, 1-1): 14' st rig. Bragantini (V), 29' st aut. El Wafi (V).

VERONA (4-3-3): Boseggia 7, Signorini 6.5, Kakari Ibrahim 6.5 (9' st Riahi 6), Ebengue 6 (9' st El Wafi 5.5), Bernardi 6, Camara 6.5 (39' st Matyjewicz sv), Calabrese 6.5, Gomez 6.5, Bragantini 7 (39' st Patanè sv), Cazzadori 6.5 (28' st Cissè 6), Florio 6.5. A disp. Toniolo, Piantedosi, Larsen, Scalco, Schirone, Zejnulluahu, Agbonifo, Ravasio. All. Bocchetti 6.5.

JUVENTUS (4-4-2): Daffara 5.5, Domanico 6 (23' st Turco S. 6), Dellavalle 6.5, Citi 6, Moruzzi 6, Hasa 7, Nonge Boende 6 (34' st Yildiz sv), Doratiotto 6.5, Strijdonck 6 (9' st Mbangula 6), Mancini 6 (23' st Turco N. 6), Galante 7 (34' st Ripani sv). A disp. Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Rouhi, Huijsen, Morleo, Maressa, Anghelè, Pisapia. All. Montero 6.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera 7.

AMMONITI: 28' Ebengue (V), 14' st Daffara (J), 49' st El Wafi (V).

LE PAGELLE

VERONA

Boseggia 7 Sempre attento su ogni situazione. Bravo nelle uscite alte e nel bloccare le conclusioni verso la sua porta. Nel finale fa una grandissima parata su Ripani. Si arrende solo ad un autogol.

Signorini 6.5 Prestazione solida difensivamente contro un avversario non facile.

Kakari Ibrahim 6.5 Non si passa dalle sue parti. Bravo e preciso negli interventi.

9' st Riahi 6 Fa il suo subentrando nella ripresa. Buona gara.

Ebengue 6 Un bel primo tempo il suo. Esce anzitempo presumibilmente per l'ingenua ammonizione presa per un fallo di reazione.

9' st El Wafi 5.5 Il suo sfortunato autogol nega ai suoi la vittoria. L'intervento è decisamente goffo, poteva e doveva far di più.

Bernardi 6 Ottimo primo tempo, nella ripresa soffre di più un Hasa in forma.

Camara 6.5 Qualità e quantità per il centrocampo veronese. A inizio gara sforna anche un assist al bacio per Cazzadori.

Calabrese 6.5 Una diga in mediana. Ottima prova del centrocampista che fa il lavoro sporco davanti alla difesa.

Gomez 6.5 Lo spagnolo ci mette tanta intensità e tanta qualità. Spesso e volentieri le azioni offensive partono dai suoi piedi.

Bragantini 7 Un funambolo sulla fascia destra: Dribbling e personalità, oltre ad un mancino sempre insidioso sui calci piazzati. Freddo e decisivo anche dagli 11 metri.

Cazzadori 6.5 Tanta grinta e tanta voglia per il centravanti che sfiora il gol in un paio di occasioni e lavora molto per la squadra.

28' st Cissè 6 Senza infamia e senza lode: prova qualche spunto in profondità ma non sempre viene servito con precisione.

Florio 6.5 Il capitano ci mette la solità qualità sulla fascia sinistra. Trova pure il gol su punizione che però viene annullato.

All. Bocchetti 6.5 Prepara bene la partita contro un avversario temibile. Per sua sfortuna però i cambi non incidono come sperato.

JUVENTUS

Daffara 5.5 Fa il suo parando ciò che può, anche con buoni interventi, ma l'errore in occasione del rigore è troppo grossolano. Un regalo che ha messo la partita in salita.

Domanico 6 Inizia bene, ma con il passare dei minuti soffre troppo Florio.

23' st Turco S. 6 Dopo il gol del pari la squadra si organizza meglio e lui riesce a prendere le misure su Florio.

Dellavalle 6.5 Prestazione solida e attenta la sua con contrasti precisi. Soffre un po' Cazzadori, ma nel finale fa un grandissimo intervento su Cissè.

Citi 6 Primo tempo compatto, ripresa di alti e bassi, così come il resto della squadra del resto.

Moruzzi 6 Bragantini oggi era in un ottimo stato di forma, fa il possibile per contenerlo.

Hasa 7 Sicuramente uno dei più propositivi: si fa dare sempre il pallone e prova ad accendere la fase offensiva con le sue giocate.

Nonge Boende 6 Anche lui fa il suo ma senza mai provare qualche giocata in più. (34' st Yildiz sv).

Doratiotto 6.5 Tra i centrocampisti bianconeri è sicuramente quello che ci mette più quantità e qualità.

Strijdonck 6 Inizia bene con qualche bello spunto ma cala troppo nel finale di primo tempo.

9' st Mbangula 6 Fa il suo ma non riesce a lasciare il segno in una gara complicata.

Mancini 6 Qualche movimento buono nel primo tempo, in cui crea anche una grande occasione, ma pian piano cala anche lui.

23' st Turco N. 6 Non riesce ad essere decisivo sotto porta, nonostante dei buoni sprazzi.

Galante 7 Insieme ad Hasa è certamente il migliore dei suoi: da una sua giocata fenomenale nasce l'autogol di El Wafi. Il più propositivo lì in avanti.

All. Montero 6 La squadra non inizia bene ma si riprende subito. Piccolo blackout dopo il rigore concesso prima di riprendere ad essere pericolosa dopo il pari.

ARBITRO

Mastrodomenico di Matera 7 Ottima gestione del direttore di gara che non sbaglia praticamente nessun fischio. Rigore sacrosanto e gestione corretta dei cartellini.