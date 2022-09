Traore e Longhi rilanciano Abate: il Milan vince, Cagliari ancora a secco

Una boccata d'aria fresca per il Milan che vince in casa 2-0 contro il Cagliari. Ai ragazzi di Abate, chiamati a risollevarsi dopo un inizio di campionato a dir poco tortuoso, basta un gol per tempo: apre Traore su punizione (deviata) e chiude Longhi grazie a un regalo della difesa rossoblù. Unica nota stonata dei rossoneri va trovata in El Hilali: il numero 10 stavolta non riesce ad incidere. Bene le due ali e la difesa. C'è ancora tanto da lavorare invece per il Cagliari che cerca ancora la propria identità, oltre che la prima vittoria in campionato. L'undici messo in campo da Filippi manca di incisività davanti ed è disattento in fase difensiva. La scelta di Delpupo nell'inedito ruolo di centravanti non paga, oscurato dai due centrali milanisti. Disastroso Vitale: nel primo tempo sbaglia un gol facile a tu per tu con Nava e nel finale regala il 2-0 a Longhi. Lolic è il migliore dei suoi, e questo è tutto dire.

REAZIONE D'ORGOGLIO

Al Centro Sportivo Vismara si sfidano Milan e Cagliari, per la quinta giornata di campionato Primavera 1. Al fischio d'inizio le due squadre partono nella medesima situazione: entrambe a 3 punti in classifica, entrambe col 4-3-3 ed entrambe senza un vero numero 9: Abate si affida ad El Hilali e Filippi a Delpupo. Il Milan ha fin dall'inizio il controllo della gara e riesce a far girare bene la palla con il Cagliari che per lo più rincorre. La prima occasione è infatti per i rossoneri: Omoregbe anticipa l'uscita del portiere e conclude a porta vuota da posizione defilata, provvidenziale il salvataggio sulla linea della difesa cagliaritana. Passano i minuti e gli ospiti si rendono pericolosi: al 14' un errore colossale di Vitale che sugli sviluppi di un corner grazia Nava a un metro dalla porta e poco più tardi con un tiro-cross di Vinciguerra che si stampa sul palo. Al 32' si sblocca il match: Traore si incarica della battuta di una punizione dal limite: il suo tiro, deviato dalla barriera, si insacca alle spalle di Lolic e vale il vantaggio rossonero. Primo gol in campionato per il 2004 ex Parma. Si va all'intervallo sul 1-0. Nella ripresa il Cagliari esce praticamente dal campo: i rossoblù non si rendono mai pericolosi, se non per una traversa colpita da Delpupo su punizione. Per il resto, solo Milan. I padroni di casa hanno più volte la possibilità di portarsi sul 2-0, prima con Zeroli e poi con Omoregbe che, dopo aver ubriacato mezza difesa sarda, scarica un potente mancino verso la porta dove trova un prodigioso Lolic. Il raddoppio si fa attendere fino al 40' quando Longhi, entrato ad inizio ripresa al posto di El Hilali, approfitta di un pasticcio difensivo del Cagliari e batte Lolic. Secondo gol in campionato per il numero 80, dopo quello segnato al Cesena (sempre di rapina) e 2-0 Milan. Nel finale ci sarebbe anche tempo per il 3-0 di Scotti, annullato però per fuorigioco. Al triplice fischio il risultato è di 2-0 per i rossoneri che portano a casa 3 punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Cagliari si conferma, almeno per il momento, come squadra che non sa vincere.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 2-0

RETI: 32' Traore (M), 40' st Longhi (M).

MILAN (4-3-3): Nava 6, Bakoune 6, Coubis 6, Paloschi 6, Bozzolan 6.5 (43' st Simic sv), Gala 6 (29' st Pluvio 6), Eletu 6.5, Zeroli 6, Omoregbe 6.5 (29' st Scotti 6.5), El Hilali 5.5 (1' st Longhi 7), Traore 7 (35' st Bartesaghi sv). A disp. Pseftis, Bartoccioni, Nsiala, Stalmach, Foglio, Rana, Rossi. All. Abate 7.

CAGLIARI (4-3-3): Lolic 6.5, Zallu 5.5, Palomba 6, Vitale 4.5, Martino Coriano 5, Caddeo 5.5 (31' st Griger sv), Carboni 5.5, Belloni 5, Masala 6, Delpupo 5.5 (14' st Cavuoti 5.5), Vinciguerra 6. A disp. Iliev, Idrissi, Conti, Pintus, Pulina, Kosiqi, Veroli, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Yanken. All. Filippi 5.5.

ARBITRO: Lovison di Padova 6.5.

ASSISTENTI: De Angelis di Roma 2 e Barberis di Collegno.

AMMONITI: Delpupo (C), Belloni (C), Martino Coriano (C), Traore (M), Gala (M), Bozzolan (M), Coubis (M).

GLI SCHIERAMENTI

Il 4-3-3 di Abate, con El Hilali falso nueve. In fase offensiva diventa in 4-2-3-1 con Zeroli a sinistra e Traorè trequartista

4-3-3 senza centravanti anche per Filippi, Delpupo arretra e le ali si rendono pericolose

LE PAGELLE

MILAN

Nava 6 Porta a casa il primo clean sheet stagionale, anche aiutato dai legni su Vinciguerra e Delpupo. Attento e non commette errori.

Bakoune 6 Buona prova per il classe 2006, contiene bene l'offensiva sarda senza sbavature, potrebbe proporsi di più.

Coubis 6 Il capitano guida con sicurezza la retroguardia, Delpupo non gli procura troppi grattacapi. Pecca di nervosismo nel primo tempo e viene giustamente ammonito.

Paloschi 6 Solleticato appena dai rossoblù, non va ma in difficoltà ed esce bene in impostazione.

Bozzolan 6.5 Si propone con decisione e non si fa mai trovare impreparato, annulla Masala per 90 minuti e supporta l'offensiva rossonera. (43' st Simic sv).

Gala 6 Gestisce il pallone con personalità e tenacia, a volte manca di lucidità. (29' st Pulvio 6).

Eletu 6.5 Convincente in entrambe le fasi, svaria da recupera palloni a trequartista andando a pressare alto e sporcando il gioco avversario.

Zeroli 6 Ha il colpo in canna ma non spara, si muove bene ma non punge. A inizio secondo tempo ha la palla del pareggio e calcia alto. In generale copre bene il centro-sinistra ma potrebbe incidere di più.

Omoregbe 6.5 Vera spina nel fianco per la difesa rossoblù. Dribblomane per professione, sfortunato e a volte impreciso. Gli viene salvato un gol sulla linea e nel secondo tempo Lolic gli devia un bel tiro sulla traversa.

29' st Scotti 6.5 Entra bene e riesce anche ad andare in gol, per sua sfortuna annullato in fuorigioco.

El Hilali 5.5 Fumoso, poco ispirato. Imbottigliato nel traffico soffre, cerca la giocata ma non riesce. Sostituito presto, ci si aspetta di più da uno come lui.

1' st Longhi 7 Ciò che tocca lo trasforma in oro. Quasi invisibile per 40 minuti, sfrutta un errore della difesa ospite e batte Lolic con estrema freddezza.

Traore 7 Ha il merito di sbloccare il match, grazie anche a una deviazione fortunata. Semina il panico nella difesa cagliaritana: è l'arma in più nella mattinata rossonera. (dal 35' st Barteaghi sv)

All. Abate 7 Vince la seconda consecutiva in casa e azzecca decisamente i cambi: coraggioso nel togliere El Hilali a inizio ripresa, viene premiato dal gol di Longhi. Va vicino al bis con Scotti.

CAGLIARI

Lolic 6.5 Miracoloso su Omoregbe al 20' della ripresa, non ha colpe sui gol.

Zallu 5.5 Soffre sia Traore che Zeroli.

Palomba 6 Il migliore tra i 4 suoi compagni di reparto, offre anche un assist a Vitale che però spreca.

Vitale 4.5 Domenica da dimenticare per il centrale rossoblù. Sbaglia un gol clamoroso sotto porta e regala il 2-0 a Longhi. Insomma, poteva andare meglio.

Coriano 5 Pasticcia in occasione del 2-0, mettendo in difficoltà Vitale. In generale concede troppo ad Omoregbe.

Caddeo 5.5 Perde il duello con Gala e viene sostituito nella ripresa. (31' st Griger sv).

Belloni 5 Si perde nel traffico del centrocampo, viene pure ammonito.

Masala 6 Nel finale prova a riaprila con un paio di tentativi, non è fortunato.

Delpupo 5.5 Ha qualità ma non è l'attaccante che può impensierire la retroguardia milanista. Unico sussulto: una traversa su punizione prima di lasciare il campo.

14' st Cavuoti 5.5 Gira a vuoto e perde qualche pallone di troppo.

Vinciguerra 6 Prova a scardinare più volte la difesa rossonera, è sfortunato e colpisce anche un palo.

All. Filippi 5.5 Impanato nelle zone basse della classifica, manca anche in questa occasione la vittoria.