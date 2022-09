I ‘fantastici 5’ della Juventus per l’Italia: il blocco bianconero si tinge d'Azzurro, nessuno del Toro

Sono 26 i giocatori convocati dal Ct Alberto Bollini per i test che precedono le qualificazioni agli Europei della Nazionale Under 19. Convocazioni nelle quali è la Juventus a rappresentare il blocco più imponente e importante, nei numeri e non solo.



Sono ben 5 i giocatori convocati in Azzurro e soprattutto almeno uno per ruolo. Tra i portieri chiamato Simone Scaglia, tra i difensori Lorezno Dellavalle, tra i centrocampisti Luis Hasa e tra gli attaccanti addirittura due su quattro convocati: Tommaso Mancini e Nicolò Turco che sta facendo faville in primavera e non solo.

Il difensore della Juventus, Lorenzo Dellavalle



Una ‘colonia’ bianconera a cui fa da contraltare l’assoluta mancanza di convocati invece per i cugini del Torino, che non vedono nessuno dei giocatori granata convocati. Sono Bologna, Fiorentina, Genoa, Sassuolo, Empoli e Roma ad avere poi almeno due convocati e a ridisegnare un po' la 'geografia da convocazione'.



Un ‘solo’ convocato ciascuno invece per Milan (il difensore Andrea Bozzolan), per l’Inter (il centrocampista Luca Di Maggio) e per l’Atalanta (col difensore Iacopo Regonesi).

Simone Scaglia, portiere della Juventus convocato nell'Under 19



Tre mesi dopo la sconfitta nella semifinale con l’Inghilterra, epilogo di una bella cavalcata valsa comunque il pass per il Mondiale Under 20, la Nazionale Under 19 è pronta a iniziare una nuova avventura nel Campionato Europeo di categoria, che dal 21 al 27 settembre la vedrà impegnata in Polonia nella prima fase delle qualificazioni.



Sulla panchina degli Azzurrini siede Alberto Bollini, che ha raccolto l’eredità di Carmine Nunziata dopo che quest’ultimo è passato all’Under 20 per guidare i ragazzi con cui ha raggiunto la qualificazione al Mondiale. Il neo tecnico, che ha esordito ad agosto in occasione del successo (3-0) nell’amichevole con l’Albania, ha convocato 26 calciatori (22 classe 2004 e i 2005 Chiarodia, Saiani, Di Maggio e Lipani) per il raduno fissato nella serata di mercoledì al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e domenica 18 settembre ufficializzerà la lista dei 20 convocati per la prima fase del torneo continentale.

L’Italia, inserita nel Gruppo 5, partirà lunedì 19 settembre alla volta della Polonia e farà il suo esordio mercoledì 21 (ore 12) a Rumia con l’Estonia. Sabato 24 settembre (ore 12) ancora a Rumia se la vedrà con la Bosnia ed Erzegovina e martedì 27 (ore 14) sarà di scena a Gdynia contro i padroni di casa della Polonia. Le prime due classificate del girone, insieme alla miglior terza classificata di tutti i gruppi, si qualificheranno per la Fase élite.

L’elenco dei convocati

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Simone Scaglia (Juventus);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luca Di Maggio (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus).

Staff – Allenatore: Alberto Bollini; Capodelegazione: Evaristo Beccalossi; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente allenatore: Enrico Battisti; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Marco Montini; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Paolo Manetti, Sebastiano Porcino e Andrea Redler; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Tommaso Cannata; Nutrizionista: Micol Purrotti; Tutor scolastico: Alessio Cirulli; Segretario: Luca Gatto.

Il calendario del Gruppo 5

Prima giornata (21 settembre)

Ore 12: ITALIA-Estonia (Rumia)

Ore 18: Polonia-Bosnia ed Erzegovina (Gdynia)

Seconda giornata (24 settembre)

Ore 12: Bosnia ed Erzegovina-ITALIA (Rumia)

Ore 18: Polonia-Estonia (Gdynia)

Terza giornata (27 settembre)

Ore 14: Polonia-ITALIA (Gdynia)

Ore 14: Estonia-Bosnia ed Erzegovina (Rumia)