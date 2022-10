Marconi accende il Parma e nel secondo tempo è goleada: 4-0 all'Albinoleffe

Un grande Parma supera senza grosse difficoltà la neopromossa Albinoleffe. 4-0 per gli emiliani, che vanno in vanno in vantaggio a fine primo tempo e dilagano nel secondo, controllando la gara per tutti i 90 minuti. Nel primo tempo la partita è bloccata, il Parma ha il pallino del gioco, ma fatica a produrre chiare occasioni da gol. La rete trovata a 5' dall'intervallo permette ai ragazzi di Beggi di andare negli spogliatoi in vantaggio e rientrare in campo con maggiore serenità. Nella seconda frazione i gialloblù continuano a spingere per andare sul 2-0 e lo trovano al a 10'...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?