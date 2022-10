Dopo cinque partite arriva la prima vittoria: Caliendo e Brognoli fanno sorridere la FeralpiSalò

Un secondo tempo di qualità è quello che serve alla FeralpiSalò per espugnare il Lambrone di Erba e tornare a casa con tre punti importantissimi ai danni del Como. Dopo una prima metà di gara non propriamente ricca di occasioni da gol (unico highlights il gran palo di Lipari dei locali) la seconda metà di gara inizia a riservare qualche sorpresa in più. Sono i ragazzi di Bell a dettare il ritmo in fase iniziale ma, come spesso accade, basta un attimo a cambiare tutto: la Feralpi inizia a crescere e a una delle prime occasioni davvero utili trova il gol con il gran tiro di Caliendo al 20’. Il Como resta comunque in gara e cerca il pareggio con insistenza ma i Leoni sono più in forma e trovano anche il raddoppio 10 minuti dopo con il subentrato Brognoli. Nonostante i diversi tentativi dei padroni di casa il triplice fischio chiude con uno 0-2 una bella gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

MURO CONTRO MURO

Dopo una prima fase di studio in cui entrambe le squadre cercano di prendere le misure dell’avversario il più rapidamente possibile, il Como cerca l’iniziativa giusta con due corner consecutivi che non trovano il risultato sperato. La FeralpiSaló prova ad arrivare dalle parti di Piombino passando per le corsie centrali ma ancora non trova la quadra per superare le file difensive locali. All’11’ anche gli ospiti conquistano il loro primo corner che però viene respinto dalla difesa biancoblù. Poche le occasioni sensibili nel primo quarto d’ora che dà mostra di due squadre intense ma ancora non perfettamente lucide su come sbloccare il risultato. Al 16’ Rodolfo Masera propizia una buona occasione trovando il filtrante ideale in area, dove però nessuno dei compagni riesce a far suo il pallone grazie alla serrata copertura avversaria. La Feralpi il minuto seguente riesce a tirare in porta con Guarnieri, ma il numero 10 non ha tempo di conferire abbastanza potenza al colpo e il pallone termina docile tra le braccia di Piombino. Si alza il ritmo e i padroni di casa si propongono con una buona azione corale che premia il capitano Gatti che ha la possibilità di aprire il tiro da dentro l’area, ma il pallone viene schermato dalla difesa ospite. Il primo vero sussulto della gara arriva al 25’ quando Duchini lavora molto bene come sponda lanciando Lipari verso la porta della Feralpisalò: il numero 7 apre un tiro molto potente che centra in pieno il palo. Poco dopo invece è Chinetti a calciare verso Faganio che però si fa trovare pronto sul pallone centrale; in questo momento il Como sta iniziando a giocare in maniera più fluida, presentandosi con consistenza nell’area avversaria. Al 39’ è Di Giuliomaria a provare a sbloccare lo 0-0 calciando però molto al di sopra della traversa, mentre sono due corner battuti dal capitano biancoblù le ultime azioni salienti di questa prima metà di gara con poche occasioni ma comunque una buona intensità offerta da entrambe le squadre.

Flavio Caliendo, difensore della FeralpiSalò e migliore in campo della partita

L’INTUIZIONE VINCENTE

La seconda metà di gara si apre con un piglio decisamente dinamico sulla scia di un buon finale della prima frazione: entrambe le squadre si presentano con insistenza nell’area avversaria per mettere la partita sui binari giusti. Il Como ad esempio ha una buona chance al 2’ quando Chinetti viene pescato spalle alla porta in area: il numero 11 prova a coordinarsi ma non riesce a liberare il tiro per tempo. Al 4’ i ragazzi di Bell hanno una buona possibilità con una punizione da posizione invitante che però non riescono a sfruttare fino in fondo; la FeralpiSalò è altrettanto combattiva ma un po’ meno lucida nelle scelte. Al 14’ grande occasione per i padroni di casa quando Duchini ha sui piedi una potenziale palla-gol da dentro l’area: il numero 9 però si fa prendere dalla frenesia e calcia molto alto. Al 19’ i ragazzi di Lucchini cercano di capitalizzare il momento di crescita con un corner che però termina lungo: la palla però in zona e arriva sui piedi di Caliendo, che si coordina dalla lunga distanza per un tiro alto che si insacca alle spalle di un incolpevole Piombino. I comaschi, nonostante il brutto colpo, cercano subito la risposta andando vicini alla rete quando un pallone sfila in maniera rocambolesca a poco più di un metro dalla linea di porta. Gli ospiti però risentono del momento favorevole e giocano con maggior scioltezza: al 29’ arriva infatti il gol del raddoppio con il tiro basso di Brognoli si infila insidiosamente in porta. E potrebbe arrivare anche la terza rete con l’involata in solitaria di Benti se non fosse per l’eccezionale intervento di Piombino, che rimane in posizione ed è bravissimo a coprire la traiettoria con la mano di richiamo in un complicato "1 contro 1". I comaschi ci provano con diverse iniziative che però non riescono mai a tramutarsi nel gol che potrebbe riaprire la gara, come la punizione battuta al 39’. Anche al 44’ i padroni di casa provano a scardinare la porta avversaria con un a bella azione corale che riesce a portarli in area di rigore, ma la difesa dei Leoni del Garda riesce a resistere: il triplice fischio regala così i tre punti a una FeralpiSalò cinica nel capitalizzare i palloni giusti ai danni di un Como che comunque ci prova fino alla fine.

IL TABELLINO

COMO-FERALPISALÒ 0-2

RETI: 20’ st Caliendo (F), 29’ st Brognoli (F).

COMO (3-4-3): Piombino 6.5, Rodolfo Masera 7, Sabili 6.5, Gusso 6 (1’ st Moretti 6), Gennaio 6, Dilernia 6, Lipari 6.5, Gatti 6.5, Duchini 6 (25’ st Polese 6), Di Giuliomaria 6.5, Chinetti 6 (31’ st Zappa sv). A disp. Frigerio, Boccardo, Suarato, Viganò, Bossi, Colombo, Barbieri. All. Bell 6.

FERALPISALÒ (4-2-3-1): Faganio 6.5, Caliendo 7.5, Prasso 6.5 (18’ st Bassini 6), Musatti 7 (37’ st Samb sv), Inverardi S. 6.5, Armati 7, Gualandris 6.5, Viscardi 6.5 (12’ st Picchi 6.5), Benti 6.5, Guarnieri 6 (1’ st Brognoli 7), Gogna 6.5. A disp. Righetti, Pisa, Rebussi, Inverardi G., Zani, Menegatti, Gatti, Bettolini. All. Lucchini 6.

ARBITRO: Ramondino di Palermo 6.

ASSISTENTI: Santarossa di Pordenone e Nigri di Trieste.

AMMONITI: Guarnieri (F), Gualandris (F).





LE PAGELLE

COMO

Piombino 6.5 Tendenzialmente incolpevole sui due gol subiti, si fa comunque notare per un grande intervento di qualità.

Rodolfo Masera 7 Macina chilometri sulla sua fascia agevolando la manovra in fase offensiva tramite associazione e dialogo.

Sabili 6.5 Bravo nel proporsi per ampliare il campo e offrire un punto di riferimento per per i compagni.

Gusso 6 Oltre all’apporto difensivo cerca di aprire il campo con lanci lunghi pensati per innescare il fronte offensivo.

1’ st Moretti Sostituisce il compagno infortunato operando bene in fase di possesso.

Gennaio 6 Il secondo tempo è piuttosto complicato per la difesa di casa, ma prova comunque a giocare con energia fino alla fine.

Dilernia 6 Come il compagno di reparto risente dell’inerzia della seconda metà di gara e della crescita degli attaccanti della Feralpi.

Lipari 6.5 Rapido sia con che senza la palla tra i piedi: diversi tentativi interessanti passano per lui.

Gatti 6.5 Fondamentale in fase di costruzione grazie al palleggio e alla tecnica di cui è dotato. A questo si aggiunge una prova di leadership non indifferente.

Duchini 6 Buon lavoro di sponda il grazie al quale riesce a propiziare alcune occasioni. Peccato per la netta chance sprecata nel secondo tempo.

25’ st Polese 6 Non ha molti minuti a disposizione ma disputa comunque una buona frazione di gara.

Di Giuliomaria 6.5 Dà come sempre prova di un grande tasso tecnico e di strappi in velocità fondamentali per far girare al meglio la squadra.

Chinetti 6 Prova a rendere pericoloso ogni pallone che gli arriva tra i piedi, anche se non sempre riesce nell’intento. (31’ st Zappa sv).

All. Bell 6 La squadra parte bene e sembra più volte vicina al sorpasso: quando va in svantaggio perde un po’ di lucidità, ma poi si rianima e cerca di riaprire la gara sino al fischio finale.

FERALPISALO'

Faganio 6.5 Buona presenza tra i pali dove dà prova di concentrazione e tempismo.

Caliendo 7.5 Suo il gran gol che apre le marcature, ma non solo. Tanta qualità offerta tramite una corsa continua sulla sua fascia con la quale propizia diverse iniziative interessanti.

Prasso 6.5 Molto bravo nel tenere la posizione e nel riuscire a contenere l’uomo di riferimento.

18’ st Bassini 6 Entra in un momento favorevole e aiuta la squadra a imporsi nella promozione finale di gara.

Musatti 7 Non ha paura di salire palla al piede per aiutare i compagni durante la fase offensiva del gioco e si avventa su ogni pallone che trova. (37’ st Samb sv).

Inverardi S. 6.5 Dialoga bene con il compagno di reparto per contenere al meglio le salite avversarie.

Armati 7 Grande presenza nella linea difensiva ospite, dove scherma diverse traiettorie grazie a statura e tempismo di grande calibro.

Gualandris 6.5 Buon lavoro in ala sia quando deve agire in proprio sia quando deve riaprire per il centro area.

Viscardi 6.5 Offre presenza fisica e tanto coraggio nel lottare su tutti i palloni che capitano nella sua zona.

12’ st Picchi 6.5 Tantissima energia e grandi giocate da parte questo subentrato che va anche vicino al gol in più di un’occasione.

Benti 6.5 Nel primo tempo non ha molte occasioni da capitalizzare, poi riesce ad esprimersi molto meglio specialmente in fase di non possesso.

Guarnieri 6 Prova ad offrire il suo contributo per sbloccare il risultato, anche se non sempre le scelte sono azzeccate.

1’ st Brognoli 7 La scelta di buttarlo nella mischia si rivela più che azzeccata: tanta intensità e il gol che chiude i giochi sono il suo formidabile contributo.

Gogna 6.5 Cerca di proporsi ogni volta che può sia come sponda per i compagni sia come terminale in grado di accentrarsi dall’esterno.

All. Lucchini 6.5 La partita rischia più volte di complicarsi, ma durante l’intervallo riesce a invertire la rotta: il risultato è un parziale di due gol e tre punti meritati.

ARBITRO

Ramondino di Palermo 6 Fischia poco e lascia generalmente giocare, ma riesce comunque a tenere sotto controllo gli animi dei giocatori in campo.