Venezia, gol vichinghi con Jonsson e Mikaelsson: l'Orso grigio viene abbattuto

Diciannove giocatori su ventitré nelle file veneziane sono stranieri, dei diciannove almeno cinque di provenienza scandinava, belli, alti, chioma bionda e qualcuna fluente: ciò solo per una mera statistica. O anche solo per chiedersi: e gli italiani? Ma ripeto lungi dal voler scomodare problemi razziali, queste considerazioni sono mosse puramente dalla curiosità di sapere come hanno fatto a pescarli i lagunari tra i fiordi. E allora viene da pensare che le compagini straniere che investono nelle società italiane hanno più interesse a far giocare atleti stranieri che non quelli italiani, forse perché economicamente portano più vantaggi. Ma questa è un'altra...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?