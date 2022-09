Tre gol in 45 minuti, di cui uno fantascientifico. Una tripletta indimenticabile, un esordio in campionato da incorniciare: per Andrea Ferraris, fantasista classe 2003, e per il suo Monza che stappa il cammino nella nuova stagione con una vittoria per 5-2 sull’Alessandria. Dopo il triplo vantaggio all’intervallo firmato dal numero 10 biancorosso, nella ripresa la nuova creatura di Fulvio Fiorin - ex giovanili del Milan e reduce dalle ultime sfortunate avventure con Milano City e Vogherese - prova a rientrare nel match ma prima Prinelli poi Goffi chiudono i conti e fanno sorridere Raffaele Palladino (nominato nuovo allenatore della prima...

