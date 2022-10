La prima volta di Pio Esposito non basta: l'Inter non sa vincere e resta nei bassifondi

Il gioco c'è, il centravanti pure, il risultato non ancora. E quest'ultimo è un dettaglio impossibile da trascurare, perché le gare senza vittoria sono ormai sei (tre pareggi e tre sconfitte in questo inizio di stagione) e la classifica fa sempre più paura. Specie se ti chiami Inter e sul petto, in mezzo al logo e allo sponsor tecnico, hai cucito il Tricolore dello Scudetto. Al Breda di Sesto San Giovanni si è sbloccato in campionato Francesco Pio Esposito, fratello minore di Seba e Sasà, ma il sigillo del classe 2005 di Castellammare di Stabia non è bastato a Chivu per centrare la prima vittoria stagionale e avere la meglio sull'Atalanta: avanti nel primo tempo grazie a un "gollonzo" di De Nipoti, fortunato a firmare il vantaggio dopo una dormita in uscita di Calligaris, la Dea si è fatta riprendere ad inizio ripresa fino all'1-1 finale. Muove ancora la classifica Fioretto, che dà seguito alla vittoria di Zingonia contro la Sampdoria prima della sosta, ritrova il talento di Lukas Vorlicky - rientrato in campo dopo oltre sei mesi di stop e lanciato dal primo minuto - e inizia ad intravedere qualche spiraglio di luce dopo un inizio di stagione horror.

DIFFERENZE

Inter: penultimo posto in classifica, appena due punti nelle prime cinque uscite e ancora zero vittorie in campionato. Atalanta: terzultimo posto in classifica in compagnia di Cagliari, Napoli e Cesena, tre punti conquistati nei primi 450 minuti - tutti nell'ultimo turno a Zingonia contro la Sampdoria - e un numero di vittorie (una) che non può far dormire sonni tranquilli a Fioretto. Sebbene di questi tempi la classica per eccellenza del campionato Primavera non sia neanche lontanamente paragonabile a quelle memorabili che negli ultimi anni hanno deciso diverse finali Scudetto, l'appuntamento del Breda rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. Lo è per quella di Chivu, che si affida alla giovane coppia offensiva Esposito-Owusu in avanti, alle geometrie di Bonavita in mediana e all'esperienza di Fontanarosa dietro. Lo è per Fioretto, che lancia dal primo minuto Vorlicky dopo oltre sei mesi di stop, punta alla difesa a quattro - Guerini-Regonesi al centro, Del Lungo sulla destra e Palestra sulla sinistra - e consegna a Chiwisa le chiavi del centrocampo. L'approccio migliore è dell'Inter: la squadra di Chivu si difende con attenzione, gioca un calcio propositivo, crea occasioni da gol (in totale tre nei primi 45 minuti con Bonavita (6'), Owusu (7') e Biral (9')) ma nonostante questo all'intervallo si ritrova sotto di un gol.

PARI

A favorire l'Atalanta, fino a quel momento tutt'altro che pericolosa (da evidenziare solo un sinistro di Muhameti al 19' e un un doppio sussulto al 22' da parte di Omar prima e Vorlicky poi), un errore grossolano di Calligaris: il cross dalla destra di Del Lungo è tutt'altro che pericoloso, ma ciononostante risulta insidioso per il portiere nerazzurro che manca il pallone e permette ad un incredulo De Nipoti di firmare l'1-0 con un "gollonzo" di schiena (38'). Nella ripresa subito un cambio sponda Inter: fuori uno spento Biral e dentro Curatolo, che si piazza in avanti assieme a Esposito con Owusu sulla trequarti. I frutti di tale soluzione si intravedono a più riprese: in primis al minuto 2, quando l'incornata di Esposito rende giustizia allo splendido assist di Pelamatti e vale l'1-1, dopodiché ogni singola volta - e nel primo quarto d'ora sono parecchie, vedi l'ottima conclusione di Curatolo al 6' dopo una combinazione con Esposito stile Lautaro-Lukaku - in cui l'Inter si fa vedere dalle parti di Pardel. Nel mezzo due mosse e un sussulto anche per l'Atalanta: prima Fioretto ridisegna il reparto offensivo inserendo Vavassori e Stabile per Vorlicky e Omar, poi la nuova coppia della Dea confeziona un'ottima chance per riportarsi avanti, rimasta tale a causa un salvataggio miracoloso di Guercio che toglie la gioia del gol a Vavassori (17'). È l'episodio che di fatto addormenta la partita, almeno fino al recupero. Sì, perché succede di tutto proprio dopo il minuto 90: prima Stabile impegna Calligaris con un ottimo colpo di testa, poi Curatolo non trova la porta per questione di centimetri e sancisce l'1-1 finale.

IL TABELLINO (in aggiornamento)

INTER-ATALANTA 1-1

RETI: 38' De Nipoti (A), 2' st Esposito (I).

INTER (4-3-1-2): Calligaris 5.5, Dervishi 6, Guercio 6, Fontanarosa 6.5 (41' st Stabile sv), Pelamatti 6.5, Martini 6, Bonavita 7 (38' st Di Maggio sv), Kamate 6, Biral 5.5 (1' st Curatolo 6.5), Esposito 7.5 (38' st Diallo sv), Owusu 6 (19' st Sarr 5.5). A disp. Basti, Delvecchio, Perin, Stante, Quieto, Di Pentima, Berenbruch. All. Chivu 6.

ATALANTA (4-3-1-2): Pardel 6.5, Del Lungo 7 (23' st Tavanti 6), Guerini 5.5, Regonesi 6, Palestra 6.5, Colombo 6 (44' st Hecko sv), Chiwisa 7, Muhameti 6.5, Vorlicky 6 (9' st Vavassori 7), De Nipoti 7.5, Omar 5.5 (9' st Stabile 7). A disp. Maglieri, Saleh, Roaldsoy, Ghezzi, Vitucci, Perez, Armstrong, Bevilacqua, Gudmundsson. All. Fioretto 6.5.

ARBITRO: Giordano di Novara 7.

ASSISTENTI: Valente di Roma 2 e Bartolomucci di Ciampino.

AMMONITI: Fontanarosa (I), Kamate (I), Owusu (I).