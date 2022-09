Ferro chiama, Gualandris risponde: Brescia e FeralpiSalò non si fanno male

Brescia-Feralpisalò è subito partita vera, un derby bresciano in piena regola. Al termine delle ostilità 1-1 recita il tabellone, dopo un debutto giocato a buoni ritmi da entrambe le squadre, considerato che era la prima uscita di stagione. Al gol del bresciano Ferro (su cui Grossi vanta buona parte del merito), a metà primo tempo, risponde Gualandris con un gran colpo di testa, sempre nella prima parte di gara. Buon incipit gardesano, una mediana davvero performante e molto aggressiva, "da battaglia" per dirla alla Possanzini, ben affiatata nel 4-3-3 disegnato da Lucchini per l’occasione. Nella ripresa meglio il Brescia, anche se per tutta la seconda parte regna solo l’equilibrio e qui le occasioni si fanno più infrequenti, e nemmeno troppo nitide. Parità al triplice fischio, con i team che al termine preferiscono badare al sodo senza prestarsi il fianco vicendevolmente. Ritmo da migliorare, così come gli automatismi, ancora in divenire, tuttavia un punto ciascuno non fa male a nessuno, e per Brescia e Feralpi la stagione può dirsi incominciata positivamente per entrambe.

X FACTOR

Primo squillo al 4’ sugli sviluppo di una rimessa laterale con Benti, un sinistro deviato bene in angolo da Recaldini. Sempre Benti ha una nuova occasione poco dopo, al 7’, ma la mira è imprecisa. Risponde il Brescia con Scalmana, che arresta e favorisce la conclusione a rimorchio di Grossi, ma anche in questo caso Venturelli si salva in qualche modo. Buona partenza dei benacensi, volenterosi nell’impostare un pressing alto e una grande aggressione sulla costruzione avversaria. Ma a passare al 20’ sono le rondinelle con Ferro (tocco sulla linea), dopo un grande blitz sulla destra di Grossi innescato dal passaggio di Muca: qui grande incursione vincente dell’attaccante che una volta entrato in area da posizione defilata, è abile nel trovare l’angolo dall’altra parte - poi corretta sotto misura dal compagno - per l’1-0. Vantaggio inaspettato delle rondinelle per quanto visto fino a questo momento. Dopo il cooling break subito un’occasione: pasticcio fra Pandini e Gussago e per poco Guarneri non ne approfitta: grande uscita di Recaldini a sventare la minaccia. Ma la Feralpi non si scompone e continua a premere arrivando al pari al 35’, con Gualandris, dopo un gran colpo di testa sugli sviluppi dell’ennesimo angolo ospite (1–1). Nel finale gran cross di Ferro però Grossi, solo nello stacco, indirizza verso i cartelloni pubblicitari. Tutti dentro per il té fresco.

L'esultanza dei giocatori del Brescia dopo la momentanea rete del vantaggio: l'abbraccio tra Samuele Grossi e Zylyf Muca (Foto Ufficio Stampa Brescia)

NULLA DI FATTO

Si ritorna in campo senza stravolgimenti, regna equilibrio e non è indicato, secondo i tecnici, mettere mano agli ingranaggi. Ma se a partir meglio nella prima parte erano gli ospiti, ora è il Brescia a mantenere il pallino del gioco e ad affacciarsi spesso e volentieri nella trequarti avversaria. Grossi ha una buona chance ma la spreca, così come dall’altra parte la Feralpi che non riesce a sfruttare delle buone ripartenze. Si arriva dunque, dopo l’ora di fioco, ai primi cambi in casa Brescia per cercare di uscire dal momento di stanca nel quale il match si trova: dentro Lorini e Kasa per Negretti e Tomaselli. E sarà proprio il neo entrato Lorini ad offrire, dalla destra, una buona palla a Ferro che però non riesce a trovare il bersaglio grosso. La partita, comunque, da questo momento in poi si rianima. Ma al secondo cooling break anche la Feralpi cambia: dentro Viscardi e Zani per Menegatti e Bassini. Ora il match è equilibrato, così come tutta la ripresa, e ad impegnare Venturelli alla deviazione in angolo è Fogliata, in forte crescendo nell’ultimo periodo. Le ultime occasioni? Per i locali, con Kasa, dopo giro palla rondinelle dal limite e successivo rasoterra del numero 20 locale, con palla indirizzata verso il palo lontano senza trovarlo. Per entrambe, il debutto, è un pari che non fa male ad entrambe.

IL TABELLINO

BRESCIA-FERALPISALÒ 1-1

RETI (1-0, 1-1): 19' Ferro (B), 35' Gualandris (F).

BRESCIA (4-3-3): Recaldini 7, Muca 6.5, Pandini 6.5, Gussago 6, Negretti 6 (16' st Lorini 6), Fogliata 6.5, Mor 6 (33' st Contessi sv), Tomaselli 6 (16' st Kasa 6), Grossi 7, Scalmana 6, Ferro 7 (38' st Orlandi sv). A disp. Cortese, Mainardi, Perego, Bonazza, Mozzon. All. Possanzini 6.

FERALPISALÒ (4-3-3): Venturelli 6.5, Caliendo 6, Gogna 6, Guarneri 7 (33' st Picchi sv), Armati 7, Rebussi 6.5, Gualandris 7, Bettolini 6.5, Benti 6 (44' st Gatti sv), Menegatti 6 (24' st Viscardi 6), Bassini 6.5 (24' st Zani 6). A disp. Faganio, Cherif, Ziglioli, Pisa, Prasso, Rizzi, Inverardi G., Inverardi S. All. Lucchini 6.

ARBITRO: Vingo di Pisa 6.5.

ASSISTENTI: Rizzello di Casarano e Tesi di Lucca.

AMMONITI: Orlandi (B), Fogliata (B), Gogna (F), Gatti (F).



LE PAGELLE

BRESCIA

Recaldini 7 Grande uscita su Guarneri appena dopo il cooling break, prima vera parata della sua gara. Poi amministra bene.

Muca 6.5 Ottima collaborazione in occasione del vantaggio, scende e innesca Grossi.

Pandini 6.5 Bene la prestazione da centrale difensivo: imposta con buona visione.

Gussago 6 Sbroglia più di un guaio, attento e preciso nella marcatura degli attaccanti avversari.

Negretti 6 Non spinge tantissimo ma bada all’essenziale, senza incorrere in errori da matita rossa: bene così finché durano le pile.

16’ st Lorini 6 Si piazza sulla sinistra e fa il suo.

Fogliata 6.5 Un po’ in affanno nell’impostazione, per un tempo abbondante gli avversari non gli danno grande agio: buoni comunque apporto difensivo e tackle duri. Nella ripresa rischia il gol.

Mor 6 Si applica molto nel primo tempo e imprime alla gara un grande apporto in termini di corsa. (33’ st Contessi sv).

Tomaselli 6 All’inizio arranca un po’ sotto l’influenza della formazione ospite, poi si riprende e alimenta buone ripartenze.

16’ st Kasa 6 Ha una grande chance nel finale, peccato il suo destro si apre troppo e non rientra sul secondo palo.

Grossi 7 Inaugura la stagione dei suoi con una grande incursione della destra poi toccata sulla linea da Ferro, dalla sua parte mette alla gogna... Gogna.

Scalmana 6 Al centro dell’attacco, svaria bene per aprire spazi ai compagni prova sufficiente.

Ferro 7 Si incunea con facilita oltre le linee nemiche e ci mette la zampata nel gol, a volte è fermato con le maniere forti. Nella ripresa sfiora il palo di pochissimo. Non male. (38’ st Orlandi sv).

All. Possanzini 6 La squadra fatica a combattere nella prima parte, riemerge nella ripresa quando avrebbe anche potuto vincerla.

La formazione iniziale del nuovo Brescia targato Davide Possanzini (Foto Ufficio Stampa Brescia)

FERALPISALÒ

Venturelli 6.5 Esce in ritardo rischiando grosso quando Ferro lo anticipa di testa, sul gol non può molto ma nella ripresa si riscatta con buoni interventi.

Caliendo 6 Appena ha campo guadagna parecchi metri sulla destra, attento e meticoloso nel gestire il suo appezzamento di terreno.

Gogna 6 Qualche volta si fa saltare troppo facilmente da Grossi, ma nel corso della sfida va in crescendo.

Guarneri 7 Rischia anche il gol quando è fermato sul più bello da Recaldini dopo il cooling break, per il resto il suo è un lavoro preziosissimo nel cuore del campo. (33’ st Picchi sv).

Armati 7 Ottima attenzione, in tutte le minacce che insidiano la sua zona non sbaglia un colpo: al top.

Rebussi 6.5 Un po’ in ritardo sulla chiusura del primo vantaggio bresciano, per il resto la sua prova è ineccepibile.

Gualandris 7 Gran prestazione nel mezzo impreziosita anche dal gol del pareggio che riaccende l’entusiasmo dei compagni.

Bettolini 6.5 Recupera tantissimi pallone a centrocampo, oltre ad essere intelligente tatticamente gode di un fiato inesauribile. In gran forma.

Benti 6 Subito pimpante in apertura con un paio di buoni tentativi, dopo la mezz’ora poteva essere più lucido in una chance su angolo. Cala alla distanza quando la stanchezza si fa sentire. (44’ st Gatti sv).

Menegatti 6 Rapido e veloce, alimenta tante azione offensive dei suoi.

24’ st Viscardi 6 Buon ingresso in campo.

Bassini 6.5 Bene quando punta l’avversario e si accentra tentando la conclusione.

24’ st Zani 6 Entra e non fa rimpiangere il predecessore.

All. Lucchini 6 La sua squadra gioca con grande intensità ed aggressività, se migliorerà a finalizzare meglio la mole di gioco potrà davvero ritagliarsi un ruolo da protagonista.

ARBITRO

Vingo di Pisa 6.5 Partita intensa e veloce, bravo nel centellinare i cartellini e a lasciar correre senza premere sul fischietto con frequenza. Gestisce bene nel complesso.

Il numero 11 del Brescia Matteo Ferro in azione (Foto Ufficio Stampa Brescia)

LE INTERVISTE

Queste le parole di Davide Possanzini, tecnico Brescia, al termine del match: «Soddisfatto per certi versi perché la squadra ha provato a giocare come abbiamo provato dal ritiro in avanti. Certo, quando non giocavamo il merito era della squadra avversaria, molto fisica, brava nello sporcare la partita. Ma non mi interessa tanto il risultato, mi premeva più il fatto che i ragazzi giocassero con coraggio, e questo ho visto. Forse nel secondo tempo più del primo. Sto cercando di battere su questo aspetto. Nei primi 20’ li abbiamo messi in difficoltà, poi dopo il cooling break abbiamo sbagliato qualche palla in uscita perdendo fiducia, e quindi eravamo un po’ spaccati. Non siamo abituati a fare questo tipo di calcio, non eravamo preparati a fare la guerra. Lì abbiamo faticato un po’ ma nel secondo abbiamo preso in mano la partita. Ripartiamo dal coraggio intravisto nel secondo tempo. L’idea è quella di giocare la palla».

Al termine del match, questo il commento del tecnico gardesano Stefano Lucchini: «Bella partita, aperta, finita in pareggio ma poteva essere un risultato positivo per entrambe le squadre. Ci sono state tante occasioni, una grande intensità e una grande organizzazione anche loro: in poche parole, due buone squadre. Abbiamo avuto poco più di mese per costruire tutto questo: sono piacevolmente sorpreso. Bravi e tranquilli una volta andati sotto, e andando poi a riprenderci un pareggio che per le occasioni avute nel primo tempo era meritato. Io personalmente sono molto contento per l’atteggiamento, questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così».