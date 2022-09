L'anno scorso una salvezza sudata, adesso è in testa alla classifica: il Torino è la sorpresa del campionato

Ancora Toro, sempre Toro. I ragazzi di Giuseppe Scurto non si fermano più e mettono a referto la quarta vittoria in campionato superando 2-1 il Cesena. Una partita maschia e difficile dove i granata erano addirittura in svantaggio quando verso il 40’ del primo tempo, su errore in uscita di Dellavalle, il Cesena assalta il Torino con Carlini che risolve una lunga e tortuosa azione con la rete del vantaggio. Un gol che tiene avanti i bianconeri fino al 10’ della ripresa quando Dell’Aquila, entrato al posto di Caccavo, si inventa il gol dell’anno con una prodezza da metà campo...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?