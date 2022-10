Giocano in dodici ma la superiorità non basta: anzi serve un super Sonzogni per blindare il risultato

Classico derby della Lombardia orientale quello fra Brescia e Cremonese, valido per la terza giornata del campionato di Primavera 2. Sul campo centrale del centro sportivo San Filippo, davanti ai “veri” ultras biancazzurri esentati dalla trasferta di Bari, però, è solo perfetta parità dopo un match sempre equilibrato sotto il piano del punteggio, ma forse vinta ai punti dagli ospiti per via di una proposta di gioco parsa per lunghi tratti più convincente di quella bresciana, quantunque risultata poco redditizia nel momento di capitalizzare il lavoro svolto. Un pareggio che non fa male a nessuno ma che d’altra parte lascia...

