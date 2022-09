Spettacolare ballo delle debuttanti: tra Novara e Sangiuliano manca solo il gol, non gli applausi

Partita spettacolare, che non parla attraverso i gol ma grazie alle emozioni, alle prestazioni e ai brividi provati e causati fino all’ultimo secondo tra le due ‘debuttanti speciali’ Novara Fc e Sangiuliano City. Primo ballo e debutto ‘in società pianeta C’ per gli Azzurri che dopo i travagli della storia hanno ritrovato, prima di tutto ‘casa’, calcando dopo oltre un anno di ‘assenza’ il campo 5 di Novarello, e poi il pianeta Prof dove si è ripartiti anche nelle giovanili con una Primavera con tanta voglia ed entusiasmo e un condottiero come Franco Semioli in panchina. Così come per la...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?