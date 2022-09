Tre gol in 45 minuti di cui uno in mezza rovesciata: Ferraris firma l'esordio vincente del Monza

All'Autodromo Nazionale, nel pomeriggio di sabato Charles Leclerc conquistava la pole position del GP di Monza alla guida della sua Ferrari. A poche centinaia di metri, ma su un campo di calcio e non su una pista, Andrea Ferraris firmava la vittoria della Primavera del Monza segnando tre reti in un solo tempo all'Alessandria e avviando il 5-2 finale per i ragazzi di Raffaele Palladino. Da Ferrari a Ferraris il passo è breve, l'accostamento forse scontato ma quanto mai obbligatorio. La tripletta del numero 10 è qualcosa di eclatante: le "qualifiche" con l'1-0 di furbizia, la "gara sprint" con il 2-0 di classe, la "gara" con il 3-0 in acrobazia. La mezza rovesciata volante sul corner di Pedrazzini con cui l'ex Juventus chiude di fatto il match è roba da Playstation, una perla assoluta che rende la ripresa una semplice formalità che l'Alessandria affronta comunque in maniera gagliarda cercando di rientrare in partita prima con Silvestri (3-1) e poi con l'eurogol di Zani (4-2) dopo che Prinelli aveva ristabilito il triplo vantaggio. A mettere definitivamente ko la squadra di Fulvio Fiorin ci pensa Goffi, che in pieno recupero mette la parola fine sul match in contropiede.

Luca Prinelli, ex Inter e ora perno della formazione Primavera del Monza, se ne va in dribbling tra Fabio Cappai e Mateo Stickler

FATTORE S

Una consonante di differenza ma la stessa matrice: la Ferrari che si prende la pole e Ferraris che sgasa a tutta velocità alle spalle di Dos Reis e al fianco di Prinelli nel confermato 3-4-2-1 che tanto ha stupito nella passata stagione. I tre davanti si trovano a memoria ed è questo uno dei segreti di un Monza evidentemente più collaudato rispetto a un avversario tutto da scoprire: per il cambio di guida tecnica con l'approdo dell'ex Milan Fiorin, per un'estate vissuta in maniera certamente non tranquilla per via delle note vicissitudini societarie e perché comunque già l'anno scorso la squadra aveva faticato e non poco. I Grigi miglioreranno se riusciranno a ripartire da un secondo tempo giocato sicuramente con più voglia e attenzione anche se i buoi ormai erano scappati: bene Ghiardelli in mezzo al campo, bene Stickler alto a destra nel 4-2-3-1, benissimo Zani entrato nel secondo tempo e autore di un gol fenomenale. Per il resto troppe disattenzioni difensive e una quadra ancora da trovare. Gli alibi però ci sono: siamo solo alla prima giornata e il calendario ha regalato un esordio quasi impossibile. Insomma, il tempo per lavorare c'è.

A TUTTO GAS



La partita è gradevole, già con buoni ritmi e con qualità sgorgante da tutte le parti. Andrea Ferraris è il mattatore assoluto: il fantasista la sblocca al 13' sparando in rete col sinistro dopo aver superato la marcatura di Silvestri e sfruttando l'assist basso dalla destra di Dell'Acqua, poi raddoppia al 22' con un gol assurdo dal lato corto dell'area di rigore, infine la chiude a un soffio dall'intervallo (45') con una spettacolare mezza rovesciata raccogliendo sul secondo palo il corner di Pedrazzini. A fine primo tempo è 3-0, con l'Alessandria che si fa vedere solamente con qualche sporadica occasione: un destro alto di Mazzucco dopo una bella iniziativa di Stickler sulla destra (10'), un mancino di Morando da lontano addomesticato da Mazza (25') e una girata sporca di Boido su angolo di Ghiardelli (42') sono il bottino dei Grigi, che devono pure ringraziare il palo esterno su una conclusione di Dos Reis deviata da Silvestri che per poco non beffava Cavalieri sul parziale di 2-0. Nella ripresa l'Alessandria ha un sussulto d'orgoglio con il colpo di testa vincente di Silvestri su corner di Ghiardelli dopo nemmeno due minuti, ma già al 4' il Monza ristabilisce le distanze con Prinelli che insacca in tap-in dopo la parata di Cavalieri su Dos Reis pescato in area dall'ennesima magia di Ferraris. Il 4-1 fa sì che la gara si trascini fino ai 10 minuti finali quando va in scena il secondo botta e risposta del secondo tempo: nei minuti di recupero Zani firma il 4-2 con un mancino capolavoro che si insacca all'incrocio, poi Goffi in contropiede chiude i conti.

IL TABELLINO

MONZA-ALESSANDRIA 5-2

RETI (3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2): 13' Ferraris (M), 22' Ferraris (M), 45' Ferraris (M), 2' st Silvestri (A), 4' st Prinelli (M), 46' st Zani (A), 48' st Goffi (M).

MONZA (3-4-2-1): Mazza 6.5 (24' st Arpino 6.5), Abbenante 7, Pedrazzini 7 (1' st Orlando 6.5), Colombo 6.5, Nobile 6.5, Kassama 6.5 (12' st D'Aietti 6.5), Dell'Acqua 7, Lupinetti 7.5, Dos Reis 6.5 (32' st Goffi 7), Ferraris 9 (12' st Vacca 6.5), Prinelli 8. A disp. Vergani, Formenti, Bianay, Berretta, Infantino, Fuscaldo, Canato. All. Palladino 7.5.

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Cavalieri 6, Laureana 5.5, Morando 6, De Ponti 6 (20' st Zani 7.5), Cappai 5.5, Silvestri 6.5 (33' st Gallesio sv), Stickler 6.5, Ghiardelli 7, Boido 5.5 (10' st Boscaro 6), Mazzucco 5.5 (33' st Gerarca sv), Barisone 6 (20' st Gazoul 6). A disp. Gerlero, Aiachini, Sciutto, Miglietta, Delledonne, Pozzan, Trinceri. All. Fiorin 5.5.

ARBITRO: Renzi di Pesaro 7.

ASSISTENTI: Trischitta di Messina e Signorelli di Paola.

AMMONITI: Silvestri (A).

GLI SCHIERAMENTI

Il 3-4-2-1 di Raffaele Palladino: Abbenante e Kassama ai lati di Nobile e davanti a Mazza nella difesa a tre, Lupinetti e Colombo cerniere centrali con Dell'Aquila e Pedrazzini ad agire a tutta fascia; davanti il tridente dei sogni con Ferraris e Prinelli a giostrare alle spalle di Dos Reis